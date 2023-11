Natália Germáni o dráme Jej telo: Pre pornoscény vznikli dve verzie filmu. Bola to najťažšia úloha, akú som kedy hrala (Rozhovor)

Slovenská herečka priblížila, aké kritické situácie musela počas nakrúcania filmu Jej telo riešiť, no tiež to, ako dlho a akým spôsobom sa na rolu pripravovala.

„Celý príbeh sa mi dostal naozaj hlboko pod kožu. Tri týždne po tom, ako sme dotočili, som mala silné migrény. Akoby som si bola navodila všetky stavy, ktoré som hrala. Skončila som až na magnetickej rezonancii, pretože som sa skutočne bála, či som si niečo neprivolala,“ povedala herečka Natália Germáni o očakávanom životopisnom filme Jej telo, ktorý dorazí do slovenských kín 23. novembra.

Stvárnila v ňom známu českú skokanku do vody a pornoherečku Andreu Absolonovú. Aby zvládla psychicky ťažké intímne scény, musel jej na pľaci herecky pomôcť dokonca jej manžel, známy slovenský hudobník Martin Valihora. Napriek tomu, že šlo o najnáročnejšiu rolu v jej kariére, berie to ako obrovskú skúsenosť, na ktorú nezabudne.

Tridsaťročnú herečku si môžeš pamätať z filmu Amnestie či Svetlonoc alebo zo seriálov Iveta a Víťaz. Germáni pre Refresher povedala, čo všetko musela na nakrúcaní absolvovať, aké mala pocity z toho, že sa vo filme objavili aj skutoční pornoherci, a priblížila tiež to, ako a kde sa zoznámila s manželom. Okrem iného prezradila, akých režisérov má rada a či ju viac baví hrať v nezávislých artových snímkach alebo vo veľkých trhákoch.

Ešte predtým, než prejdem k filmu Jej telo, rád by som sa spýtal na minisériu Víťaz, ktorá mala prednedávnom veľký úspech. Ako sa vám znova spolupracovalo s Janom Hřebejkom? Vraj má rád, keď herci čo najviac improvizujú, zažili ste to na pľaci aj vy?Nikdy som nedostala otázku k Víťazovi, takže sa veľmi teším, že sa na to pýtate. Myslím si, že to bola veľmi vydarená miniséria. Nakrúcanie bolo maximálne profesionálne. Spomíname na to všetci s radosťou, úsmevom a láskou, pretože Jan Hřebejk je človek, ktorý dokáže dať hercovi potrebný impulz a zároveň ho nechá kreatívne pracovať.

Čo sa týka improvizácie, je to pravda. Raz nás pred jednou scénou dostal s Adym Hajduom do stresu, pretože sme nemali nič odskúšané a mali sme ísť ostrú a vôbec sme nevedeli, čo kto povie, ako si obraz nakrokujeme a aká situácia vznikne. Bol to až taký divadelný adrenalín. Mám však pocit, že Honza to berie tak, že čím viac náhod na pľaci vznikne, tým lepšie. Mne sa s ním spolupracovalo doposiaľ asi najlepšie.

V minisérii hráte rozlietanú vorkoholičku, ktorá nemá popri práci úplne čas na rodinu a v istom bode sa jej to stáva osudným. Je pre vás ťažké aj v osobnom živote skĺbiť kariérny a rodinný život alebo s tým nemáte problém a dokážete sa adaptovať na to, čo príde?

Ja mám motto, že všetko sa dá, keď sa chce. Čo sa týka nakrúcania, točím len v istých obdobiach. Viem si tak dobre zorganizovať čas, čiže to ide celkom hladko a všetko, čo treba, stíham. Vždy robíme s manželom to, že si dopredu sadneme, otvoríme si kalendáre a zisťujeme, koľko toho máme. Nastáva vtedy veľká kombinatorika, kto a kedy bude s kým.

Keď nemôže byť s deťmi ani jeden z nás, pomáhajú nám naši rodičia, prípadne naša pestúnka. Ide najmä o to, aby deti boli v pokoji a zdržiavali sa na jednom hlavnom mieste, aby nemuseli veľa cestovať a nemuseli sa presúvať nejakým šialeným spôsobom.

S Janom Hřebejkom ste spolupracovali už na seriáli Iveta. Čoskoro budete robiť aj druhú sériu. Čo od nej môžeme čakať? Skúste divákov trocha navnadiť.

Môžete čakať niečo úplne iné, než bola prvá séria. Veľká časť deja sa bude odohrávať na východe Slovenska, menšia časť aj v Prahe. Bude tam veľa humoru a odvážnych scén. Uvidíme, ako to prijme publikum, keďže prvá séria bola dosť kritizovaná a aj odsudzovaná. Je otázne, či si na tento sarkastický a uštipačný štýl diváci zvykli alebo to opäť rozohní verejnosť. Moja postava tam však už nebude mať toľko priestoru.

Poďme už k tomu najaktuálnejšiemu projektu, v ktorom vás čoskoro uvidíme. Ide o drámu Jej telo, ktorá je o známej českej skokanke do vody a pornoherečke. Keď ste sa prvýkrát dozvedeli o príbehu Andrey Absolonovej, ako na vás ľudsky pôsobila?

Myslím si, že to bola veľmi silná žena a v istom smere aj inšpiratívna. Už len preto, ako to dokázala dotiahnuť na maximálnu špičku v oboch profesiách. Bola nesmierne cieľavedomá, plná energie a vášne. Ja ju nijako neodsudzujem, každý si je tvorcom svojho šťastia. Ju to, čo robila, zjavne bavilo a napĺňalo.

Uvažovali ste niekedy o tom, ako by ste sa zachovali na jej mieste?