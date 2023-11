Petra Dubayová zo seriálu Dunaj: Po intímnych scénach s Jánom Koleníkom mi písali niektoré ženy nenávistné správy (Rozhovor)

Mladá herečka nám prezradila, ktorá rola pre ňu bola doposiaľ najväčšou výzvou, no tiež to, čo najabsurdnejšie zažila počas divadelného predstavenia.

Môžeš si ju pamätať z politického trileru Sviňa, z rozprávky Zakliata jaskyňa alebo z minisérie Víťaz. Najviac sa však vryla do pamäti divákov vďaka markizáckemu historickému seriálu Dunaj, k vašim službám, kde hrá predavačku a nádejnú speváčku Evu, ktorá sa zapáči nacistovi Walterovi (Ján Koleník).

Herečka Petra Dubayová (23) pre Refresher povedala viac o svojej profesii aj štúdiu na VŠMU. Okrem iného prezradila, ako zvládala intímne scény na pľaci s Jánom Koleníkom a ako na ne reagoval jej priateľ či rodičia. Povedala, aké nepríjemné správy dostala na sociálnych sieťach, a nebrala si servítku pred ústa, keď prišla reč na vyjadrenia súčasných vládnych predstaviteľov.

Zdroj: Lukáš Peter Tóth

Si študentkou herectva na VŠMU, napriek tomu máš za sebou už super skúsenosti a spolupráce s fakt veľkými menami nielen hereckými, ale aj režijnými. Zahrala si si malú rolu vo filme Sviňa Mariany Čengel Solčanskej a bola si aj pod vedením Jana Hřebejka. Je toto bežná prax mladých hercov alebo cítiš, že to je niečo výnimočné?

Beriem to ako veľké príležitosti a je to pre mňa zároveň veľká zodpovednosť. Nedeje sa to mladým hercom úplne bežne. Aj keď mám množstvo talentovaných a šikovných spolužiakov, nie všetci majú rovnaké skúsenosti ako ja. Vnímam to teda ako šťastie, zadosťučinenie aj ako zhodu istých okolností.

Nezávidia ti niektoré spolužiačkyy?Nemyslím si, že to je závisť. Skôr som sa stretla s tým, že mi to prajú. Aj keď niekedy povedia: „Toto by som chcela aj ja,“ nemyslia to tak, že by mi to nedopriali, ale tak, že to musí byť super a chceli by to tiež zažiť.

Zdroj: Instagram/petyadubay

V akých úlohách sa cítiš najviac komfortne?

Je to zvláštne, ale nevyhovuje mi, keď sa pri hraní nejakej postavy cítim komfortne. Vtedy mám totiž pocit, že v nich je až príliš mňa. Príliš v nich vytŕčam ja a moja povaha. Dobre sa cítim v postavách, ktoré ma síce v niečom pripomínajú a viem sa s nimi stotožniť, ale zároveň majú prvky, ktoré sú mi úplne vzdialené. Tú konkrétnu postavu potom aj tvorím, nielen hrám.

Akú rolu by si si chcela niekedy určite vyskúšať?Veľmi sa teším na to, keď budem staršia a budem môcť hrať postavy žien, ktoré si už niečo odžili a majú istý nadhľad a skúsenosti. Momentálne nehrám žiadnu postavu, ktorá by tento nadhľad mala, keďže v mojom veku to je dosť nepravdepodobné. Aj keď roly, ktoré dostávam, sú úžasné a plné výziev, je to také ohnivé a živé. Život mladého človeka je veľmi intenzívny.

Ktorá rola bola pre teba doposiaľ najväčšou výzvou?