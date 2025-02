Prinášame ti výber tých najlepších romantických filmov, ktoré získali uznanie filmovej akadémie, no nie sú až tak mainstreamovo známe.

Týždeň plný lásky odštartoval a my si nevieme predstaviť ideálnejší čas, kedy si dopriať romantický filmový večer. Ak máš pocit, že poznáš všetky klasiky ako je Notebook či Pretty Woman, prinášame ti až osem špeciálnych filmových tipov. Existujú romantické snímky, ktoré si vyslúžili prestížne oscarové ocenenia, no nie sú až tak známe. Pozri si náš prehľad oceňovaných filmov s tematikou lásky, ktoré určite stoja za pozretie.

Prázdniny v Ríme (1953)

Nominácie na Oscara: 10 | Výhry: 3

Romantická komédia s Audrey Hepburn v hlavnej úlohe odhaľuje príbeh princeznej, ktorá sa rozhodne uniknúť od svojich kráľovských povinností. V Ríme prežije vysnívaný „deň slobody“ po boku novinára Joea Bradleyho (Gregory Peck).



Film priniesol Audrey Hepburn jej prvého Oscara za hlavnú úlohu a získal ceny aj za najlepší pôvodný scenár a najlepšie kostýmy.

Zdroj: IMDb/Prázdniny v Ríme

Anglický pacient (1996)

Nominácie na Oscara: 12 | Výhry: 9

Romantická dráma zasadená do obdobia 2. svetovej vojny sleduje osud ťažko popáleného kartografa (Ralph Fiennes), ktorého v kláštore ošetruje zdravotná sestra Hana (Juliette Binoche). Postupne sa odhaľuje jeho tragický príbeh osudovej, no zakázanej lásky k vydatej Angličanke (Kristin Scott Thomas). Hana sa o neho nielen stará, ale zároveň sa hlboko ponára do jeho minulosti a nachádza cestu k uzdraveniu jej vlastných rán.



Film získal celkovo 9 Oscarov, vrátane ocenení za najlepší film, réžiu (Anthony Minghella), herečku vo vedľajšej úlohe (Juliette Binoche), kameru (John Seale), výpravu a scénografiu, kostýmy, pôvodnú hudbu (Gabriel Yared), strih a zvuk.

Zdroj: IMDb/Anglický pacient (1996)

Skrotená hora (2005)

Nominácie na Oscara: 8 | Výhry: 3

Dráma režiséra Anga Leeho rozpráva príbeh dvoch kovbojov (Jake Gyllenhaal a Heath Ledger), ktorí sa počas práce ako pastieri oviec na Brokeback Mountain zblížia a prežijú vášnivý, no tajný románik.

Napriek tomu, že sa obaja rozhodnú pre manželstvo so ženami a rodinný život, ich láska pretrváva takmer 20 rokov, no neustále naráža na spoločenské obmedzenia a ich vnútorné konflikty. Film získal Oscara za najlepšiu réžiu, najlepší adaptovaný scenár a pôvodnú hudbu.

Zdroj: ČSFD/Skrotená hora

Pokánie (2007)

Nominácie na Oscara: 7 | Výhry: 1

Príbeh tragickej lásky medzi Robbie Turnerom (James McAvoy) a Ceciliou Tallis (Keira Knightley) je zničený nesprávnym obvinením Ceciliinej mladšej sestry Briony (Saoirse Ronan). Tá okrem mylne pochopenej situácie, ktorá nastala vo vzťahu Cecilie a Robbieho, mladého záhradníka tiež obviní zo znásilnenia ich sesternice.

Robbie končí vo väzení, čím sa nielen jeho život, ale aj život Cecilie, ktorá ho milovala, nenávratne zmení. Neskôr Briony svoje unáhlené rozhodnutie trpko oľutuje, no jej činy už navždy poznačili osudy troch ľudí. Film získal Oscara za najlepšiu pôvodnú hudbu.

Zdroj: Flickr/Girl Void

Umelec (2011)

Nominácie na Oscara: 10 | Výhry: 5

Ak si chceš pozrieť niečo úplne iné, The Artist je pre teba tou pravou voľbou! Tento nemý čiernobiely film rozpráva príbeh herca éry nemého filmu, Georgea Valentina (Jean Dujardin), ktorého kariéra začína upadať s nástupom zvukového filmu.

Naopak, mladá herečka Peppy Miller (Bérénice Bejo), do ktorej sa George zahľadí, stúpa na vrchol slávy. George je však ženatý a nevie sa vyrovnať s príchodom zvuku do filmového priemyslu. Zatiaľ čo Peppy mu chce pomôcť, jeho pýcha a tvrdohlavosť ho postupne privádzajú na dno. Film získal 5 Oscarov, vrátane ceny za najlepší film, réžiu, hlavného herca, hudbu a kostýmy

Zdroj: IMDb/Umelec

Terapia láskou (2012)

Nominácie na Oscara: 8 | Výhry: 1

Pat (Bradley Cooper) sa po pobyte v psychiatrickej liečebni, kam sa dostal pre svoje nezvládnuteľné návaly hnevu, snaží znovu zaradiť do bežného života. Pri pokuse získať späť svoju manželku stretne Tiffany (Jennifer Lawrence) – záhadnú, nevyspytateľnú a depresívnu mladú ženu, ktorá má svoje vlastné problémy.

Dvojica sa dohodne, že si navzájom pomôžu, a ich netradičný vzťah im obom pomáha vyrovnať sa s osobnými výzvami. Postupne medzi nimi vznikne nečakané puto. Jennifer Lawrence za svoj výkon získala Oscara za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe.

Zdroj: The Weinstein Company/Silver Linings Playbook / Terapia láskou (2012)



Daj mi tvoje meno (2017)

Nominácie na Oscara: 3 | Výhry: 1

Romantická dráma rozpráva príbeh letnej lásky medzi 17-ročným Eliom (Timothée Chalamet) a 24-ročným Oliverom (Armie Hammer) na severe Talianska v roku 1983. Oliver je americký vysokoškolák, ktorý pracuje na svojom doktoráte a do Talianska prichádza ako letný stážista, aby pomáhal Eliovmu otcovi.

Postupne sa medzi ním a Eliom vytvorí silné puto a spolu prežijú nezabudnuteľné leto plné objavovania lásky, túžby a vlastnej identity. Film získal Oscara za najlepší adaptovaný scenár.

Zdroj: IMDb/Daj mi tvoje meno



Podoba vody (2017)

Nominácie na Oscara: 13 | Výhry: 4

Fantasy romantika o nemej upratovačke Elise (Sally Hawkins), ktorá pracuje v prísne tajnom vládnom laboratóriu. Tam objaví podivné stvorenie, ktoré je držané v zajatí a podrobené experimentom. Dve osamelé bytosti si postupne medzi sebou vytvoria silné puto a dokážu si porozumieť vlastným jazykom.

Ich vzťah sa prehlbuje a Elise čelí nebezpečenstvu, keď sa rozhodne tvora chrániť. Film, ktorý zobrazuje nezvyčajný príbeh lásky medzi dvoma odlišnými bytosťami, získal Oscara za najlepší film, réžiu, výpravu a hudbu.

Zdroj: IMDb/Podoba vody