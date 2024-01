Čo pozerať cez víkend? Horúce letné noci s Chalametom, erotické sci-fi so Stylesom aj strhujúci western od Tarantina

Počasie sa nezlepšuje, víkend pred telkou pokračuje.

Veríme, že naposledy ťa z našich odporúčaní aspoň niečo oslovilo, a ak náhodou nie, je tu nový zoznam nabitý lákavými snímkami s hviezdnym obsadením. Tešiť sa môžeš na Timothéeho Chalameta, Haryho Stylesa, Samuela L. Jacksona, Kurta Russella či Jeana-Clauda Van Damma.

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Hot Summer Nights (HBO Max)

Túto romantickú gangsterku (áno, zvláštne spojenie, no najvýstižnejšie) síce zatienila dráma Call Me by Your Name z rovnakého roku, ktorá preslávila Timothéeho Chalameta, no je minimálne rovnako kvalitná. Francúzsko-americký herec si tu zahral tínedžera snažiaceho sa zarobiť si peniaze predajom drog. Spraví však chybu a má zrazu v pätách nebezpečných chlapíkov s nemalým arzenálom.

2. Don't Worry Darling (Netflix)

Len prednedávnom dorazila na Netflix táto dva roky stará fascinujúca žánrová delikatesa, ktorá spája psychologickú drámu, mysteriózny erotický triler aj sci-fi. Hlavnú úlohu si zahral oceňovaný britský spevák Harry Styles a jeho ženu stvárnila čoraz populárnejšia Florence Pugh. Možno ťa zaujme aj to, že Don't Worry Darling režírovala herečka Olivia Wilde, známa najmä zo seriálu O.C. California.

3. The Hateful Eight (Voyo)

Už dlho sme ti neodporučili dobrý western, a preto bola naša voľba jasná. The Hateful Eight z roku 2015 od majstra Tarantina nájdeš na Voyo. Vopred upozorňujeme, že ťa čaká poriadne drsná, morbídna, ale zároveň nesmierne zábavná a až trojhodinová jazda, na akú sa dá ťažko vopred pripraviť. Ak si tento masterpiece stále nevidel, odporúčame všetkými desiatimi.

4. Hereditary (Voyo)

Nezvládaš horory? Tento si potom radšej nepúšťaj, lebo ťa už do smrti budú mátať nočné mory. V prípade, že tento žáner miluješ, budeš nadšený. Hereditary vyvoláva ultimátne zimomriavky a prenáša tak na diváka temnú a ťaživú energiu, že sa budeš na konci cítiť, akoby ťa vysal Dementor z Harryho Pottera. Nič pre slabé povahy.

5. Hard Target (SkyShowtime)

Rád nostalgicky spomínaš na zlaté deväťdesiatky? Vyrastal si na akčných trhákoch s Van Dammom, so Seagalom, Stallonem či s Schwarzeneggerom? V tom prípade ťa určite poteší to, že v ponuke SkyShowtime je jeden z najlepších filmov Belgičana s prezývkou The Muscles from Brussels.

Je to nepochybne aj tým, že ho nakrútil Číňan John Woo, teda autor tých najšialenejších a najprepracovanejších „akčákov“ na poli ázijskej kinematografie. Hard Target alebo v slovenskom distribučnom preklade Živý terč je jeho prvý hollywoodsky film. Zároveň ide o jediný film, v ktorom mal Van Damme špecifický účes, známy ako „vpredu biznis, vzadu párty“.

Zdroj: Universal Pictures