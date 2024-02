Čo pozerať cez víkend? Parádne česko-slovenské sci-fi, kultový Big Lebowski aj najnovší Spider-Man

Pozri sa, aké filmy dorazili na populárne streamovacie platformy.

Česko-slovenské sci-fi, ktoré vyráža dych, uštipačná a provokatívna historická komédia, drsný akčný triler s Markom Wahlbergom, najnovší animovaný Spider-Man aj dokonalá klasika zo zlatých deväťdesiatok. Čo si vyberieš?

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Bod obnovy (Netflix)

Len prednedávnom dorazila na Netflix výborná sci-fi kriminálka v štýle Blade Runnera Bod obnovy. Režisér Robert Hloz nakrútil absolútne svetový film so špičkovým scenárom, strhujúcou akciou a skvelým hereckým obsadením (nájdeš tu aj Milana Ondríka). Ak si túto lahôdku nestihol minulý rok v kine, určite to naprav aspoň na najpopulárnejšej streamovacej platforme.

2. The Favourite (Netflix)

V kinách momentálne beží najnovšia snímka gréckeho provokatéra Yorgosa Lanthimosa Poor Things v hlavnej role s Emmou Stone. Ak sa ti však nechce cez víkend do kina a preferuješ starý dobrý gauč, pusti si jeho predchádzajúcu nekonvenčnú historickú komédiu The Favourite, kde žiari rovnaká herečka.

3. Mile 22 (Voyo)

Lone Survivor, Patriots Day, The Kingdom... Newyorčan Peter Berg z celého srdca miluje drsné akčné trháky. Je to vidno a je to aj cítiť. V Mile 22 americký režisér rozpovie príbeh nadaného a ostražitého agenta elitnej jednotky CIA (Mark Wahlberg).

Spolu s prísne tajným tímom musí splniť náročnú misiu – dopraviť záhadného muža (Iko Uwais) s cennými informáciami na leteckú základňu skôr, ako ich dolapia nepriatelia. Dostáva sa pritom do hlbokých vôd špionáže. Pod neustálou paľbou sa zo všetkých síl snaží držať pokynov nadriadených, ale aj prežiť. Podarí sa mu to?

4. Spider-Man: Across the Spider-Verse (HBO Max)

Aj ty si bol totálne nadšený po strhujúcom animáku Spider-Man: Into the Spider-Verse? Nečudujeme sa. Na HBO Max nájdeš aj vydarené pokračovanie z minulého roku. Aké nástrahy čakajú tínedžera Milesa Moralesa a jeho kamarátov tentoraz? Uvidíš sám, no prezradíme ti, že si siahne až na samé dno a pochopí, aký dokáže byť život krutý a nemilosrdný. Bude stáť pred najväčšou skúškou svojho života.

5. The Big Lebowski (SkyShowtime)

„Kde jsou ty prachy, Lebowski?“ „Asi v tom hajzlu, ještě se tam podívám.“ Jeden z mála filmov, kde je lepší český dabing než originál. Nesmrteľná klasika bratov Coenovcov. Nedá sa opozerať. Nezabudnuteľný Jeff Bridges v úlohe večného flákača a flegmatika, ktorého nič nerozhodí, cholerický John Goodman a neustále odstrkovaný Steve Buscemi. Delikatesa pre milovníkov čiernych komédií a bowlingu.