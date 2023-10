Apple TV+ v novembri dokáže, že prekoná aj nové seriály od HBO Max. Aké novinky chystá konkurencia Netflixu?

Aké nové filmy a seriály vyjdú na Apple TV+, Disney+, HBO Max, Prime Video a SkyShowtime v novembri 2023?

Netflix v novembri opäť „pochová“ streamingové služby. Ponúka totiž toľko obsahu, čo všetky ostatné platformy dohromady. Neznamená to však, že ich prekoná kvalitou či to, že sa od konkurencie nedá na nič netešiť. Práve naopak.

Obzvlášť Apple TV+ znovu dokazuje, že ponúka viac zaujímavých seriálov než dokonca HBO Max. Čo najzaujímavejšie teda vyjde v novembri na Disney+, SkyShowtime, Apple TV+, HBO Max a Prime Video?

Apple TV+

Fingernails – 3. 11.

Jesse Buckley hrá ženu žijúcu v blízkej budúcnosti, v ktorej sa dá strojmi určiť, či sú si dvaja ľudia súdení alebo ich láska nie je dostačujúca. Problémy nastanú, keď jej stroje síce sľubujú, že jej partner (Jeremy Allen White z The Bear) je pravý, ale ona si myslí, že ľúbi aj niekoho iného (Riz Ahmed). Dá sa však milovať dvoch ľudí naraz?



Buccaneers – 8. 11.

Ide o romantický dobový seriál v štýle Bridgertonu. Podľa traileru sa však zdá, že v ňom bude menej sexu a celkovo intríg. Tvorcovia sa viac zamerali na romantické vzťahy, romantické trojuholníky a kamarátstva.

For All Mankind (4. séria) – 10. 11.

Obľúbený sci-fi seriál o vesmírnych pretekoch a alternatívnej minulosti, keď sa na Mesiac ako prvé dostalo Rusko, je podľa tvorcov približne v polovici príbehu. Ten sa začal v prvej sérii v roku 1969, no v každej ďalšej sérii sa posunul o 10 rokov a sledoval postavy, USA, Rusko a progres vo vesmírnych objavoch.

Monarch: Legacy of Monsters – 17. 11.

Seriál je súčasťou takzvaného Monsterversa, v ktorom sa odohrávali všetky doterajšie filmy (Godzilla, Godzilla: King of the Monsters, Kong: Skull Island a Godzilla vs Kong).

Monarch: Legacy of Monsters bude mať 10 epizód a zameria sa na spoločnosť Monarch, ktorá skúma všetky monštrá a príležitostne proti nim bojuje.

Hlavnú rolu stvárnili otec a syn – Wyatt a Kurt Russelovci. Obaja hrajú tú istú postavu – vojaka menom Lee Shaw, no vo viacerých fázach jeho veku. Lee sa v priebehu desiatok rokov ocitol pri mnohých vyčíňaniach týchto monštier po celom svete.

HBO Max

Julia (2. séria) – 16. 11.

Seriál sa zameriava na láskyplnú Juliu s veľmi výraznou osobnosťou. Julia Child (stvárnila ju skvelá Sarah Lancashire z vynikajúceho krimiseriálu Happy Valley) bola svetoznáma moderátorka kuchárskej show The French Chef. Seriál stvárňuje jej život, manželstvo, nástup feminizmu a príchod televíznych osobností do verejného života obyvateľov v USA.

Rap Sh!t (2. séria) – 9. 11.

Druhá séria (obe majú po osem polhodinových epizód) bude pokračovať v príbehu troch raperiek a ich manažérky, ktoré sa pokúšajú presadiť na hiphopovej scéne v Miami. Seriál vytvorila Issa Rae, ktorá stojí za skvelým Insecure.

Prime Video

Invincible (2. séria) – 8. 11.

Invincible je animovaný superhrdinský seriál, ktorý v rebríčku najlepších seriálov roka 2021 od Refresheru skončil na druhom mieste. Je to vďaka skvelým akčným scénam, divokým dejovým zvratom, originálnym postavám v superhrdinskom svete a vynikajúcim hereckým výkonom. Dej druhej série bude priamo nadväzovať na šokujúci koniec prvej série.

SkyShowtime

Na SkyShowtime sa v novembri nedostane žiadna novinka, iba filmy a seriály, ktoré už mali premiéru skôr v tomto roku. Diváci uvidia napríklad pokračovanie seriálového Frasiera (naše dojmy z prvých epizód nájdeš tu) s Kelseym Grammerom (3. 11.), priemerný film Renfield s Nicolasom Cageom ako Draculom (19. 11.) či animák Super Mario Bros. (5. 11.). Fanúšikovia seriálov si užijú aj finálovú časť Poker Face, obe série Yellowjackets či akčný špionážny seriál Spec Ops: Lioness.



Disney+

Kráľovná kvízov (The Quiz Lady) – 3. 11.

Geniálna, ale upätá Anne (Awkwafina), ktorá je posadnutá súťažnou reláciou, musí spojiť sily so svojou nekonvenčnou a ťažko zvládnuteľnou sestrou Jenny (Sandra Oh), aby splatili matkine dlhy z hazardných hier. Spoločne sa vydajú na divokú cestu krajinou, aby získali peniaze jediným možným spôsobom – premenou Anne na skutočnú kvízovú šampiónku.

Murder ar the End of the World – 14. 11.

Vražda na konci sveta je mysteriózna miniséria s nevídaným typom detektíva – amatérskou detektívkou a technologicky zručnou hackerkou z generácie Z. Je ňou Darby Hartová (Emma Corrin z The Crown). Samotársky miliardár (Clive Owen) pozve Darby a osem ďalších hostí, aby sa zúčastnili na pobyte na odľahlom a oslnivom mieste. Keď jedného z hostí nájdu mŕtveho, Darby musí zistiť, kto je vrah.

Doctor Who – 3 špeciálne epizódy k 60. výročiu sci-fi seriálu

V troch nových špeciáloch sa štrnástemu Doktorovi v poradí (David Tennant) a Donne Templovej-Noblovej (Catherine Tate) opäť skrížia cesty a musia čeliť desivému a záhadnému Hračkárovi v podaní Neila Patricka Harrisa. Pätnástym Doktorom sa stane Ncuti Gatwa.

Na Disney+ okrem toho vyjdú aj 3. série American Horror Story a Reservoir Dogs.