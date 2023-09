Tip na seriál: Charlie cíti, keď niekto klame. V Poker Facei takto vyšetruje vraždy naprieč celou Amerikou

O čom je Poker Face, obrovský hit streamingovej službe SkyShowtime a prečo by si ho mal pozerať?

Poker Face je jeden z najprehliadanejších seriálov tohto roka. Vytvoril ho Rian Johnson (Knives Out, Star Wars: The Last Jedi), ktorý režíroval aj tri z celkových desiatich epizód. Prvé dve sú k dispozícii aj na streamingovej službe SkyShowtime (každý piatok vyjde nová časť) a je nutné, aby ho videl každý fanúšik kvalitnej seriálovej tvorby, krimi prípadov a detektívok.

Hlavnou postavou je Charlie (Natasha Lyonne z Russian Doll či Orange is the New Black). Charlie dokáže vycítiť, keď niekto klame. Nevie, aká je skutočná pravda, ale vždy, keď niekto úmyselne zaklame, spozná to. Najprv to využívala na zbohatnutie v pokri, no keď to hráči zistili a pridali ju na čiernu listinu turnajov, začala pracovať ako čašníčka. Jedného dňa však svoj dar využije na odhalenie pravdy o vražde, čo spustí celú lavínu neočakávaných udalostí.

Na konci prvej časti sa udeje šokujúca vec, pre ktorú je Charlie na úteku pred veľkým mafiánom z Las Vegas. Uteká po celej Amerike a na každej zastávke sa stretne s niečím, čo jej nesedí. Zistí, že niekto klame, a dopracuje sa k pravde o vraždách a iných kriminálnych prípadoch.

Zdroj: SkyShowtime/Peacock

Každá časť je teda o niečom inom, no v každej má Charlie náročnú úlohu. Dopátrať sa k pravde, na čo jej okrem nadprirodzenej schopnosti slúži aj jej bystrosť, nepoddajnosť a tvrdohlavosť.

Charlie je drzá, svojrázna a riskuje vlastný život, aby pomohla druhým. Niekedy sa jej to však vypomstí, čo vytvorí napínavé a dramatické scény. Poker Face je kriminálka, ale v seriáli občas nastanú aj vtipné či dramatické situácie. Seriál pracuje s antologickým formátom, keď je každá epizóda o inom prípade, ale vždy ich rieši Charlie a vždy ju prenasledujú problémy z minulosti.

Seriál diváka namotá od prvej epizódy, a to najmä vďaka vycibrenej réžii Riana Johnsona. Ten dokázal, že vie skvelo vyvážiť záporné a kladné postavy nielen vo filmových detektívkach (režíroval Knives Out), ale aj v seriálovom formáte.

Zdroj: SkyShowtime/Peacock

Skvelo nastolil atmosféru a príbeh vyrozprával spôsobom, vďaka ktorému je divák neustále zvedavý. Seriál v prvých dvoch častiach dáva dostatok priestoru vedľajším postavám, takže ich charaktery pôsobia viacvrstvovo, no hviezdou je stále Charlie.

Tú stvárnila herečka Natasha Lyonne veľmi zábavným štýlom. Charlie nie je žiadny anjelik. Je drzá, sarkastická, nenechá si skákať po hlave, ide priamo k veci a občas sa do situácií pustí až príliš po hlave. Jej zanietenosť pre nájdenie pravdy a spravodlivosti je nákazlivá a divák si ju rýchlo obľúbi.

Jednotlivé kriminálne prípady sú zaujímavé a tvorcovia sa dostatočne vyhrali aj so schopnosťou Charlie. Keďže vie len to, že niekto klame, museli prísť s kreatívnymi spôsobmi, ako sa z toho bodu dostane ku kompletnému odhaleniu zločinu.

Zdroj: SkyShowtime/Peacock

Poker Face je skvelý seriál, ktorý diváka okamžite namotá a ten si uvedomí, že by najradšej videl celú sériu naraz. Herci sú vynikajúci (obzvlášť v prvej časti) a réžia Riana Johnsona seriálu dodáva vysokú kvalitu. Ak to takto pôjde aj v ďalších epizódach, z Poker Faceu bude jeden z najlepších seriálov tohto roka.