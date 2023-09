5 hercov, ktorí sa naštvali a odišli z nakrúcania filmov. Ian McKellen sa pri nakrúcaní Hobita dokonca rozplakal

Niektorí mali hviezdne maniere, niektorým sa nepáčila improvizácia, iní sa rovno rozplakali.

Niektorým ľuďom pripadajú hviezdne maniere hollywoodskych hercov prirodzené. Je normálne, keď si niekto chce dopriať luxus, ak zarába milióny dolárov. Niektorí herci však svoj status využili na to, aby sa počas nakrúcania správali problémovo.

Občas to prehnali a občas na to mali plné právo. Nižšie je zoznam piatich hercov, z ktorých niektorí nakrúcanie filmov z nejakých dôvodov už nezvládali a naštvali sa do takej miery, že si „zbalili kufre“ a pľac opustili.

Emma Watson (This Is the End)

Erková komédia (film pre dospelých) This Is the End zobrazuje hollywoodske osobnosti počas fiktívnej apokalypsy. Tvorcovia si robili žarty z toho, ako by hviezdy skutočne prežívali apokalypsu a či by ju boli schopné prežiť.

Emme nič z toho neprekážalo, no nakrúcanie opustila vtedy, keď herci v jednej zo scén začali improvizovať. Počas nej sa Emma necítila komfortne a nakoniec svoje scény do filmu ani nedokončila.

Tvorca filmu Seth Rogen jej to však nikdy nevyčítal a pochopil ju. S filmom je spokojný a s Emmou Watson mali podľa jeho slov dobré vzťahy aj potom, keď sa na druhý deň prišla so všetkými rozlúčiť a pomáhala s propagáciou snímky.

Diana Rigg (Game of Thrones)

V tomto prípade to nebolo nič také dramatické. Diana Rigg bola zo starej školy a v branži mala povesť rešpektovanej ženy. Ako jediná Bond girl si vzala Bonda (George Lazenby) za manžela v snímke On Her Majesty’s Secret Service (1969). Jej obrovskú energiu a prítomnosť bolo cítiť aj v seriáli Game of Thrones, kde hrala Lady Olennu Tyrell. Práve počas nakrúcania jednej zo scén v šiestej sérii sa rozhodla, že nemá žiadneho šéfa.

„Prišla na pľac a povedala: ,Som pripravená!‘ Kameraman jej povedal: ,No dobre, ale ešte sme nedokončili nastavenie kamier.‘ Ona ho prerušila a povedala: ,Spustite kamery!‘ a začala prednášať svoje repliky. Urobila dva zábery a následne za ňou prišiel kameraman s tým, že chcú urobiť záber zblízka. Ona sa len postavila a povedala: ,Skončila som!‘

Diana už nedokázala chodiť veľmi rýchlo a občas jej museli pomáhať. Tak sme sedeli a sledovali, ako efektne odchádza zo scény, akurát rýchlosťou 0,1 míle za hodinu. Diana ma stále rozosmievala. Milovala som ju.“

Vtipnú historku o zosnulej legende predostrela jej herecká kolegyňa pre magazín Entertainment Weekly.

Ian McKellen (The Hobbit)

Sir Ian McKellen je uznávaný herec zo starej školy, ktorý má bohaté skúsenosti s hraním na divadelných doskách. Dokázal si však nájsť miesto aj na nakrúcaniach veľkých blockbusterov ako X-Men či Pán prsteňov. Zatiaľ čo nakrúcanie trilógie Pán prsteňov bolo v poriadku, McKellen sa počas práce na Hobitovi rozplakal. Prezradil to v rozhovore pre magazín Time Out.

„Bol som nešťastný. Možno je to len môj dojem, ale nepamätám si žiadny green screen (slúži na lepšie dotvorenie vizuálnych efektov cez počítače, pozn. red.) vo filme Pán prsteňov. Ak bol Gandalf na vrchole hory, bol som tam aj ja. Radšej si nepamätám zlé časy, ale nezdá sa mi, že by pri nakrúcaní prvej trilógie vôbec nejaké boli bývali. Myslím si, že som si užil každú jednu sekundu na pľaci.

Pri nakrúcaní Hobita mi však bolo príšerne. Peter Jackson a spol. tentoraz zvolili spôsob nakrúcania skrz rôzne digitálne pomôcky a ja som sa nevedel sústrediť. Rozplakal som sa. Nanešťastie mikrofón bol stále zapnutý a všetci to počuli.“

Ian McKellen v rozhovore pre Contact Music prezradil, že sa rozplakal, a zlomene povedal: „Pre toto som sa hercom nestal.“ McKellenovi došla trpezlivosť v scéne, keď sa v domčeku rozprával s trpaslíkmi. Aby nasimulovali výškový rozdiel medzi postavami, museli však najprv nasnímať scény s Gandalfom a potom s trpaslíkmi. Spojili ich až v postprodukcii. Ian McKellen sa tak rozprával s fotkami trpaslíkov obkolesený zeleným plátnom a to, s kým sa jeho postava rozpráva, vedel len podľa toho, pri ktorej fotke sa zaplo svetlo.

Herec bol frustrovaný a z nakrúcania vraj takmer odišiel. Upokojovať ho musel režisér Peter Jackson. Ian McKellen sa pritom k role Gandalfa spočiatku vôbec nechcel vrátiť. Nakoniec sa rozhodol Hobita nakrútiť kvôli fanúšikom, ktorí si filmy bez neho nedokázali predstaviť.