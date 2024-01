Čo pozerať cez víkend? Krásky z Dubaja, Spielbergov nedocenený klenot aj šialená jazda vlakom s Bradom Pittom

Pripravili sme pre teba ďalšie chuťovky.

Úprimná autobiografická komédia o dospievaní, zábavný akčný triler s hviezdnym obsadením, vydarená poľská dráma, mrazivý skutočný príbeh v réžii Stevena Spielberga aj niečo pre romantické duše. Čo si vyberieš?

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. The King of Staten Island (HBO Max)

Stand-up komici Pete Davidson a Bill Burr v jednom filme? Jasná „must see“ záležitosť. Maude Apatow, a Marisa Tomei po ich boku sú len čerešničkou na torte. Napísal a režíroval Judd Apatow (Superbad, The 40 Year-Old Virgin). Na scenári sa však podieľal aj Davidson, keďže ide o jeho čiastočnú autobiografiu. Skvelá nenápadná komédia z roku 2020, pri ktorej zabudneš na všetky problémy.

2. Bullet Train (HBO Max)

Adaptácia japonského románu Maria Beetle od Kótaróa Isaku. I keď ju režíroval David Leitch, ide o nápaditú a vtipnú gangsterku presne v štýle Guya Ritchieho. Výborné dialógy, zábavné postavy, precízne budovanie napätia, parádna akcia a skvelý Brad Pitt. Pri tomto filme nezaspíš. Čaká ťa totiž šialená jazda vlakom s profesionálnymi zabijakmi.

3. Dziewczyny z Dubaju (Voyo)

Poľská kinematografia zažíva posledné roky renesanciu. Môžu za to najmä tvorovia ako Wojciech Smarzowski, Paweł Pawlikowski, Jan Komasa a Agnieszka Hollandová. V roku 2021 sa k nim však pridala Maria Sadowska. Nakrútila smutnovtipnú výpoveď o prehnane ambicióznych poľských dievčatách, ktoré odcestujú do Dubaja a začnú robiť spoločníčky miestnym boháčom. Sex, kopec bankoviek a bujaré párty čoskoro vystrieda plač.

4. Munich (SkyShowtime)

Ak si videl Schindler’s List, Empire of the Sun alebo Saving Private Ryan, určite vieš, že oscarový Steven Spielberg vie poriadne zatnúť do živého a vyvolať tie najsilnejšie zimomriavky. Podarilo sa mu to aj v menej známom, no nemenej kvalitnom filme s názvom Mníchov, stvárňujúcom skutočnú udalosť – teroristický útok z roku 1972, keď skupina Palestínčanov v Nemecku zavraždila dvoch športovcov a deviatich uniesla. To bol však len začiatok. Nasledovala krvavá dohra.

5. The Age of Innocence (Netflix)

V našom výbere sme nezabudli ani na milovníkov romantiky. Ak nechceš, aby tvoja polovička vybrala nejakú klišéovitú béčkovú či rovno céčkovú poriadne presladenú kravinu, predbehni ju a pusti jej túto zabudnutú klasiku legendárneho Martina Scorseseho z roku 1993.

Áno, presne toho, ktorý nakrútil aj Goodfellas, Casino či nedávny trojhodinový epos Killers of the Flower Moon. Ak nemáš rád historické filmy, možno ťa presvedčí herecké obsadenie v zložení Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer a Winona Ryder.