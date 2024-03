Čo pozerať cez víkend? Herecký debut Conora McGregora, desivá kriminálka o brutálnej vražde mladej ženy aj klasika so Seagalom

Nechaj si poradiť.

Remake akčnej klasiky s Conorom McGregorom, neuveriteľný skutočný príbeh, temná a drsná francúzska kriminálka, zvrhlá komédia pre všetkých psíčkarov ale aj deväťdesiatkový kult so Stevenom Seagalom. Čo si vyberieš?

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé, žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime, Voyo alebo Amazon Prime Video. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Road House (2024) - Amazon Prime Video

MMA hviezda a bývalý dvojnásobný šampión UFC Conor McGregor ako agresívny psychopatický gangster v rovnomennom remaku nesmrteľnej klasiky Road House z roku 1989? To chceš! Horkokrvný Ír zvládol herecký debut absolútne na výbornú. Je dokonca uveriteľnejší, než jeho skúsenejší kolega Jake Gyllenhaal. A to už je čo povedať. Síce nová verzia nedosahuje kvality originálu, stále ide o slušnú akčnú jazdu s parádnymi choreografiami, ktoré ti miestami vezmú dych.

2. The Big Short (2015) - Netflix

Nerozumieš burzám, stávkam či celkovo svetovej ekonomike? Nemaj strach, The Big Short ti ukáže všetko podstatné hravo a inteligentne. Režisér Adam McKay sa inšpiroval skutočným príbehom štyroch Američanov, ktorí sa počas prvej dekády nového milénia šikovne a rafinovane poriadne „nabalili“. Nielenže nebudeš môcť vďaka dynamickému tempu odtrhnúť oči z obrazu, čaká ťa hviezdne herecké obsadenie — Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt a Marisa Tomei.

3. The Night of the 12th (2022) - HBO Max

Mladá žena sa v noci vracia domov tmavou uličkou a zrazu ju neznámy muž v kukle poleje benzínom a následne zapáli. Čo ho k tomuto ohavnému činu viedlo a zistíme vôbec jeho totožnosť? The Night of the 12th je mrazivá, temná, drsná a maximálne autentická francúzska kriminálka, akú nevidíme často. Zostane ti v hlave ešte niekoľko dní, možno dokonca týždňov, po projekcií.

4. Strays (2023) - SkyShowtime

Ak miluješ čierny a zvrhlý humor a zároveň psov, Strays si zamiluješ. Rozpráva uletený príbeh štyroch chlpáčov, ktorí sa vyberú na „vandrovku“, pričom jeden z nich sa rozhodne tvrdo pomstiť svojmu majiteľovi. Čaká ťa kopec vtipných hlášok, pamätné bizarné scény aj skvelá hudba.

5. Under Siege (1992) - Voyo

Steven Seagal ako nenápadný kuchár Casey Ryback, ktorý okrem varenia ovláda bojové umenia, je odborník na výbušniny a nerobí mu problém vymeniť varechu za samopal. Klasika, ktorú si už možno videl stokrát v telke po desiatej, no vždy si ju s radosťou pustíš znova. Under Siege alebo aj Prepadnutie v Pacifiku patrí medzi najväčšie akčné klasiky deväťdesiatych rokov a najlepšie filmy Seagala. Nehovoriac o tom, že Tommy Lee Jones tu hrá nezabudnuteľného zloducha.