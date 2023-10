Netflixu horí pod zadkom. HBO, Apple a Disney mu v októbri ukradnú predplatiteľov

Aké najočakávanejšie nové seriály a filmy vyjdú v októbri 2023 na HBO Max, Disney+, Apple TV+ či Amazon Prime?

Streamingové služby možno nikdy nedobehnú Netflix z hľadiska počtu predplatiteľov či kvantity originálnych produkcií. Snažia sa vynahradiť to kvalitnými novinkami, takže diváci sa od HBO Max, Disney+, Apple TV+ aj Amazon Prime Video môžu v októbri tešiť na celú plejádu skvelých seriálov a filmov.

HBO Max

Our Flag Means Death – 5. október

Taika Waititi (Thor: Ragnarok, JoJo Rabbit) v tomto seriáli pracuje na scenári a zároveň hrá postavu slávneho piráta Čierna brada. Our Flag Means Death je však skôr komediálnejší pirátsky seriál, v ktorom diváci sledujú, ako sa bohatý aristokrat rozhodne nechať svoj pohodlný život za sebou a stane sa pirátom.

Rick and Morty – 15. október

V poradí siedma séria animovaného hitu bude zlomová. Tvorcovia totiž prepustili Justina Roillanda, spolutvorcu seriálu a autora hlasov Ricka a Mortyho, ktorý je podozrivý zo sexuálneho obťažovania. Na jeho miesto nastúpili imitátori jeho hlasu a podľa prvého trailera je rozdiel v hlasoch a prednese citeľný.

Možno aj preto chcú tvorcovia toto negatívum vyvážiť návratom obľúbených postáv z predošlých sérií, ako aj dejovej línie okolo Evil Mortyho.

Scavengers Reign – 19. október

Surreálny animovaný psychedelický seriál nie je niečo, čo by diváci čakali od HBO. Neprekvapí preto, že podľa trailera vyzerá úžasne. Joe Bennett a Charles Huettner v roku 2016 vydali 8-minútový krátky film, na základe ktorého sa HBO rozhodlo, že chce taký celý seriál.

Dej zachytí kozmonautov snažiacich sa prežiť na nehostinnej planéte po tom, čo stroskotajú so svojou vesmírnou loďou. O život a zdravý rozum ich pripraví lokálna fauna, ale aj flóra spôsobujúca halucinácie.

Okrem toho vyjde na HBO Max aj druhá polovica poslednej série Doom Patrol či druhá séria dobovej drámy Gilded Age. Po amerických premiérach na službu dorazí aj 3. séria The Great, 7. séria Miliardy (Billions), ale aj nové série Superman a Lois, Twisted Metal či filmy Meg 2 a Old od M. Nighta Shyamalana.

Disney+

Loki – 6. október

Loki a agent Mobius budú opäť riešiť problémy ohľadom multivesmíru a cestovania v čase/priestore. V druhej sérii budú preživšie postavy z tej prvej vrátane Sylvie/Lokiho, ale aj celkom nové, ako napríklad technik/špecialista v podaní Ke Huy Quana (Everything, Everywhere, All at Once).

Vzhľadom na to, že v Deadpool 3 sa má objaviť postava Miss Minutes z Lokiho, je možné, že sa v seriáli objaví aj odkaz na Deadpoola či Wolverina. Samozrejmosťou je aj účasť Kanga v podaní Jonathana Majorsa.



Goosebumps/Zimomriavky – 13. október

Keď v malom meste začne strašiť, skupinka tínedžerov sa musí spojiť, aby ho zachránili. Pôjde o tínedžerský seriál so strašidelným nádychom.



No One Will Save You – 22. október

Mladá Brynn nachádza útechu v dome, kde vyrastala, až kým ju nevyrušia zvláštne zvuky pochádzajúce od mimozemských votrelcov. Nasleduje akciou nabité stretnutie Brynn a mimozemšťanov, ktorí ohrozujú jej budúcnosť a nútia ju čeliť minulosti.

Paramount+ (niektoré z týchto seriálov by sa neskôr mali dostať aj na SkyShowtime)

Bargain – 5. október

Muž si zaplatí prostitútku, no tá ho nadopuje, a keď sa zobudí, zisťuje, že sa dostal do aukcie na orgány. Všetko preruší zemetrasenie, ktoré zničí budovu. Polonahý muž sa musí dostať z trosiek paneláku, v ktorých sú stále boháči s predkupným právom na jeho orgány. Za tie už zaplatili, takže urobia všetko preto, aby ich z neho vyrezali aj za živa.



Pet Sematary: Bloodlines – 6. október

Bloodlines bude o ľuďoch, ktorí objavia záhadný cintorín pre zvieratá. Ten v sebe skrýva hrozivé tajomstvo, keď duše mŕtvych, ktorí sú na ňom pochovaní, prehovárajú na živých a začnú ovládať ich telá. Jednu z hlavných rol stvárnil David Duchovny (Akty X).



Frasier – 12. október

Frasier sa vracia po takmer 20 rokoch, aby divákov znovu rozosmial svojimi hláškami a očaril svojou charizmou. V traileri z toho síce nič nie je, ale seriál ešte môže prekvapiť. Frasier sa sťahuje za svojím odcudzeným synom, aby si s ním vytvoril puto. V novej sérii budú chýbať viaceré postavy z pôvodného seriálu vrátane obľúbeného Nilesa.

Amazon Prime Video

The Burial – 13. október

Jamie Foxx (Django Unchained) hrá v snímke The Burial podľa skutočných udalostí odhodlaného, aj keď malého právnika Willieho. Willie má veľké ambície a cit pre spravodlivosť, ktorý chce uplatniť vo veľkom súdnom procese.

Najme si ho nešťastný starší muž Jeremiah (Tommy Lee Jones z Utečenca či Mužov v čiernom). Jeho rodinný podnik čelí veľkým problémom, ktoré spôsobuje obrovská firma zneužívajúca systém. Jeremiah od nej chce vysúdiť osem miliónov dolárov, no Willie na stôl položí žiadosť o 100 miliónov.

Pantheon – 15. október (obidve série)

Šikanovanej tínedžerke Maddie pomôže neznámy muž z online komunikácie. Ukáže sa, že je to jej zosnulý otec David. Niekto nahral jeho vedomie do cloudu po experimentálnom skenovaní mozgu. Maddie zisťuje, že nie je jediný, komu sa to stalo. Fanúšikovia precíznej animácie a originálnych sci-fi príbehov si prídu na svoje.

Apple TV+

Lessons in Chemistry – 13. október

Oscarová Brie Larson (Captain Marvel) v tomto seriáli stvárnila veľmi šikovnú vedkyňu Elizabeth Zott. V jej koži inšpiruje ženy po celom svete. Elizabeth začiatkom 50. rokov 20. storočia vyhodia z vedeckého projektu, pretože poruší pravidlá. Dostane sa však do televíznej kuchárskej show, kde si ju obľúbia ženy po celej krajine.

Elizabeth postupne začne využívať svoju platformu v obľúbenej televíznej relácii, aby cez ňu vyslala dôležité správy a posolstvá. Hoci sa to jej televíznym šéfom nepáči, pretože sú mizogýnni muži, Elizabeth pokračuje v pravidelnom kritizovaní politického a spoločenského postavenia žien nielen v USA. Za seriálom stojí Lee Eisenberg, známy ako tvorca seriálov WeCrashed, Jury Duty či filmu Good Boys.