Aký bude január na Netflixe, HBO Max, Disney+, Apple TV+ a SkyShowtime? (Zoznam nových seriálov a filmov)

Aké najočakávanejšie filmy a seriály vyjdú v januári 2024 na najväčších streamingových platformách ako Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime Video a SkyShowtime?

Disney+

Echo – 10. 1.

Miniséria vyrozpráva napínavý príbeh Mayi Lopezovej prenasledovanej agentmi zločineckého impéria Wilsona Fiska. Po návrate domov sa Maya musí vyrovnať nielen so svojou rodinou, ale aj s odkazom svojich predkov. 10. januára vyjdú všetky epizódy naraz a okrem Kingpina v nich uvidíme aj Daredevila. Echo má byť drsná kriminálka, ktorá nebude pripomínať klasické marvelovky.

Na Disney+ vyjde v januári aj podarený sci-fi film Tvorca (The Creator) či seriál Lyšiak Jack Dawkins.

Apple TV+

Masters of Air – 26. 1.

Masters of Air bude ďalší veľkolepý vojnový seriál z producentskej dielne Toma Hanksa a Stevena Spielberga. Tí vytvorili aj také pecky ako Band of Brothers a Pacific. Masters of Air zobrazí druhú svetovú vojnu očami pilotov, letcov a bombardérov. Diváci sa môžu tešiť na ohlušujúcu akciu, bombardovanie, vojnové bitky, ale aj na dramatické momenty a napínavé dialógy.

Seriál disponuje nabitým hereckým obsadením na čele s Austinom Butlerom (Elvis), Callumom Turnerom (Fantastické zvery), Barrym Keoghanom (Banshees of Inisherin) či s Ncutim Gatwom (Eric zo Sex Education). Anna Boden a Ryan Fleck (Captain Marvel), Cary Joji Fukunaga (True Detective, No Time to Die), Dee Rees (Mudbound) a Tim Van Patten (Pacific, Sopranos) pôsobia ako režiséri.

HBO Max

True Detective: Night County – 15. 1.

Dlhoočakávaná štvrtá séria fenomenálneho kriminálneho seriálu sleduje dve problémové policajtky. Prvá je drsná Evangeline Navarro v podaní boxerskej šampiónky Kali Reis a druhá Liz Danvers v podaní Jodie Foster, držiteľky dvoch Oscarov.

Intenzívne vyšetrovanie a pátranie po ôsmich zmiznutých výskumníkoch v zamrznutej a zasneženej aljašskej usadlosti privedie svojráznych vyšetrovateľov na pokraj síl.

Na Maxe pribudne aj komédia Nič v zlom (No Hard Feelings) s Jennifer Lawrence, dráma Riccardovci s Javierom Bardemom a Nicole Kidman (tri nominácie na Oscara), dráma The Son s Hughom Jackmanom a Vanessou Kirby (od režiséra oscarového The Father).

Divákov poteší aj skvelý akčný film Sisu v štýle Johna Wicka či druhá séria britského krimi The Tower (Veža). HBO Max bude mať mimo Netflixu spomedzi všetkých streamingových služieb najsilnejší mesiac.

SkyShowtime

The Curse – 5. 1

Seriál The Curse vytvorili Benny Safdie (Uncut Gems) a Nathan Fielder (Rehearsal). Zameriava sa na novomanželov Whitney (Emma Stone) a Ashera (Nathan Fielder) Siegelovcov, ktorí sa snažia presadiť svoju víziu ekologického bývania v malej komunite v mestečku Española v Novom Mexiku.

To chce využiť excentrický producent Dougie, ktorý z ich života plánuje spraviť provokatívnu reality show. Manželia sa začnú ocitať v trápnych, nepríjemných a neetických situáciách, pri ktorých sledovaní sa diváci budú smiať a triasť od takzvaného cringeu.

Prvých päť epizód SkyShowtime Original seriálu bude k dispozícii v deň premiéry a zvyšných päť epizód v piatok 16. februára.

Amazon Prime Video v januári uvedie animovaný seriál Hazbin Hotel a aj dramatický seriál Expats s Nicole Kidman. Z roku 2023 sa do služby dostane Transformers: Rise of the Beasts či Rýchlo a zbesilo 10.