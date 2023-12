Filmové tipy na víkend: Jenna Ortega ako lesbička, ktorá zažije streľbu v škole, aj portrét skrachovaného pornoherca

Nevieš, čo si pozrieť v sobotu večer s polovičkou pri sviečke alebo v nedeľu s rodinou pri popoludňajšej káve? Poradíme ti.

Nechce sa ti cez víkend chodiť povonku, lebo je tam príliš veľká zima a silný vietor? Nesúdime ťa. Niekedy je fajn len tak si oddýchnuť na gauči pri dobrom filme. Nevieš však, čo si pozrieť a výber ti trvá niekedy aj polhodinu? My ho spravíme za teba.

Každý týždeň ti prinesieme päť tipov na skvelé žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách ako Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti z každého rožku trošku.

Zdroj: Warner Bros. US

1. Red Rocket (Netflix)

Čím menej o tomto filme vieš, tým lepšie. Ver nám. Jediné, čo potrebuješ vedieť, je, že ide o produkciu štúdia A24, ktoré je vždy zárukou kvality. Navyše režisér Sean Baker patrí medzi najtalentovanejších a najoriginálnejších súčasných tvorcov nezávislých filmov. Práve tie sú často sexuálne otvorenejšie a explicitnejšie.

Baker rád skúma vydedencov na okraji spoločnosti, avšak s humorom a nadhľadom, pričom je stále až zarážajúco autentický. Po famóznej dráme The Florida Project nakrútil tento portrét skrachovaného pornoherca snažiaceho sa dostať do Hollywoodu, ktorý klame nielen všetkých okolo, ale aj sám seba.

2. The Fallout (HBO Max)

Len 21-ročná Jenna Ortega sa vyšvihla medzi najväčšie herecké hviezdy súčasnosti vďaka seriálu Wednesday či filmovej sérii Vreskot. Ešte predtým si však zahrala omnoho náročnejšiu rolu v intímnej dráme The Fallout, kde stvárnila traumatizovanú lesbičku, ktorá zažila vražednú streľbu v škole. Predviedla tu doposiaľ najlepší výkon v kariére.

3. Watcher (SkyShowtime)

Ak sa chceš v noci báť či mať paranoju pri každom pohľade z okna svojho domu, tento špičkový napínavý americký triler bude pre teba ako vyšitý. Mladý pár, ktorý hrajú Maika Monroe (It Follows, Hot Summer Nights) a Karl Glusman (Love, Devs), sa presťahuje do nového bytu, no znepokojuje ich tajomný muž zízajúci z budovy oproti. Ide len o náhodného pozorovateľa či psychopatického vraha? Pusti si film a dozvieš sa.

4. Grand Prix (Voyo)

Množstvo zábavných postáv, skvelé hlášky, nápaditý scenár a drsný, politicky nekorektný humor, ktorý zaručene potrápi tvoju bránicu. To všetko má česká komédia Grand Prix od režiséra Jana Prušinovského, ktorý robil napríklad seriál MOST! Rozpráva príbeh dvoch bratrancov, ktorí si idú splniť sen za hranice na preteky formuly 1. Ich výlet však nebude taký bezproblémový.

5. Heat (Netflix)

Opus magnum legendárneho Michaela Manna a jeden z najlepších filmov v histórii kinematografie. Heat alebo po našom Neľútostný súboj je kultová záležitosť. Ak si ju nevidel, mal by si to čím skôr napraviť. Čaká ťa poriadne akčná jazda plná parádnych prestrelok aj precíznych dialógov. A herecké obsadenie? Iná liga.

Vidieť totiž rovnocenne kraľovať dvoch géniov Al Pacina a Roberta De Nira v jednom filme nie je úplne obvyklé. Obzvlášť ak hrajú postavy, ktoré stoja na opačnej strane zákona. Nájdeš tu tiež jednu z najdokonalejších lúpežných scén, aké boli kedy nakrútené, tak neváhaj a zapínaj Netflix.