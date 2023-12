Si tak trochu Grinch a nemáš rád klasické rozprávky? Tieto filmy ťa cez Vianoce pobavia viac než Popoluška či Sám doma

Čo pozerať v telke počas vianočných sviatkov?

Blížia sa síce Vianoce, no možno aj ty patríš k tým, ktorí až tak neobľubujú tradičné rozprávky. Aj preto ti dnes znova odporučíme pár filmov, ktoré možno nemusia mať úplne vianočnú tematiku, no zaslúžia si tvoju pozornosť.

Každý týždeň ti prinesieme päť tipov na skvelé žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na Netflixe, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti z každého rožku trošku.

1. In Bruges (HBO Max)

Ak miluješ cynický humor a máš rád gangsterky Guya Ritchieho alebo Quentina Tarantina, táto čierna komédia Martina McDonagha (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri/The Banshees of Inisherin) ti vyčarí diabolský úsmev na tvári.



Celovečerný debut uznávaného Brita z roku 2008 má kopec nezabudnuteľných scén a geniálnych hlášok, ktoré potrápia tvoju bránicu. V snímke však nájdeš aj nemalú dávku filozofie. Navyše herecké duo Colin Farrell a Brendan Gleeson si okamžite zamiluješ.

Zdroj: Focus Features

2. Učiteľka (Voyo)

Jana Hřebejka netreba predstavovať. Autor diel ako Pelíšky, Pupendo či Musíme si pomáhať dokázal vždy majstrovsky zobraziť socialistický režim, ktorý tu ešte pred niekoľkými dekádami panoval. Inak tomu nie je ani pri jeho Učiteľke, ktorá počas 80. rokov zneužíva svoje postavenie a vypočítavo manipuluje nielen s deťmi, ale aj s rodičmi.

Teš sa na strhujúci výkon Zuzany Mauréry, brilantnú réžiu, napínavý scenár Petra Jarchovského, krásne zábery kameramana Martina Žiarana a bravúrnu, znepokojivú hudbu Michala Novinského, z ktorej budeš mať zimomriavky nielen na chrbte.

Zdroj: Forum Film SK

3. Vlastníci (Netflix)

Nebaví ťa už dookola pozerať Perinbabu, Soľ nad zlato či Mrázika? Skús niečo nové a svieže. Vlastníci od Jiřího Havelku si ťa získajú svojou autenticitou. Napriek tomu, že ide o adaptáciu divadelnej hry, filmová podoba vo finále vôbec neškodí. Práve naopak, dodáva nový rozmer.

Budeš totálne fascinovaný z toho, ako trefne, uštipačne a s ľahkosťou český herec a filmár dokázal vyobraziť domové schôdze a rozdielne charaktery sediace v jednej miestnosti. Špičková komédia s Terezou Rambou, Vojtěchom Kotekom, Dagmar Havlovou a Jiřím Lábusom ťa rozhodne bude baviť.

Zdroj: CinemArt SK

4. Scent of a Woman (Netflix)

V prípade, že máš chuť na poriadnu drámu, na Netflixe nájdeš aj Vôňu ženy Martina Bresta, v ktorej Al Pacino predviedol jeden z najlepších výkonov nielen vo svojej kariére, ale rovno v histórii kinematografie. Ide o americký remake talianskeho filmu nakrúteného podľa knihy Giovanniho Arpina o mrzutom nevidomom starcovi. Zdá sa to ako nuda? Len počkaj. Nebudeš z toho vedieť odrhnúť oči.

Zdroj: Universal Pictures US

5. Bad Santa (SkyShowtime)

Túto nesmrteľnú klasiku Terryho Zwigoffa o dvoch prefíkaných lupičoch si na Vianoce púšťajú všetky čierne duše milujúce drsné a nekorektné vtipy namiesto sladkých rozprávok. Bad Santa so skvelým Billym Bobom Thorntonom ťa hurónsky rozosmeje tak, že ti možno susedia od vedľa či zdola budú klopať, aby si sa stíšil. Daj si len pozor, aby ti pri pozeraní nezabehol zemiakový šalát.

Zdroj: Dimension Films