Čo pozerať cez víkend? Strach a hnus v Las Vegas s Deppom, drsná romanca pre zvrhlých milencov aj fínsky John Wick

Uletená, ale zároveň vyzretá komédia zo života, masakra nacistov rozzúreným starým vojakom, lúpež storočia, psychedelická jazda s Johnnym Deppom aj drsná romanca s Nicolasom Cageom. Znova sme pre teba namiešali chutný filmový koktail. Vypiješ ho do dna?

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Knocked Up (Netflix)

Už dlho si nevidel dobrú komédiu? Pusti si Knocked Up. Svojský humor Judda Apatowa nielenže potrápi, ale rovno zničí tvoju bránicu. Hlášky Setha Rogena budeš kamošom recitovať ešte roky po pozretí.

Snímka zobrazuje vtipne a s nadhľadom nočnú moru všetkých mladých párov a karieristov – nechcené tehotenstvo. Alison je krásna a inteligentná televízna reportérka, Ben prvotriedny flákač. Zoznámia sa v bare, skončia v posteli a ráno sa rozlúčia s tým, že sa už neuvidia. Čoskoro však zisťujú, že sa stala menšia „nehoda“.

2. Sisu (HBO Max)

V prípade, že máš chuť na kvalitnú európsku kinematografiu, určite skús tento brutálny fínsky krvák o bývalom zabijakovi, ktorému chcú nacisti vziať zlato. Nepáči sa mu to, a tak sa pustí do boja s celou armádou. Surový hlavný hrdina, ktorého stvárnil prísny Jorma Tommila, by pokojne dokázal konkurovať aj Johnovi Wickovi.

3. Logan Lucky (Voyo)

Nenápadná, no odzbrojujúca. Presne taká je krimikomédia Logan Lucky v réžii žánrového chameleóna Stevena Soderbergha. Neponúka len špičkové hviezdne obsadenie (Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough), ale aj špičkový scenár plný takých dejových zvratov, že sa ti z nich zatočí hlava. A ak by si chcel niekedy ukradnúť 14 miliónov dolárov, tu máš krásny návod, ako na to. Ale psst.

4. Fear and Loathing in Las Vegas (SkyShowtime)

V slovenskom distribučnom preklade Strach a hnus v Las Vegas je dodnes kritikmi ospevovaná a filmármi citovaná klasika. Právom. Komediálna road movie v psychedelickom šate od šialeného (v tom najlepšom slova zmysle) Terryho Gilliama evokuje silný drogový „trip“. Budeš sa z neho chvíľu spamätávať. Johnny Depp a Benicio Del Toro sú geniálna dvojica a na to, čo spolu zažijú vo Vegas, nikdy nezabudneš. To ti garantujeme.

5. Wild at Heart (SkyShowtime)

David Lynch patrí medzi najlepších a najoriginálnejších hollywoodskych režisérov. Jeho diela Lost Highway, Mulholland Drive alebo Twin Peaks: Fire Walk with Me (rovnako aj seriál) sú absolútnymi klenotmi filmového surrealizmu. Videl si však jeho drsnú romancu pre všetkých zvrhlých milencov Wild at Heart? Ak nie, je to dokonalá voľba na nedeľný večer s tvojou polovičkou. Pri radovánkach či bizarných zážitkoch Nicolasa Cagea a Laury Dern úplne zabudneš na to, že v pondelok musíš ísť znova do práce.