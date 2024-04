Čo pozerať cez víkend? Provokatívna oscarová komédia s Emmou Stone, Breakfast at Tiffany’s aj drsná kriminálka o rasizme

Aké novinky pribudli na streamovacích platformách?

Provokatívna sci-fi komédia plná sexu ocenená štyrmi Oscarmi s Emmou Stone, hororová jazda, po ktorej zostaneš paranoidný, vtipná romanca o zvodnej štyridsiatničke, stará klasika s jedinečnou Audrey Hepburn aj drsná kriminálka o rasovo motivovaných vraždách. Nech si vyberieš čokoľvek, neoľutuješ.

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé, žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime, Voyo, Amazon Prime Video alebo Disney+. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Poor Things (2023) – Disney+

Odvážna novinka gréckeho provokatéra, ktorý sa prebil až do Hollywoodu, dorazila z kín aj na streamy. Nájdeš ju na Disney+. Emma Stone tu bezkonkurenčne kraľuje a zaslúžene za svoj výkon získala Oscara. Snímka na Oscaroch bodovala v ďalších troch kategóriách vrátane najlepšieho filmu. Čierna komédia nakrútená podľa knihy Alasdaira Graya je skutočnou delikatesou pre pravých filmových fajnšmekrov.

2. Last Night in Soho (2021) – Netflix

Dráma, krimi, mysteriózny triler, temná romanca či desivý a znepokojivý horor? Edgar Wright spravil chutný a šťavnatý žánrový mix, z ktorého dostaneš paranoje a začneš chvíľami pochybovať aj ty o tom, či nežiješ len vo sne. Nebudeš vedieť odlíšiť realitu od ilúzie a z niektorých scén ťa bude mraziť po celom tele. Teš sa na neopozerané tváre – mladú hviezdu Thomasin McKenzie, Anyu Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) či Matta Smitha (House of the Dragon).

3. The Rebound (2009) – Voyo

Potom ako štyridsiatnička Sandy (Catherine Zeta-Jones) opustí manžela pre neveru, odsťahuje sa s deťmi do New Yorku a spoznáva nového šarmantného a najmä podstatne mladšieho nápadníka Arama (Justin Bartha). Dokáže však po takej bolestivej životnej udalosti vstúpiť do nového a plnohodnotného vzťahu? The Rebound možno nepatrí medzi najlepšie romantické filmy v histórii kinematografie, ale získa si ťa svojou úprimnosťou a prefíkaným dôvtipom.

4. Breakfast at Tiffany’s (1961) – SkyShowtime

Nesmrteľná klasika. Krásna a štýlová Audrey Hepburn vo svojej najpamätnejšej úlohe nezávislej hedonistky Holly Golightlyovej. Plnými dúškami si užíva pozornosť newyorských boháčov a na lásku kašle. Nezabudnuteľnú adaptáciu knihy Trumana Capota nakrútil Blake Edwards, pričom získala až šesť nominácií na najcennejšiu pozlátenú sošku a premenila dve.





5. Mississippi Burning (1988) – HBO Max

Sugestívna kriminálka nakrútená podľa skutočných udalostí z prostredia amerického vidieka plného rasistov, ktorá miestami vyráža dych svojou autenticitou a drsnosťou. Alan Parker na pľaci čaroval a dostal z hercov úplné maximum. Na výkony Gena Hackmana a Willema Dafoa len tak ľahko nezabudneš. Stvárnili agentov FBI vyšetrujúcich rasovo motivované vraždy v Mississippi. Napriek tomu, že obaja majú jeden cieľ – dolapiť vinníkov –, každý to chce dosiahnuť inými praktikami.