Mladý košický režisér Dominik Bari natočil jeden z prvých rýdzo slovenských dokumentov, ktorý streamovacia spoločnosť HBO uvedie.

„Krádeže áut sú téma, ktorá sa môže týkať úplne každého. Ako aj hovorí jeden nemenovaný zlodej v našom filme: ,Je jedno, aké máš v živote postavenie, či si advokát, itečkár alebo kuchár, ak svoje auto raz zaparkuješ na ulici a niekto ho naozaj potrebuje a vie to, tak si ho vezme',“ zaznie v novom filme.

Výpovede gangu zlodejov áut, zásahy kukláčov, razia s desiatkami policajtov, súkromní detektívi či prísne tajné natáčanie. Možno to znie ako scény z hollywoodskeho filmu. Pravdou však je, že toto je realita na Slovensku zachytená vo filme Autičkári, ktorý režíroval Dominik Bari.

Dominik Bari je mladý režisér pochádzajúci z metropoly východu. Za sebou má nemalé úspechy, ako napríklad kvalifikáciu na Oscara za dokument Ojmiakon. Tentoraz sa však rozhodol pustiť do odlišného nebezpečenstva a mapovať prostredie organizovaného zločinu na Slovensku.

Režisér spolupracoval s policajnými vyšetrovateľmi, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, s HAKA a dokonca sa mu podarilo získať reálne spovede zlodejov, ktorí v dokumente vystupujú. Prísne tajné natáčanie povýšil aj najatým detektívom, s ktorým sa pustil do hľadania skutočných účastníkov gangu.

Nie je prekvapením, že sa HBO rozhodla s ním ísť do spolupráce. Pôjde o jeden z prvých rýdzo slovenských dokumentov, ktorý streamovacia spoločnosť uvedie. Vysielať sa bude približne v 22 krajinách.

Celovečerný dokument s názvom Autičkári, ktorý patrí medzi najdrahšie dokumenty v našej krajine, bude mať onedlho verejnú premiéru, konkrétne 5. októbra 2024 v košickom Amfiteátri. Následne sa objaví vo vybraných kinách po celom Slovensku a od decembra aj na platforme HBO.

Dokument z blízkej minulosti

Autičkári sa zameriavajú na nedávnu minulosť. Skutočné prípady sa odohrávali v rokoch 2017 až 2018. Zohnať zlodejov, ktorí budú ochotní hovoriť o svojich činoch, nebolo ani zďaleka jednoduché. Bez nich by však dokument určite nemal takú výpovednú hodnotu.

„Vedel som, že to bude náročné a z väčšej časti aj nebezpečné. Na niektorých zločincov sa mi samému podarilo nakontaktovať a získať ich dôveru. Nie je však tajomstvo, že sme si najali detektíva, ktorý nám dodával informácie a pomáhal nám zháňať zlodejov. Môžem povedať, že to bola pomerne náročná a dlho trvajúca investigatíva.“

Mnohí si vymýšľali a v skutočnosti možno neukradli ani puklicu, len chceli peniaze.

Niektorí boli ochotní odhaliť svoju tvár, iní sa zas rozhodli mať na sebe masku a tvorcovia filmu dodnes nevedia, ako v skutočnosti vyzerajú. Film sleduje špecifickú skupinu zlodejov áut zo západného Slovenska a celistvo sa zameriava na ich prípad. Ten bol medializovaný pred pár rokmi. V dokumente vystupujú zlodeji z konkurenčných gangov.

Prezradili mu aj kuriózne situácie. Napríklad odcudzili auto, v ktorom bol had, alebo vozidlo učiteľky. Zistili to kvôli písomkám, ktoré sa v ňom nachádzali. Zlodejovi to pravdepodobne prišlo ľúto a auto nakoniec vrátili na pôvodné miesto.

Zdroj: BFILM

Informácie za peniaze

Režisér sa pri scénach zameriaval na samotné spisy, skutočné odposluchy, ktoré polícia zozbierala počas vyšetrovania. Podarilo sa mu získať splnomocnenie od niektorých poškodených, a tak vďaka tomu mohol nazerať do spisov a presne rekonštruovať to, čo sa stalo.

„Niektoré osobné údaje sme museli jemne poupraviť, aby nedošlo k žiadnemu porušeniu a takisto zlodeji nevystupujú pod vlastnými menami a pozmenené sú aj ich iniciály."

Dokument v sebe kombinuje dokumentárne prvky s hranými rekonštrukciami skutočných krádeží a policajných zásahov na Slovensku. Aj preto celý súdny proces vyzerá, ako keby sa konal priamo pred očami diváka. Jeho súčasťou bol 70-členný komparz.

Rozhovory so zlodejmi natáčali v podzemnej garáži pri budove Opery Slovenského národného divadla.

„Napriek tomu, že sme vďaka detektívnej službe mali dobre rozhodené siete, za niektoré rozhovory sme aj zaplatili. Nadľahčene povedané, mali sme pre nich výzvu, aby sa prihlásili. Samozrejme, že v tomto je potrebné byť obozretný. Jedného po druhom sme však dôkladne preverovali. Môžem zaručiť, že v dokumente vystupuje aj veľká ryba."

Zdroj: BFILM

Obrovská razia

Dominik priznáva, že mu miestami nebolo všetko jedno. Ak však chcel vytvoriť unikátny a dôveryhodný dokument založený na skutočnom prípade a hlavne mať príbehy z prvej ruky, je to nutné zlo, ktoré musel podstúpiť.

Predstavte si, že sedíte zoči-voči zlodejovi. Pripnete mu mikrofón, zapnete kameru a pýtate sa na jeho zločiny.

V dokumente vystupuje aj vyšetrovateľ, ktorý sa na celom prípade vo vysokej miere podieľal a priamo proti zločineckej skupine zasahoval. Pre predstavu, na celom zásahu bolo zmobilizovaných približne 220 policajtov a nasadený bol aj vrtuľník. To takisto diváci v snímke uvidia.

Počas razie sa u nich doma našlo 29 áut a množstvo súčiastok. To je len slabý odvar toho, čo za svoje pôsobenie napáchali. V dokumente sa vyjadruje aj novinár Andrej Zavřel, ktorý celý prípad sledoval. Vraví, že auto vedeli rozobrať za neuveriteľných 52 minút. Podľa jeho výpovede sa v kuloároch hovorí, že išlo o stovky ukradnutých áut naprieč celým Slovenskom. Po chytení gangu sa krádeže áut v jednej z mestských častí Bratislavy znížili až o 80 percent.

Podľa režiséra by sa o autičkárskej mafii dali natočiť aj ďalšie filmy. „Myslím si, že všeobecne je táto téma kriminality na Slovensku obľúbená. O to viac, že sú v nej výpovede skutočných osôb z nedávnej minulosti.“

Zdroj: BFILM

Výstup z komfortnej zóny

V rámci spolupráce s HBO patrí Dominik ako čerstvý tridsiatnik medzi najmladších režisérov, s akými táto spoločnosť spolupracovala. „Spolu aj s producentom filmu Petrom Badačom zo spoločnosti BFilm sme ich oslovili a predstavili náš návrh. Pozdávalo sa im aj to, akým štýlom to chceme urobiť, pretože cielime na mladú skupinu ľudí od 18 do 24 rokov. Táto cieľovka je mi zároveň blízka, keďže len nedávno som do nej patril. Asi po polroku sme sa dohodli."

Pôvodne to mal byť trojdielny seriál, ale nakoniec sme sa zhodli na jednom celistvom filme. Doposiaľ je to môj najdlhší dokument. Má 75 minút a dovolím si tvrdiť, že je aj najprepracovanejší.

Autičkári patria medzi najdrahšie dokumenty na Slovensku, aké doteraz vznikli. Cena priemerného slovenského dokumentu sa zvyčajne pohybuje okolo 10 až 15-tisíc, Dominikov sa podľa verejne dostupných informácií vyšplhal na takmer 300-tisíc eur.

Snímku natáčal približne štyri roky vo viacerých mestách Slovenska. Najmä v Košiciach a jeho okolí, no aj v Bratislave, Žiline, či Dolnom Kubíne.

Vo svojom portfóliu cestovateľských projektov sa Dominik rozhodol, že sa pustí do niečoho, čo doposiaľ bolo mimo jeho komfortnú zónu.

„Bol som hladný po akčnosti a toto mi prišlo ako niečo iné, zaujímavé a mohlo by divákov zaujať. Krádeže áut sú téma, ktorá sa môže týkať úplne každého. Ako aj hovorí jeden nemenovaný zlodej v našom filme: ,Je jedno, aké máš v živote postavenie, či si advokát, itečkár alebo kuchár, ak svoje auto raz zaparkuješ na ulici a niekto ho naozaj potrebuje a vie to, tak si ho vezme'," dodáva Dominik Bari.