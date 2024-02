Čo pozerať cez víkend? Dokument o Navaľnom, westernová klasika aj súboj Jareda Leta s Jodie Foster

Pripravili sme pre teba šťavnatý žánrový mix.

Strhujúca a zábavná akčná sci-fi, špičkový western s Clintom Eastwoodom, komorná romantická komédia pre náročných, súboj Jareda Leta s Jodie Foster aj geniálny dokument o úhlavnom nepriateľovi Vladimira Putina. Čo si vyberieš ako prvé?

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé, žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

Zdroj: Warner Bros. US

1. Boss Level (Voyo)

Každý milovník akčných filmov plesá od šťastia, keď v rámci tohto žánru aspoň raz za pár rokov vznikne niečo inovatívne a doposiaľ nevidené. Podarilo sa to aj Joeovi Carnahanovi v roku 2020. Jeho Boss Level je originálny krvák nielen s poriadnou dávkou akcie, ale aj prvotriedneho humoru.

Na svoje si navyše prídu fanúšikovia hier. Hlavný hrdina (Frank Grillo) sa totiž dostáva do časovej slučky a jediná cesta, ako sa z nej môže dostať, je prejsť cez jednotlivé „levely“ až k najmocnejšiemu bosovi a zabiť ho.

2. Unforgiven (Netflix)

Čo by to bolo za western, keby v ňom nehral Clint Eastwood? Tento však legendárny herec dokonca režíroval. Aj preto ide o absolútny vrchol daného žánru. Jeho realistický surový štýl ťa ihneď vtiahne do deja a miestami ti až vyrazí dych.

Zabudni na „mačistické“, trocha naivné a najmä klišéovité westerny. Tento ti ukáže, čo je život v tej najčistejšej podobe. Zobrazuje skazený svet bez hrdinov, ktorý je, naopak, plný zbabelcov a zloduchov schopných tých najzvrátenejších zverstiev.

3. Lost In Translation (SkyShowtime)

Ak by sme ti mali odporučiť iba jednu maximálne autentickú „vzťahovku“, ktorá reže hlboko pod kožu, bola by to práve táto. Mladučká Scarlett Johansson v úlohe priateľky čakateľky (v Tokiu trávi čas s mužom, ktorý je však večne zaneprázdnený) a Bill Murray ako znudený herec točiaci reklamu na whisky. Stretnú sa v hoteli a zisťujú, že si viac než len padli do oka. Má to však budúcnosť?

4. Panic Room (HBO Max)

Absolútna klasika od majstra temných trilerov. V Panic Room David Fincher (Seven, Gone Girl) sleduje príbeh matky (Jodie Foster) a dcéry (Kristen Stewart), ktoré prepadnú traja lupiči (jedného stvárnil aj spevák Jared Leto). I keď sa pred nimi zavrú do špeciálnej únikovej miestnosti, zisťujú, že má svoje nevýhody a nemôžu v nej byť večne. Začína sa pre ne boj o holý život a čas vôbec nehrá v ich prospech.

5. Navalny (HBO Max)

Určite si zachytil správu, že v piatok zomrel bývalý ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj. Ak chceš dôkladne spoznať jeho príbeh a rozšíriť si politický obzor, pozri si na HBO Max tento skutočne precízny dokument Daniela Rohera. Pri niektorých momentoch ti doslova padne sánka a nebudeš veriť vlastným očiam. Keby sme hodnotili bodmi, dáme rovno 10 z 10.