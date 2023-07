PREHĽAD LETNÝCH KÍN V BRATISLAVE: Aké filmy a kde ešte tento rok uvidíš? (+mapa)

Letné premietania pod holým nebom majú svoje čaro. Toto leto sa s nimi navyše roztrhlo vrece.

S letnými kinami sa tento rok v hlavnom meste roztrhlo vrece. Premietania pod holým nebom ponúkajú okrem etablovaných kultúrnych inštitúcií aj mestské časti. Improvizované kiná pod holým nebom premietajú raz alebo dvakrát do týždňa, niektoré zadarmo, iné za vstupné a ostatné za dobrovoľný príspevok.

Nájsť ucelený program letných kín je fuška. Často ho totiž prispôsobujú diváckemu hlasovaniu. Isté je, že Opprenheimera ani Barbie tento rok ešte v amfiteátroch neuvidíš. O divácky aj kriticky úspešné snímky z ostatných rokov však pod svetelným smogom tlmenou hviezdnou oblohou v hlavnom meste skutočne nie je núdza.

Nová Cvernovka

Nádvorie dynamickej kultúrnej ustanovizne si toto leto v stredy a štvrtky rezervovalo kino Lumière, ktoré pritom naďalej premieta aj v zrekonštruovanom SNG. Podujatia pod hlavičkou Lumiére pod Palmou ponúka premietania z cyklu Európske filmy za €euro ale aj krátke filmy z Filmového festivalu inakosti. Väčšina premietaní stojí 5 eur. V pondelky sa navyše na nádvorí NC premietajú dokumenty z cyklu Ozveny Jihlavy, v rámci cyklu Dokumentárne pondelky pod hviezdami.

Počas premietaní je v NC otvorený aj park s detským ihriskom, Skrytý bar servirujúci drinky a bistro Dvanásť Duší. Toto leto stihneš ešte filmy ako Čo ste urobili Rusom?, Leningradskí kovboji dobývajú Ameriku, Paríž, 13. obvod, Najhorší človek na svete či vojnovú drámu Quo vadis, Aida? .

Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere

Ružinovčania si po zotmení môžu v miestnom amfiteátri pri ikonickom jazere pozrieť filmy celkom zadarmo. Frflať na ich výber je niekedy zbytočné. O premietaných tituloch totiž rozhodli návštevníci v júnovom hlasovaní. Dnes je isté, že v ďalšie letné utorky divákov čakajú v tomto poradí filmy Denník moderného fotra, Amélia z Montmartru, Utekajme, už ide!, Everest – najťažšia cesta, Myši patria do neba a nakoniec aj oceňovaný dokument Dežo Hoffmann – fotograf Beatles.

Letné kino v Ružinove pripravili mestská časť Bratislava-Ružinov v spolupráci s CULTUS Ružinov, Ružinovským športovým klubom a s Kinom Nostalgia.

Kino na Kuchajde

Aby si dva geograifky aj povahovo príbuzné amfiteátre neliezli do kapusty, na Kuchajde premietajú pre zmenu v soboty a stredy. Do areálu za VIVO! je vstup volný. Aj tu návštevníci o programe rozhodujú hlasovaním na stránke podujatia, vždy však hlasujú len o najbližšom premietaní. Dnes môžeš napríklad rozhodnúť, či si v stredu 26. júla pozrieš Severana alebo Indiána. Pohľad do nedávnej programovej histórie, v ktorej figurujú filmy ako Dobrý šéf, Všetko všade naraz či Trojuholník smútku naznačuje, že sa máme aj v auguste na čo tešiť.

Letné kino Rača

Rodinným filmom pod holým nebom patrí v račianskom amfíku každý piatok. Od skvelého kúpaliska to sem máš na skok a prostredie pod lesom a vinicami má naozaj svoje čaro. Vstupné na filmy neplatíš. V zrekonštruovanom areáli v Knižkovej doline na tebe tento rok ešte čakajú filmy Hádkovci, Invalid, Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody, český film Ostrov a pre deti aj dabovaný Kocúr v čižmách: Posledné želanie. Odporúčame sledovať ich FB stránku.

Líščie údolie

Karloveské líščie údolie ponúka ako takmer všetky ostatné letné kiná predovšetkým divácke hity. V posledný júlový piatkový večer si mestská časť v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov pripravila film Mimoriadna udalosť.

Zdroj: Facebook/Karlova ves

V auguste sa pridá aj film Čierne na bielom koni, Manželka a Manžel, Srdce na dlani a kultové sci-fi s Michalom Dočolomanským Adela ešte nevečerala. Najlepšie sa sem dostaneš pešo od zastávky električiek Miestny úrad Karlova Ves. Sedí sa na zemi, takže ti organizátori požičajú deky a repelenty.