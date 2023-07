PREHĽAD BRATISLAVSKÝCH KÚPALÍSK: Porovnali sme bazény, gastro, ceny aj parkovanie (+ foto)

Každé z 8 verejných kúpalísk Bratislavy má špecifický ráz. Niekde kraľujú deti, iné vyhovejú skôr športovým plavcom.

Leto je nekompromisne tu a teplotné rekordy fackajú aj Bratislavčanov. Nielen deti a dôchodcovia, ale aj pracujúci hľadajú počas úmorných dní oázy, kde sa môžu schladiť. Okrem prírodných kúpalísk ukrýva hlavné mesto hneď 8 verejných kúpalísk s rôznorodými bazénmi a gastronomickými či športovými možnosťami. Na základe tohto článku budeš vedieť, ktoré vyhovuje práve tvojim potrebám.

Všetky okrem dvoch bratislavských verejných kúpalísk (Mičurín a Matadorka) patria pod organizáciu STARZ, ktorá ponúka viacero druhov jednotného vstupného . Jeho špecifikom je, že v čase trvania platí na všetkých 6 kúpaliskách. V prípade návštevy rôznych areálov na jeden lístok sa však musíš vždy checkoutnúť oskenovaním QR kódu. Pri nákupe lístkov cez internet ušetríš, celodenná vstupenka stojí 4 eurá.

Delfín, Ružinov 🐬

Ružinovská legenda, nad ktorou zapadá letné slnko za paneláky, je najlepšie dostupná pešo alebo MHD. Ak chceš prísť autom, za parkovacie miesto zaplatíš počas pracovných dní 1,50 eura za hodinu. Vstup na kúpalisko skryté medzi ulicami Ružová dolina a Miletičova nájdeš z priľahlého, trocha ukrytého chodníčka.

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Delfín je rozhodne najurbánnejšie kúpalisko Bratislavy, kde nájdeš trávnaté plochy len popri plotoch. Najdlhšie sa môžeš slnku oddávať z terasy, na ktorej nájdeš aj bufet so štandardnou kúpaliskovou ponukou. Z dôvodu nepriaznivého počasia z obmedzeného menu ochutnávame porciu polotovarových hranoliek zaliatych tatárskou omáčkou. Až na vrchné premáčané kúsky je zvyšok uspokojivo chrumkavý. Kombo hranolky + dip nás stálo 3,70 eura.

Dvadsaťpäťmetrový bazén okupujú počas dňa najmä seniori a dá sa tu pohodlne plávať. Podvečerný a víkendový nápor však túto aktivitu znemožňuje. Rekreanti postávajú alebo sa čvachtajú ledabolo kdekoľvek. Mnohí plaveckú dráhu križujú diagonálne alebo priečne.

Obsluha bazéna ich programovo neupozorňuje a počas náporu navyše uzatvára jeden z rohov, ktorý celý venuje záujemcom o skoky. Okrem plávania môžu návštevníci holdovať aj pingpongu či posilňovaniu. Nechýbajú ani preliezačky a hojdačky.

Jeden z dvoch menších detských bazénov obsahuje masážny hríb a dva tobogany s vekovým limitom 14 rokov. Ako na všetkých iných kúpaliskách v Bratislave, aj tu je voda v sprche studenšia ako tá v bazéne. Jednou z nevýhod Delfína je aj absencia schodíkov so zábradlím do hlavného bazéna.

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Počas návštevy Delfína náš vnútorný pokoj narušil údržbár karhajúci partiu problémových štyridsiatnikov, ktorých doslova 5 minút predtým vypískala plavčíčka za pokus o skok v zakázanej zóne. „Dajte si pozor na veci,“ prezradí nám údržbár. „Našiel som ich, ako ukradli detskú krhličku a formičky,“ upozorní nás a ostávame v nemom úžase.

Pri inej návšteve sme zas zastihli partiu detí, ako sa načahujú cez plot ku kabelke na osuške práve neprítomnej rekreantky. Po dlhšom očnom kontakte zdúchli, no pachuť rizika ostala. Aj pre takéto prípady sú tu, ako aj na iných kúpaliskách Bratislavy, k dispozícii uzamykateľné skrinky.

Rosnička, Dúbravka 🐸

Asi najrušnejšie bratislavské kúpalisko s hravým názvom Rosnička sídli tak trochu v území nikoho. Na honosnej zväčša zelenej ploche sa rozprestiera len niekoľko stoviek metrov od chátrajúceho futbalového štadióna v Dúbravke.

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Ak sa sem vyberieš v čase horúčav, odporúčame príchod električkou alebo autobusom, ktorej zastávka je od hlavnej brány vzdialená sotva 100 metrov. Skromné, i keď bezplatné parkovisko zďaleka nepostačuje náporu áut, ktoré musia parkovať aj pozdĺž príjazdovej cesty.

Poloha pod kopcom sľubuje na prvý pohľad potenciál relaxu. Keďže však ide o spádové kúpalisko, býva mimoriadne rušné a nájsť si pokojnejšie miestečko vzdialené od rečí dospelých či detského džavotu je skutočne výzva. Skvelou správou pre vyznávačov tieňa je množstvo statných stromov.

Čerešničkou na torte Rosničky je v roku 2009 inaugurovaná a vskutku vzrušujúca pretekárska šmykľavka s troma dráhami, a čo je dôležité, bez vekového obmedzenia. Gro kúpaliska tvoria dva 50-metrové bazény. I keď by mal byť ten hlbší logicky určený pre dospelých, vo výsledku je jeho osadenstvo vekovo rozmanité a sústredené plávanie komplikované.

Rosnička vyniká aj športovými možnosťami, okrem beachvolejbalového ihriska tu nájdeme aj stôl na stolný futbal teqball.

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Z hľadiska servisu toho Rosnička ponúka viac ako iné kúpaliská. Okrem zmrzlinárne tu nájdeš aj tri rôzne bufety s dovedna šiestimi okienkami. Z toho s najdlhším radom sme si objednali nestarnúcu letnú klasiku – langoš. Vo verzii s kečupom a so syrom stál 4,40 eura.

Na čerstvú porciu sme si pre enormný záujem počkali asi 15 minút. Náš exemplár bol štedro cesnakový a honosne obsypaný syrom. Vyčítať mu môžeme azda nesmelosť v oblasti nadýchanosti. Ocenili sme možnosť dochutiť si priemerný sladký kečup štipľavou srirachou.

Matadorka, Petržalka 🛞

Prostredie, v ktorom je zasadené legendárne petržalské kúpalisko, nepôsobí práve dovolenkovo. Poloha na okraji Petržalky však nahráva motoristom, ktorí nemajú problém zaparkovať ani počas letných špičiek. Je tu aj zastávka MHD. Stojan na bicykel je bohužiaľ výrazne poddimenzovaný.

Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Matadorka túto sezónu ponúka plnohodnotný zrekonštruovaný 50-metrový plavecký bazén. Bazén na Mičuríne by ste do toho petržalského zmestili asi desaťkrát. Plávanie na Matadorke stojí rozhodne za to. Po celej dĺžke má päťdesiatka hĺbku vyše dva metre a pri športovom výkone vám takmer nikto nezavadzia. Športový charakter podčiarkujú dve plavecké dráhy na „rýchle plávanie“.