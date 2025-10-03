Aké to bolo byť v páre s Majdou?
Ivan zavítal po odchode z Love Islandu do OUT LOUD s Mišom Totkom a tém bolo viac než dosť.
Rozobrali sme jeho vzťah s Majdou – či ľutuje, že pred Simi priznal, že si hru užil len s ňou, kedy už tušil, že si Majda vyberie Danyho, a či mu niekedy naznačila, že sa jej páči. Nevyhli sme sa ani otázke, či ho nemrzí, že to neskúsil so Simi – možno by bol vo vile dodnes.
Samozrejme, pýtali sme sa aj na Casa Amor. Ivan prezradil, koho by si tam vedel vybrať, ako podľa neho páry zvládajú túto skúšku a kto sa podľa neho vráti s novým partnerom.
Reč padla aj na ďalších súťažiacich – komentoval vypadnutie Lenky a Nicolasa, Patríciu s Danielom, aj to, kto pôsobí úplne inak na kamery než v realite.
Nechýbali ani odľahčené otázky – kto mu z vily najviac chýba, ako sa súťažiaci vyrovnávali s neustálymi kamerami a či vôbec vedeli, koľko je vo vile hodín. A samozrejme, opýtali sme sa aj na to, komu praje výhru.