Čo si Simi z Love Isladnu myslí o Danielovi a Honzim v Casa Amor? (OUT LOUD)

Kto by mal podľa Simi vyhrať Love Island 2025?
Simi, ktorá nedávno opustila vilu Love Islandu, zavítala po svojom odchode do OUT LOUD s Mišom Totkom. Spolu sme prebrali všetko od jej tancovania so Simou, cez to, prečo si vo vile nenašla partnera, až po to, či zohral úlohu vek alebo taktika.
Reč padla aj na Honzu, Ivana, Shelbyho či vypadnutie Lenky a Nicolasa. Rozobrali sme, ako sa podľa nej vyvíjajú vzťahy vo vile, ktoré páry môžu vydržať, a ktoré naopak nie.
Samozrejme, nemohli sme vynechať ani Casa Amor – pýtali sme sa jej, koho by si tam vybrala, ako podľa nej chalani zvládnu návrat späť a či sa dievčatá nechajú zlákať na nových partnerov.
Na záver sme dali aj odľahčené otázky – kto je podľa nej najviac „fejk“, komu praje výhru a či by sa ešte chcela vrátiť späť do vily.
Celý rozhovor nájdeš už teraz v najnovšej časti OUT LOUD.