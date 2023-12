TOP architektúra v roku 2023: veľkolepé vily, dovolenkové domčeky aj byty ako z magazínov

Bratislava, Praha, okolie Varšavy, ale aj Orava či pobrežie Portugalska. Atraktívne sídla nájdeš v celom svete, o čom sa presvedčíš v tomto zozname.

Koniec roka 2023 sa blíži nezadržateľným tempom, a preto sme sa rozhodli spríjemniť ti jeho posledné chvíle výberom 12 najatraktívnejších stavieb z rôznych kútov sveta, ktoré sme videli v posledných 12 mesiacoch.

Ceny pohybujúce sa rádovo v státisícoch eur, veľké záhrady s bazénmi, nezameniteľné výhľady na panorámy miest či okolitú prírodu aj atraktívne zariadenie v odlišných štýloch. Tým všetkým sa pýšia nehnuteľnosti, ktoré sme ti detailnejšie predstavili v priebehu roka a dnes sú v spoločnosti obdobne ladených stavieb pre najnáročnejších. Vychutnaj si fotografie.

Zdroj: BoysPlayNice

Netradičný dom v zajatí českej prírody od architektov z ateliéru SAD

Moderná architektúra v lone prírody? Architekti z ateliéru SAD nás presvedčili o tom, že táto kombinácia môže fungovať na jednotku s hviezdičkou. Navrhli železobetónový dom s fasádou z portugalského korku a zo skla, ktorý sa pozerá z Ještědského hrebeňa na Český raj a veľkoryso sa otvára miestnym lúkam a špecifickému horskému prostrediu.

Zdroj: BoysPlayNice

Zdroj: BoysPlayNice

Rodinný dom v katastrálnom území obce Šimonovice leží v nadmorskej výške 600 metrov, vďaka čomu ponúka nádherné výhľady na scenériu národného parku. Náklady na realizáciu tohto projektu v lone prírody sa vyšplhali na 700-tisíc eur.

Zámerom architektky bolo vytvoriť udržateľné domy, ktoré budú premyslené a zároveň minimalistické a čisté. Zdroj: BoysPlayNice

Dovolenkové vily z Kostariky od českej architektky

Architektonický návrh vychádza z genia loci, orientácie stavebnej parcely voči nekonečnému výhľadu na Tichý oceán a z tvarov terénu uprostred prírody.

Dve minimalisticky tvarované vily sú určené na krátkodobý prenájom a čiastočne levitujú nad zrázom strmého kopca uprostred džungle. Česká architektka Dagmar Štěpánová ich navrhla s ohľadom na udržateľnosť a s maximálnym rešpektom k divokému prostrediu v blízkosti mesta Uvita na juhu krajiny.

Zdroj: BoysPlayNice

Zdroj: BoysPlayNice

Úžitková plocha oboch víl je 90 štvorcových metrov, pričom rozloha pozemku predstavuje 11 000 štvorcových metrov. Stavby sú z architektonickej stránky rovnaké – materiálovo, dispozičnými riešeniami aj orientáciou voči svetovým stranám. Odlišné sú v interiéri, a to predovšetkým farebnými konceptmi, ktoré sú čiastočne prepísané aj do exteriéru.

Moderný rodinný dom na hranici dvoch svetov – mestského a prírodného. Zdroj: Viola Hertelová

Rodinný dom z predmestia Prahy, ktorý stojí na hranici dvoch svetov

V miestach, v ktorých známe filmové štúdiá natáčali hollywoodske trháky, navrhol architekt Szymon Rozwalka z ateliéru RO_AR Szymon Rozwalka architects moderný rodinný dom na hranici dvoch svetov – mestského a prírodného.

Novostavba z roku 2015, ktorú dokončili o dva roky neskôr, stojí na predmestí Prahy v katastrálnom území Hlubočepy a spĺňa prísne kritériá dizajnu aj kvality. Forma a rovnako priestorová dispozícia domu je výsledkom priamej reakcie na chaotickú a náhodnú zástavbu.

Zdroj: Viola Hertelová

Zdroj: Viola Hertelová

Návrh stavby domu rozširuje prírodný kontext smerom dovnútra pozemku a interiéru. Na druhej strane sa dom prirodzene oddeľuje od „mestského sveta“, pre ktorý je abstraktným telesom, keďže svojou formou korešponduje s okolitými skalami v pozadí.

Zdroj: Petr Polák

Dokonalá chata z dreva v lone prírody

Svetová architektúra z domáceho prostredia – takto by sme v stručnosti charakterizovali projekt, ktorý sa nachádza v nádhernom prostredí Jizerských hôr a získa si srdcia aj tých najnáročnejších. Ide o víkendovú chatu z dielne ateliéru Markéta Cajthamlová, Architektonická projekční kancelář.

Za vzhľadom stojí tím českých architektiek v zložení Markéta Cajthamlová, Petra Soukalová a Petra Pelešková, ktoré stavili na podobu tradičného vidieckeho domu, a išlo o správnu voľbu. Atraktívna novostavba sa rozprestiera na pozemku s výmerou približne 6-tisíc štvorcových metrov, zatiaľ čo úžitková plocha predstavuje 120 štvorcových metrov.

Zdroj: Petr Polák

Zdroj: Petr Polák

Objekt je riešený ako drevostavba, a preto sa drevo uplatňuje plošne v celom interiéri vďaka pohľadovej biodoske na stenách aj strope. Podlaha v celom dome je zo sivej cementovej stierky. Čo sa týka dizajnu, architektky uprednostnili tradičnú jednoduchosť v kombinácii s dizajnérskymi solitérmi v podobe kresiel, stoličiek či doplnkov, ktoré chate dodali modernú tvár.

Zdroj: Pavel Kudiváni

Vkusná rekonštrukcia bytu pre rodinu s dieťaťom z Bratislavy

Architekt Eugen Kullman z ateliéru Eugen Kullman architekti premenil nudný trojizbový byt s úžitkovou plochou 90 štvorcových metrov v nadstavbe z roku 2012 na vkusné bývanie pre rodinu s malým dieťaťom. Byt s pracovným názvom BCK sa nachádza na 6. podlaží a dostal modernú tvár zahalenú do sivých tónov.



Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť priestor, ktorý skĺbi požiadavky majiteľov na bývanie v monochromatickom dizajne. Architekt splnil úlohu na výbornú.

Zdroj: Pavel Kudiváni

Zdroj: Pavel Kudiváni

Nosným prvkom, respektíve ťažiskom bytu je atypická stena, ktorá esteticky aj funkčne prepája otvorený priestor v dennej zóne. Z pôvodnej dispozície bola vybúraná priečka do kuchyne, demontované staré podlahy, dvere, obklady a dlažby. Odstránená bola aj sanita a kuchynská linka.

Drevostavba na Orave rešpektuje miesto, jeho prírodné aj kultúrne danosti. Zdroj: Nora & Jakub Čaprnka

Atraktívna drevostavba v modernom štýle z regiónu Orava od ateliéru Coolstock

Na Slovensku máme množstvo šikovných architektov, ktorých práca má svetové parametre. Presvedč sa o tom prostredníctvom projektu drevostavby na Orave od ateliéru Coolstock.

Stavba, ktorá je čiastočne zapustená do svahovitého terénu a má tri nadzemné podlažia, ponúka úžitkovú plochu 294 štvorcových metrov, vonkajší bazén aj dokonalé výhľady na okolitú prírodu. Zastavaná plocha predstavuje 312 štvorcových metrov a autormi návrhu sú Ing. arch. Katalin Karsay, Ing. arch. Igor Salcer, ArtD., Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD., ArtD., Ing. arch. Radoslava Lesná a Ing. arch. Viktória Tejová.

Zdroj: Nora & Jakub Čaprnka

Zdroj: Nora & Jakub Čaprnka

Celý tím pracoval na finálnej podobe takmer štyri roky a výsledok stojí za to. Pri pohľade na jednotlivé fotografie rýchlo pochopíš, prečo bola táto realizácia ocenená ako Drevostavba roka 2022.

Bonusom tohto atraktívneho loftu sú panoramatické výhľady na krásy Prahy. Získa si tvoje srdce? Zdroj: Svoboda & Williams

Loft s vysokými stropmi a dizajnérskymi prvkami v bývalej továrenskej hale

Klimatizovaný, neuveriteľne priestranný loft s dizajnérskymi prvkami a industriálnym nádychom v mestskej časti Praha 5-Smíchov. Bývanie, ktoré ponúka aj panoramatické výhľady na krásy českej metropoly, sa nachádza na piatom poschodí obytného komplexu, ktorý v minulosti slúžil ako továrenská hala.

Zdroj: Svoboda & Williams

Zdroj: Svoboda & Williams

Interiér ponúka moderný otvorený koncept vstupnej haly, obývacej izby a plne vybavenej kuchyne vrátane zabudovaných spotrebičov, ako aj hlavnú spálňu so šatňou a s vlastnou kúpeľňou, druhú spálňu, ďalšiu kúpeľňu so sprchovacím kútom a samostatnú toaletu. Celý priestor je zariadený v modernom štýle s výraznými solitérmi, doplnkami a svietidlami, ktoré dodali nehnuteľnosti šmrnc a jedinečnú atmosféru.

Areál nových viladomov vytvoril pomyselnú bránu do srdca obce. Zdroj: Petr Polák

Projekt dvoch viladomov uprostred zelene

Kvalitná architektúra na vidieku v podaní skúsených českých architektov. Takto by sme stručne opísali projekt Viladomy Kamenice, ktorý je dielom ateliéru NEW HOW architekti. Hlavný autor Ing. arch. David Zámečník postavil svoju víziu na kombinácii toho najlepšieho z mestského aj dedinského bývania a finálny výsledok nás posadil na zadok.

Hlavnou myšlienkou ateliéru bolo projekt umiestniť do prostredia vysokej zelene tak, aby neprevyšoval okolitú zástavbu a zároveň bol v súlade s verejným priestorom obce.

Zdroj: Petr Polák

Zdroj: Petr Polák

Architekt David Zámečník navrhol dva viladomy so štvorcovým pôdorysom s diagonálne osadenou sedlovou strechou, ktorá reaguje na susedné stavby a prináša jedinečný prístup s univerzálnym princípom. Úžitková plocha oboch stavieb je 1 262 štvorcových metrov, zatiaľ čo celková výmera pozemku v tvare lichobežníka s rovnobežnými stranami presahuje 2 560 štvorcových metrov.

Projekt domu v modernom vidieckom štýle, ktorý sa nachádza v malej horskej dedine Molló na severovýchode Španielska. Zdroj: Pol Viladoms

Slovák navrhol dom v modernom vidieckom štýle na severovýchode Španielska

Projekt domu v modernom vidieckom štýle, ktorý sa nachádza v malej horskej dedine Molló na severovýchode Španielska. House Molló, ako znie pracovný názov stavby spod rúk architektka Tomáša Labanca, má úžitkovú plochu 156 štvorcových metrov, pričom relatívne malý pozemok je kompenzovaný výhľadmi do okolitej krajiny až po Stredozemné more, čo je na nezaplatenie.

Zdroj: Pol Viladoms

Zdroj: Pol Viladoms

Koncept stavby House Molló, ktorá je prerezaná otvormi na všetky svetové strany, je založený na tradíciách v spojení s modernými riešeniami. Dominantný je najmä južný panoramatický priehľad do otvorenej krajiny, pričom dom využíva ponúkané výhľady aj na blízke polia, horizonty pohorí či neďalekú historickú zástavbu.

Zdroj: Matej Hakár

Dom nad Dúbravkou, ktorý ťa osloví čistým dizajnom

Bratislavský architektonický ateliér gmb., ktorý založil a vedie Marián Gombarček, má vo svojom portfóliu viacero atraktívnych projektov vrátane návrhu rodinného domu nad Dúbravkou. Ten nás oslovil polohou v prírode a nadčasovým vzhľadom.



Montovaný dom z CLT panelov je asymetricky vložený do betónovej vane, ktorá je osadená v teréne a vyčleňuje tak rôzne funkčné plochy vrátane plochy terasy. Úžitková plocha domu je 210 štvorcových metrov, zatiaľ čo pozemok sa rozprestiera na ploche približne 1 200 štvorcových metrov a poskytuje súkromie z každej strany.

Zdroj: Matej Hakár

Zdroj: Matej Hakár

Architekt Marián Gombarček navrhol nadštandardné bývanie, v ktorom priznal nosné materiálové prvky, ako je drevo a betón, ktoré charakterizujú celkový vzhľad domu – v exteriéri aj v interiéri. Kontinuita týchto materiálov je zachovaná aj v priehľadoch v rámci domu, čo ukotvuje celkový kontext stavby voči okoliu.

Zdroj: Miguel Marcelino

Atypický dom na útese v Portugalsku

Portugalské štúdio na čele s architektom Miguelom Marcelinom postavilo na útese stavbu, ktorá predstavuje domov pre manželský pár. Pozemok, na ktorom luxusná nehnuteľnosť stojí, kúpili v roku 2017, no presne v tom období oblasť zasiahol rozsiahly požiar, ktorý všetko zničil. Architektonický ateliér sa postaral o to, aby na mieste opäť vznikla budova, ktorá splýva s prírodným prostredím a rešpektuje ho.

Zdroj: Miguel Marcelino

Zdroj: Miguel Marcelino

Dominujúcim prvkom je betónový materiál, tmavé zemité odtiene a dostatok prirodzeného svetla. Zaujímavosťou je aj konštrukcia domu, ktorú namiesto tradičných stien tvoria obrovské betónové stĺpy, čím vytvárajú unikátny a moderný dizajn.

„Klienti zo Švajčiarska majú silný vzťah k umeniu. Proces navrhovania bol preto veľmi otvorený a zaujímavý, neexistovali konečné nápady. Nepracovali sme podľa žiadnych návrhov od klienta, ako by mal vyzerať finálny dizajn domu,“ povedal pre Refresher architekt Miguel Marcelino.

Novostavba rodinného domu sa vynára z objatia borovicového lesa, pričom interiér je prispôsobený pre rodinu. Zdroj: Yassen Hristov

Dom v objatí borovicového lesa blízko Varšavy

Výnimočné bývanie ocenené v súťaži European Propert Awards 2023, ktoré možno najlepšie vystihujú slová mier a harmónia. Pri pohľade na fotografie pochopíš prečo.

Novostavba rodinného domu sa vynára z objatia borovicového lesa, pričom interiér je prispôsobený pre rodinu a poskytuje pocit intimity vďaka jemnému prelínaniu farieb a textúr. Ide o dielo architektov z poľského štúdia Hola Design, ktorý návrh vytvorili podľa filozofie „menej je viac“ s dôrazom na kvalitu a nadčasový taliansky dizajn.

Zdroj: Yassen Hristov

Zdroj: Yassen Hristov



Interiér sa vyznačuje svetlými slnečnými priestormi. Stropy v obytnej časti sú vysoké takmer šesť metrov, čo v kombinácii s veľkoformátovým zasklením dodáva pocit priestrannosti a zároveň ho spája so záhradou.