FOTO: Dom nad Dúbravkou, ktorý ťa osloví čistým dizajnom s množstvom dreva a polohou na hranici lesa

Jeden z najatraktívnejších projektov v hlavnom meste za posledné roky.

Bratislavský architektonický ateliér gmb., ktorý založil a vedie Marián Gombarček, má vo svojom portfóliu viacero atraktívnych projektov vrátane návrhu rodinného domu nad Dúbravkou. Ten nás oslovil polohou v prírode a nadčasovým vzhľadom.

Montovaný dom z CLT panelov je asymetricky vložený do betónovej vane, ktorá je osadená v teréne a vyčleňuje tak rôzne funkčné plochy vrátane plochy terasy. Úžitková plocha domu je 210 štvorcových metrov, zatiaľ čo pozemok sa rozprestiera na ploche približne 1 200 štvorcových metrov a poskytuje súkromie z každej strany.

Rodinný dom nad Dúbravkou dokonale zapadol do prostredia na hranici lesa. Zdroj: Matej Hakár

Cieľom návrhu bolo vytvoriť dom, ktorý plynulo zapadne do prostredia v okrajovej časti bratislavskej mestskej časti Dúbravka na hranici s lesom, čo tvorca zvládol vďaka hmotovo-kompozičnému a vizuálnemu riešeniu.

Architekt Marián Gombarček navrhol nadštandardné bývanie, v ktorom priznal nosné materiálové prvky ako je drevo a betón, ktoré charakterizujú celkový vzhľad domu – v exteriéri aj v interiéri. Kontinuita týchto materiálov je zachovaná aj v priehľadoch v rámci domu, čo ukotvuje celkový kontext stavby voči okoliu.

Interiér drevostavby je rozdelený na dennú a nočnú zónu. Vstup do domu vedie cez podzemné podlažie z priestoru prístrešku na auto. Vo vstupnej hale sa nachádzajú dvere do pracovne, technickej miestnosti a toalety. Denná časť je otvorená po celej svojej dĺžke na východnú stranu a prostredníctvom jedálne s vertikálne otvorenou galériou komunikuje s átriom a terasou. Na nadzemnom podlaží sú detské izby orientované na východ a juh so spoločnou hygienou a priestor rodičovskej spálne s vlastným šatníkom, toaletou a kúpeľňou s panoramatickým oknom a výhľadom do lesa.

Zdroj: Matej Hakár

Ide o nadčasový projekt rodinného domu s jemným nádychom Škandinávie (možno aj vďaka kontaktu s lesom) a minimalistickým dizajnom s množstvom dreva v svetlých tónoch, ktoré časom ešte získa na atraktivite. Krásna je aj hra ostrých kontrastov medzi vstavanými nábytkami a solitérmi, ako aj masívne schodisko.

Galéria je prácou fotografa Mateja Hakára, ktorý patrí medzi extratriedu v kategórii architektúra, čo potvrdil aj v tomto prípade, keď zachytil všetky detaily s ľahkosťou sebe vlastnou. Ak ťa zaujala práca ateliéru gmb., pozri si ďalšie projekty.