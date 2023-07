FOTO: Takto vyzerá vkusná rekonštrukcia bytu pre rodinu s dieťaťom. Dominujú prvky moderného dizajnu a sivá farba

Architekt Eugen Kullman navrhol ďalšie bývanie ako vystrihnuté z magazínov o modernej architektúre.

Rekonštrukcia staršieho bytu môže byť lepšia voľba ako kúpa nehnuteľnosti v novostavbe, a to obzvlášť pri súčasných úrokových sadzbách na hypotéky. Dnes sa pozrieme na ideálny príklad, prečo sa pustiť do prerábky pôvodného bývania.

Architekt Eugen Kullman z ateliéru Eugen Kullman architekti premenil nudný trojizbový byt s úžitkovou plochou 90 štvorcových metrov v nadstavbe z roku 2012 na vkusné bývanie pre rodinu s malým dieťaťom. Byt s pracovným názvom BCK sa nachádza na 6. podlaží a dostal modernú tvár zahalenú do sivých tónov.

Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť priestor, ktorý skĺbi požiadavky majiteľov na bývanie v monochromatickom dizajne. Architekt splnil úlohu na výbornú.

Takto vyzerá vkusná rekonštrukcia bytu pre rodinu s dieťaťom. Zdroj: Pavel Kudiváni

Nosným prvkom, respektíve ťažiskom bytu je atypická stena, ktorá esteticky aj funkčne prepája otvorený priestor v dennej zóne. Z pôvodnej dispozície bola vybúraná priečka do kuchyne, demontované staré podlahy, dvere, obklady a dlažby. Odstránená bola aj sanita a kuchynská linka.

Koncept interiéru

Pôvodná dispozícia poskytla kvalitný základ pre novú podobu interiéru s nadštandardnou úžitkovou plochou. V byte je oddelená denná a nočná zóna. V koncepte otvorenej spoločenskej zóny hrajú dôležitú úlohu atypické prvky s mobilným mobiliárom vyrobené na mieru, výrazné svietidlá, čierne detaily v podobe kľučiek či vypínačov a v neposlednom rade príjemné sivé čalúnenie solitérov a textílie, ktoré zjemňujú celý priestor.

Sivomodrá rohová stena so zafrézovanými detailmi je určujúcim prvkom bytu. Prechádza z predsiene do kuchyne a na jej konci nájdeš kuchynskú niku v matnom čiernom vyhotovení. Súčasťou steny sú bezfalcové dvere do komory. Textúra lešteného quarzitu na kuchynskom ostrove oddeľuje jedálenskú časť.

V nike v obývacej izbe je veľmi umne schovaný bar a za perforovanou časťou elegantne aj klimatizácia. Čierny gres na stenách v kúpeľni a na toalete dáva vyznieť kresbe sivého gresu na podlahe. Zdanlivú jednotvárnosť bytu narúšajú svetloružové akcenty v podobe kubusu skrinky pod umývadlom a konferenčný stolík v tvare valca v obývačke. Celoplošná drevená podlaha z bieleného duba podporuje harmóniu a kompaktnosť moderného dizajnu interiéru.

Zdroj: Pavel Kudiváni

Pozri si galériu od fotografa Pavla Kudivániho a presvedč sa o tom, že rekonštrukcia staršieho bývania môže byť zaujímavou voľbou. Stačí, ak máš dostatok znalostí alebo využiješ služby architektov, ktorí vedia, čo urobiť, aby výsledok predstihol všetky očakávania.