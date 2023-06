FOTO: Novostavba v bratislavských vinohradoch v obkolesení lesov s dokonalým výhľadom

Pozri si projekt rodinného domu v obkolesení hustých lesov a vinohradov z hlavného mesta.

Slovenskí architekti majú na konte množstvo zaujímavých projektov, ktoré si postupne predstavujeme. Dnes sa pozrieme na atraktívnu novostavbu rodinného domu z dielní ateliéru ALEXY & ALEXY architekti, ktorý je viacnásobným držiteľom ocenení CE.ZA.AR či Cena Dušana Jurkoviča.

Dom s názvom Koziarka sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Vinohrady a dokončený bol v roku 2020, rok od začiatku projektu. Tím architektov v zložení Andrej Alexy a Erik Jakeš navrhol bývanie v nadčasovom štýle na pozemku s výmerou 700 štvorcových metrov a výsledok je veľmi podarený.

Projekt novostavby rodinného domu Koziarka má za chrbtom husté lesy a vinohrady po stranách. Zdroj: Matej Hakár

Zastavaná plocha dvojpodlažného domu predstavuje 141 štvorcových metrov, zatiaľ čo úžitková plocha interiéru je 225 štvorcových metrov, ktoré majiteľom poskytujú maximálny komfort bývania.

Novostavba má za chrbtom hustý les aj vinohrady po stranách a vpredu, kdesi v diaľke sa nachádza Bratislava. Architekti sa pri tvorbe návrhov zhodli, že by bola škoda narušiť túto pokojnú atmosféru miesta, a preto dom navrhli tak, aby svojou jednoduchou figúrou, adekvátnou veľkosťou a jednoduchou farebnou schémou časom úplne splynul s prostredím – akoby na parcele stál odjakživa.

Už na prvý pohľad nás upútala sivá fasádna tehla a veľké okná, cez ktoré preniká do domu dostatok prirodzeného svetla. Pri pohľade na otvorené okolie by bolo hriechom nevyužiť to.

Hlavná obytná časť je vďaka priaznivej juhovýchodnej orientácii plná slnka, pričom spomínané presklenie ju opticky aj funkčne prepája s krytou terasou s výhľadmi do záhrady a okolia. Záhrada je plná okrasných rastlín aj kaskádových záhonov a skvelo dotvára harmonickú atmosféru rodinného bývania na okraji hlavného mesta. Majitelia jej vzhľad riešili mimo projektu domu.

Priestorové rozdelenie je vecné, ale nie nudné, a obohacujú ho viaceré exteriérové scenérie v rôznych terénnych úrovniach – spomínaná záhrada a skrytá terasa na zníženom podlaží. Na opačnej strane sa interiér otvára do centrálnej haly so schodiskom, na ktorú nadväzuje nočná zóna. Ničoho nie je veľa, ale ani málo. Tak akurát pre spokojný život.

Novostavba rodinného domu Koziarka patrí medzi najzaujímavejšie projekty, ktoré sme zatiaľ tento rok videli, a architektom patrí veľký obdiv. Séria fotografií je prácou Mateja Hakára.