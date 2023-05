FOTO: Moderný byt v oblakoch, ktorý nájdeš na jednej z najlepších bratislavských adries

Vychutnaj si pohľad na atraktívne bývanie v developerskom projekte Sky Park, ktorého vzhľad je prácou architektov z ateliéru What Architects.

Bratislava sa neustále zväčšuje a počet nových developerských projektov bol v posledných rokoch enormný, ale len minimum z nich ponúka dizajn, ktorý osloví z diaľky. Najvýraznejšia novostavba v blízkosti centra mesta Sky Park od ateliéru Zaha Hadid Architects má svetové parametre a ukrýva množstvo lukratívnych nehnuteľností s rukopisom slovenských architektov. Niekoľko sme ich už predstavili.

Dnes sa pozrieme na trojizbák v modernom vyhotovení s pracovným názvom Skyflat, ktorý je prácou tvorcov z ateliéru What Architects. Tím tvorcov v zložení Tomáš Krištek, Ondrej Kurek, Mária Šebová a Mária Vaňurová vytvoril na ploche 80 štvorcových metrov atraktívne bývanie so zaujímavými výhľadmi na hlavné mesto, do ktorého by sme sa s radosťou presťahovali, a to nielen kvôli adrese.

Byt s pracovným názvom Skyflat ponúka moderný dizajn na lukratívnej adrese v developerskom projekte Sky Park. Zdroj: Matej Hakár

Realizácia od What Architects ponúka dokonalú víziu bývania pre mestských ľudí s citom pre dizajn a umenie. Práce na projekte prebiehali v období medzi rokmi 2021 až 2023 a výsledný vzhľad je skvelý.

Komplex Sky Park vytvára dynamickú schému budov s oblými tvarmi, ktorú architekti preniesli aj do samotného interiéru a vďaka niekoľkým menším stavebným úpravám vytvorili plynulejší pohyb v obytnom priestore.

Atypickú dispozíciu bytu vyriešili tromi samostatnými blokmi, ktorých objemy sú ľahko čitateľné v priestore. Z pohľadovej strany sú materiálovo odlíšené a zároveň v rámci dispozície vytvárajú ďalšie mikrosvety. Všetko pôsobí úplne prirodzene, čo dodáva celej nehnuteľnosti príjemnú atmosféru.

Priestor medzi jednotlivými blokmi prepájajú zjednotené povrchy podláh, stien a stropov v betónovom vzhľade. Farebné riešenie interiéru reflektuje okolitú zástavbu širšieho centra Bratislavy, ktorú si majitelia môžu vychutnávať z levitujúcej vstavanej sofy či z betónovej vane, ktorá je zapustená v pódiu spálne. Celému bytu dominuje minimalizmus a kvalitné materiály, ktoré nepodliehajú času.

Okrem týchto prvkov si naše srdcia získalo autorské riešenie vstavaného nábytku, vďaka ktorému získali majitelia dostatok úložného priestoru a zároveň perfektne vypĺňa hluché miesta v nepravidelnom pôdoryse s ostrými líniami.

Pozri si detailnú galériu od Mateja Hakára, vďaka ktorej spoznáš všetky zákutia tohto atraktívneho bývania v projekte Sky Park. Koľko bodov dávaš tomuto bytu?