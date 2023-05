FOTO: Pozri si moderný dom z Košíc, postavený vo svahu. Minimalistický interiér dopĺňa výhľad na nádhernú záhradu

Rodinné bývanie v plne modernom vyhotovení z Košíc, do ktorého sme sa zamilovali na prvý pohľad. Získa si aj teba?

Počet atraktívnych domov na území Slovenska neustále rastie a teší nás, že na množstvo z nich sa môžeme pozrieť prostredníctvom fotografií. Dnes sa presunieme do Košíc, kde tím architektov okolo Michala Buráka z ateliéru Atrium Architekti navrhol rodinné bývanie bez zbytočných príkras na svahovitom pozemku.

Projekt s názvom DOMM sa nachádza v mestskej časti Sever a dokončený bol minulý rok. Zastavaná plocha predstavuje 100 štvorcových metrov, zatiaľ čo úžitková plocha je 197 štvorcových metrov, ktoré sú rozvrhnuté do dvoch úrovní. Od ulice pôsobí ako jednopodlažný, keďže je posadený vo svahu.

Minimalistická novostavba je poskladaná z montovaných prefabrikovaných panelov, drevenou skladanou podlahou a skladaných priečok, ktoré majiteľom slúžia ako úložný priestor.

DOMM je rozdelený do dvoch podlaží a vďaka veľkoformátovým oknám ponúka nádherný výhľad. Zdroj: Atrium Architekti

Podľa slov architektov je DOMM minimálnym domom pre trojčlennú rodinu čo do výrazu aj veľkosti. V tvarovej zložitosti okolia pôsobí až puristicky jednoducho a pracuje s kontrastmi – od okolia sa však neuzatvára, ale naopak, komunikuje s ulicou a nebojí sa vtiahnuť ruch mesta do interiéru vďaka jedinému oknu do ulice.

Architekti pri tvorbe konceptu domu kládli dôraz na industriálny charakter, respektíve modulárnosť, a výsledkom je atraktívna novostavba v plne modernom vyhotovení s okolím plným upravenej flóry a elegantnými priestormi vnútri. Tie sú prísne definované šírkou jednotlivých panelov, ale zároveň umožňujú jednoduchú úpravu dispozície v prípade, že sa rodina rozrastie alebo sa zmenia jej každodenné potreby.

Dom je plne inteligentný, s množstvom senzorov, snímačov a podobne, je napojený na tepelné čerpadlo a disponuje rekuperáciou aj centrálnym vysávačom. V interiéri nenájdeš žiadne omietky ani sadrokartóny alebo viditeľné technologické inštalácie, čo v súčasnosti nebýva zvykom, ale my tento krok architektov vítame všetkými desiatimi.

Čo sa týka dispozície – kuchyňa je vertikálne prepojená so vstupným podlažím, čo dodáva priestoru vzdušnosť a jedinečnosť. Je to ústredný priestor domu. Drevená terasa orientovaná na západ je prepojená s kuchyňou, jedálňou, obývacou izbou aj spálňou. Posuvné presklené steny rámujú výhľad do krajiny ako obraz.

Zo stránky dizajnu dominujú na mieru vyrobené vstavané kusy nábytkov v kombinácii s atraktívnymi solitérmi v škandinávskom štýle, výraznými svietidlami, čiernym schodiskom a pohľadovým betónom. Svahovitá záhrada prekonáva výškovú úroveň šiestich metrov len pomocou rámp s masívnymi oceľovými obrubníkmi.

Pozri si galériu fotografií od Mateja Hakára, prostredníctvom ktorej získaš detailnú predstavu o všetkých zákutiach tohto domu.