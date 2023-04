FOTO: Staromestský byt v modernom šate. Štvorizbové bývanie s charizmou sa nachádza pri Modrom kostolíku

Lukratívna nehnuteľnosť v tehlovom obytnom dome má úžitkovú plochu takmer 130 štvorcových metrov a v súčasnosti je na predaj. Cena nie je pre každého.

Staromestské bývanie, ktoré bude po rekonštrukcii dokonalé. Takto by sme charakterizovali novinku z hlavného mesta v portfóliu realitnej kancelárie Arvin & Benet. Veľkometrážny štvorizbový byt sa nachádza na Bezručovej ulici, len niekoľko krokov od známeho Modrého kostolíka.

„Nenavrhujeme interiéry, tvoríme domovy,“ hovoria o sebe architekti z ateliéru Studio e, čo v tomto prípade platí do bodky presne. Pre investora navrhli moderný, ale veľmi príjemný vzhľad bytu s úžitkovou plochou takmer 130 štvorcových metrov vrátane dvoch balkónov a pivnice v bytovom dome z medzivojnového obdobia, ktorý prešiel vkusnou rekonštrukciou len tento rok.

Architekti z ateliéru Studio e zvolili jednoduchý moderný dizajn, ktorý vyzdvihol prirodzenú charizmu bytu. Zdroj: Arvin & Benet

O kvalite bytu vypovedá aj fakt, že jeho prvým majiteľom bol architekt, ktorý vytvoril túto funkcionalistickú budovu v roku 1927. Priestranné bývanie v súčasnosti disponuje členitou dispozíciou s veľkou vstupnou chodbou, dvomi komorami, samostatnou kuchyňou, kúpeľňou, toaletou a tromi veľkými izbami, z ktorých má každá viac ako 22 štvorcových metrov.

Dispozícia po pripravenej rekonštrukcii bude otvorenejšia a vzdušnejšia, ale tím architektov bytu ponechal charizmatickú atmosféru, keď do svojho návrhu zakomponoval drevené podlahy alebo dvojkrídlové dvere. Medzi charakteristické prvky novej podoby tohto bytu patria luxusné materiály, ako napríklad mramor, ktorý vidíme vo viacerých formách, svetlé dubové drevo a výrazné kamenné obklady.

Naše srdcia si získali aj atraktívne solitéry v podobe mäkkej sedacej súpravy s oválnymi tvarmi, mix dizajnérskych stoličiek v rôznych štýloch či sklenené konferenčné stolíky. O kráse vstavaných nábytkov s precíznymi čistými líniami nemusíme hovoriť. Všetko spolu hrá na výbornú a jediný problém vidíme v televízii, ktorá nás ruší. Ide o zanedbateľný, ľahko nahraditeľný detail.

Lukratívna adresa v Starom Meste v kombinácii s atraktívnym prostredím, charizmou budovy a výnimočným potenciálom sú lákadlom, ktorému by sme ľahko podľahli, ak by sme disponovali hotovosťou vo výške 500-tisíc eur. To je cena za tento staromestský klenot v pôvodnom stave, avšak s návrhmi od architektov a nacenením všetkých úprav. Hodnota nehnuteľnosti po rekonštrukcii by mala byť približne 750-tisíc eur, uvádza spoločnosť Arvin & Benet.

Pozri si galériu vizualizácií od ateliéru Studio e, vďaka ktorému zistíš, ako môže vyzerať storočný byt po kompletnej rekonštrukcii. Viac informácií získaš v realitnej kancelárii.