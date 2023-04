FOTO: Pozri sa na tehlový rodinný dom na okraji Bratislavy, ktorý bude atraktívny aj o 50 rokov

Ateliér ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová predstavil nadčasový projekt, ktorý zhmotňuje naše predstavy o dokonalom bývaní.

Na Slovensku máme viacero architektov svetových kvalít a zohratý tím z ateliéru ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová je súčasťou tohto zoznamu. Dnes sa pozrieme na jeden z ich najnovších projektov – novostavbu rodinného domu z tehly v Bratislave, ktorý bude rovnako atraktívny aj o 50 rokov.

Bývanie s úžitkovou plochou 358 štvorcových metrov sa nachádza v blízkosti lesa a bolo dokončené len v priebehu tohto roka. Autorský tím v zložení Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj a Jana Machalová odviedol skvelú prácu, ktorú si vychutnáš prostredníctvom fotografií od Mateja Hakára pod textom.

Architekti vymysleli koncept troch masívnych domov z tehly, ktoré budú vzájomne prepojené ľahkými a priehľadnými priestormi. Zdroj: Matej Hakár

Celý proces sa začal v roku 2018 na rozľahlom pozemku na okraji Bratislavy, keď veľká rodina túžila po bývaní v tehlovom dome. Vzhľadom na zložitú orientáciu stavebnej parcely a rýchlej okolitej zástavbe prišli architekti s myšlienkou troch masívnych domov z tehly, ktoré budú vzájomne prepojené ľahkými a priehľadnými priestormi. Výsledkom je dostatok denného svetla vo všetkých miestnostiach aj maximálny pocit súkromia.

Architekti stavili na stavbu z režného tehlového muriva, ktoré má v našich končinách dlhoročnú tradíciu. Sofistikovaným spôsobom skombinovali pálenú tehlu s kontrastnými hladkými povrchmi, vďaka čomu vynikla ich jedinečná štruktúra, ktorú si ľudia s radosťou prenášajú aj do interiérov. Inak to nie je ani v tomto prípade, keď tehla dominuje na fasáde, terase, parapetoch, ale aj vo vnútorných priestoroch domu. Tento nosný materiál ponúkol autorom projektu dostatočnú voľnosť a kreativitu.

V najväčšom, dvojpodlažnom dome je umiestnená súkromná zóna – spálňa a detské izby. Stredný dom tvorí obývacia miestnosť s obojstranným krbom a čiastočne oddelenou knižnicou, pričom priestor obývačky architekti vyriešili tak, aby sa sem cez zasklenie pod stropom dostávalo juhozápadné slnko. Najmenší dom stojí pri vstupe na pozemok a poskytuje miesto pre vozový park či záhradný servis.

Medzi murovanými domami sú vložené ľahké zasklené priestory, ktoré sú vždy prístupné z oboch strán. Menší z nich tvorí vstupnú halu a vo väčšom je hlavný životný priestor šesťčlennej rodiny v podobe kuchyne s jedálňou a obojstranným krbom. Centrom života je veľký jedálenský stôl spoločne s dvoma kuchynskými ostrovmi. Vďaka tomu získali rodičia z kuchyne lepší výhľad na obe strany pozemku, k bazénu na severovýchode aj na menšiu juhozápadnú terasu.

Zasklené priestory sú ľahké otvorené konštrukcie so železobetónovými trámovými stropmi, ktoré prechádzajú do exteriéru. Celým domom sa tiahne jedna os, ktorá všetky priestory prepája, s krásnym priehľadom do upravenej záhrady so záhonmi a zeleňou.

V interiéri púta najviac pozornosti drevené schodisko s originálnym zábradlím, ale naše minimalistické duše pohladil aj celkový jednoduchý koncept vstavaných nábytkov a solitérov. Autorský tím ateliéru ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová nás opätovne presvedčil o svojej výnimočnosti.

Pozri si galériu od Mateja Hakára.