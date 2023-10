FOTO: Takto vyzerá dokonalé spojenie špičkovej architektúry a úcty k prostrediu. Pozri si novostavbu z obce Kamenice

Projekt dvoch viladomov uprostred zelene, ktoré tvoria vstupnú bránu do centra malej stredočeskej obce.

Kvalitná architektúra na vidieku v podaní skúsených českých architektov. Takto by sme stručne opísali projekt Viladomy Kamenice, ktorý je dielom ateliéru NEW HOW architekti. Hlavný autor Ing. arch. David Zámečník postavil svoju víziu na kombinácii toho najlepšie z mestského aj dedinského bývania a finálny výsledok nás posadil na zadok.

Obec Kamenice v Stredočeskom kraji zažíva príliv obyvateľov a s tým spojený stavebný boom. Pôvodná dedina prechádza výraznými zmenami a v centre vzniká architektúra mestského typu. Areál nových viladomov vytvoril pomyselnú bránu do srdca obce, pričom okolitá zástavba ma rôznorodý charakter – od rodinných domov, cez chaty, až po bytové domy.

Areál nových viladomov vytvoril pomyselnú bránu do srdca obce. Zdroj: Petr Polák

Hlavnou myšlienkou ateliéru bolo projekt umiestniť do prostredia vysokej zelene tak, aby neprevyšoval okolitú zástavbu a zároveň bol v súlade s verejným priestorom obce.

Architekt David Zámečník navrhol dva viladomy so štvorcovým pôdorysom s diagonálne osadenou sedlovou strechou, ktorá reaguje na susedné stavby a prináša jedinečný prístup s univerzálnym princípom. Úžitková plocha oboch stavieb je 1 262 štvorcových metrov, zatiaľ čo celková výmera pozemku v tvare lichobežníka s rovnobežnými stranami presahuje 2 560 štvorcových metrov.

Dynamická fasáda a drevený obklad vzbudzujú prívetívy výraz, materiálovo pevne prepojený so zeleným okolím a prírodou. Viladomy sú navrhnuté ako schodiskové domy – ide o typológiu, keď sú všetky byty na poschodí prístupné z jedného vertikálneho komunikačného priestoru. Oba domy majú tri poschodia, pričom horné je podkrovné. V každom obytnom dome sa nachádza osem bytov o veľkosti 2+kk, 3+kk a 4+kk.

Základové pásy stavby sú železo-betónové. Domy majú stenový nosný systém z tehlových tvárnic. Konštrukcia strechy je z oceľových väzníkov, zatiaľ čo krovy sú drevené. Povrch jednoplášťovej strechy je z PVC krytiny svetlosivej farby.

Hlavný architekt sa vyhral so vzhľadom aj s funkčnosťou do najmenších detailov. Z nášho pohľadu ide o jeden z najkrajších bytových domov, ktoré sme videli v posledných rokoch. Za pozornosť stojí aj ukážka jedného z interiérov v nadčasovom dizajne.

Zdroj: Petr Polák

Pozri si všetky fotografie od Petra Poláka, ktorý má skvelý cit pre výber miesta a najmenších detailov. Viac informácií o projekte Viladomy Kamenice, ktorý bol dokončený v roku 2022, nájdeš na webovej stránke architektov .