FOTO: Byt v Bratislave vznikol na netradičnom mieste. Architekti premenili pôvodnú bazénovú halu na dizajnové bývanie

„Je navrhnutý tak, aby bol aktuálny včera, dnes aj zajtra,“ hovoria architekti.

Architekti zo štúdia GRAU sa pustili do rekonštrukcie priestoru s rozlohou 100 štvorcových metrov. Úlohou bolo premeniť bazénovú halu v suteréne domu na novú obytnú jednotku. Táto časť bola dlhodobo nevyužívaná. Ostatné podlažia ostali bez zmeny. Výsledkom je tzv. pool apartment, ktorý slúži ako domov pre mladý pár. Ide o dizajnové, otvorené a presvetlené bývanie plné umenia.

Pre architektov to bolo neobvyklé zadanie. Návrh riešili od statiky až po zariadenie interiéru. Majitelia mali predstavu o funkčnom bývaní, celý návrh konceptu však nechali na architektov. „Ak by sme definovali predstavy o funkčnom vybavení priestoru, tak áno, mali predstavu. Ak ideme ďalej a hlbšie, návrh z hľadiska konceptu a iných detailov nechali na nás. To, či priečka má istú pozíciu a či bazén zostane zachovaný, v akej proporcii alebo kde by mohlo byť aké veľké okno, sme navrhovali my,“ približuje architekt Filip Marčák.

V tomto novom rodinnom byte sa najväčší dôraz kladie na presvetlenie, otvorený charakter denných zón domu a nový spôsob, ako prepojiť interiér s vonkajším prostredím a so záhradou. „Hlavnou myšlienkou bolo zachovanie bazénovej diery. Príležitosť na vytvorenie zníženej obývačky v zrekonštruovaných priestoroch nie je každý deň a práve preto je aj tento byt špecifický a unikátny. Je navrhnutý tak, aby bol aktuálny včera, dnes aj zajtra,“ dodáva.

Zdroj: GRAU Architects/Matej Hakár

Miesto pre viac generácií

„V súčasnej dobe veľkého dopytu po nehnuteľnostiach a ich malej ponuky ľudia hľadajú v centre Bratislavy alternatívne formy bývania. Zadanie pre tento projekt vzniklo z potreby využiť na bývanie nepoužívanú bazénovú halu v rodinnom dome a vytvoriť tak ďalšiu bytovú jednotku, ktorá dokáže fungovať samostatne v rámci domu,“ informujú. Napriek tomu však zostáva prepojená aj s pôvodným bytom na podlaží.

Výsledok rekonštrukcie umožnil spolunažívanie viacerých generácií, konkrétne mladého páru a jeho rodičov. Architekti sa však snažili zachovať čo najväčší dostatok súkromia pre každého jednotlivca, no zároveň nezabudli na výhody blízkeho spolužitia.



Pôvodný priestor mal problematickú orientáciu a nedostatočné presvetlenie. To dizajnéri vyriešili tak, že vyrezali nové okenné konštrukcie, aby poskytli dostatok svetla a zároveň prepojili interiér so záhradou. Kľúčovým prvkom ich riešenia v interiéri sa stala nábytková jaseňová stena, ktorá rozdelila priestor na dve časti. Táto stena oddelila spálňu s priľahlým schodiskom a vytvorila tak dobre proporčne premyslenú nočnú zónu. Spálne orientovali na východ, aby mohli majitelia obdivovať ranné východy slnka. Zároveň sa snažili zachovať čo najviac priestoru v hlavnej obývacej časti.

Zdroj: GRAU Architects/Matej Hakár

Interiér plný umenia, obývačka „v bazéne“

Majitelia sú kamaráti architektov, takže hľadanie a vymýšľanie na mieru šitého bývania boli pre všetkých príjemne strávené chvíle. Pár inklinuje k umeniu, a ako môžeš vidieť, každé dielo si našlo v interiéri svoje miesto. Marčák dodáva, že sú taktiež vášniví cestovatelia, čo celý proces rekonštrukcie trochu predlžovalo.

Jednotlivé nábytkové prvky prirodzene vytvorili v interiéri oddelené zóny, a to na vstup, jedáleň, kuchyňu a obývaciu izbu. Architekti „vsadili“ obývaciu izbu pod úroveň okolitého priestoru. „Toto umiestnenie jej poskytuje intimitu a zaujímavú perspektívu výšky. Tento dizajn zároveň odkazuje na pôvodné využitie priestoru,“ dodávajú.

Celkový dizajn domu je jednoduchý a minimalistický, pričom jediným farebným zdôraznením je nápadný modrý masívny trám so stĺpom, ktorý púta pozornosť a slúži ako dominantný prvok priestoru. Hru so svetlom vytvára vnútri aj nerezový obklad. Ten sa nachádza v kúpeľni a na toalete. Dokáže tak kompenzovať nedostatok prirodzeného svetla v týchto častiach domu.

Ďalšou dominantou interiéru je oblúkový záves. Tým je možné večer priestor uzavrieť a vytvoriť nové rozloženie miestnosti, ktorá zabezpečuje intimitu voči okolitému prostrediu. „Keďže išlo o suterénne podlažie, pridávali sme otvory do záhrady, čo nám situácia a dispozícia dovolila. Skôr ako na energiu sme sa sústredili na atmosféru. Tá je kľúčová pri vytváraní kompozície a skladaní materiálov alebo farieb,“ dodáva architekt Filip Marčák.