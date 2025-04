Lucia Ďuriš Nicholsonová rozbieha kariéru stand-up komičky. Vystupovať bude s Temnými kecami

Vraj si plní všetky svoje životné sny.

Bývalá členka strany SaS a poslankyňa Európskeho parlamentu v rokoch 2019 – 2024 sa z politiky stiahla po neúspechu svojej novozaloženej strany Jablko. Tá sa snažila dostať do parlamentu na kandidátke Demokratov, no ich zoskupenie nedosiahlo želaných päť percent. Odvtedy sa Ďuriš Nicholsonová venuje rôznym aktivitám a najnovšie mieri do sveta komédie.

Expolitička napísala na svojom Instagrame, že si plní svoje ciele z bucket listu a zverejnila plagát k jej prvému stand-up vystúpeniu. Bude vystupovať pod skupinou Temné Kecy a svoju premiéru má 23. 4. 2025 v Alfe v Bratislave. Baviť divákov bude popri vystúpeniach skúsených komikov ako Jerry Veľmajster či Roman Pomajbo. V daný večer vystúpia aj zabávači Kúzelník Talostan a Bedňa.

„Dredy aj tetovanie som si dala po 40-tke. Teraz vyvíjam dve super appky, o ktorých sa čoskoro dozviete. A o pár dní budem mať svoje prvé STAND UP vystúpenie. Vždy som si to chcela skúsiť, tak idem do toho s @temnekecy.

Tak, ak náhodou nemáte čo robiť 23. apríla, príďte sa pozrieť. Snáď to nebude môj najväčší trapas v živote a keby náhodou bol, aspoň budete pri tom,“ napísala na Instagrame a pozvala svojich sledovateľov na vystúpenie.

Ďuriš Nicholsonová sa venuje aj koučingu a organizuje kurzy a semináre komunikácie. Svojich klientov na nich učí, ako správne komunikovať medzi ľuďmi a ako mať kultivovaný prejav.