Daniel robí AI edity na Ružu: Boris Kollár bol jedným z prvých followerov. Catherine si moje video vypýtala

Jeho edity sa stali absolútnym fenoménom sociálnych sietí a za týždeň nazbierali miliónové videnia. Prečítaj si, ako prebieha kreatívny proces tvorby a prečo musel na chvíľu videá z profilu vymazať.

Ruža pre nevestu je už tradične absolútnym televíznym hitom. Okrem nej však počas tejto série trendujú aj AI videá od Daniela Kováčika, ktorý na TikToku vystupuje pod vlastným menom a na Instagrame pod pseudonymom @prizemnyhumor. Jeho videá dosiahli za jeden týždeň viac ako milión zhliadnutí a svojimi komentármi baví nielen ľudí, ktorí šou sledujú, ale aj tých, ktorí nie sú jej fanúšikmi.

Aj napriek tomu, že sa tejto tvorbe venuje len krátko, svoje videá už musel medzičasom kvôli autorským právam zmazať. Dnes je späť a opäť baví internet. V rozhovore pre Refresher prezradil, prečo si musel dať pauzu, ako prebieha celý tvorivý proces videí a povedal nám aj, či má jeho humor nejaké mantinely a červené čiary.

Zdroj: Refresher/ Tomáš Biely

Možno by si to nepovedal, no Daniel sa v osobnom živote naplno venuje DJingu a hudobnej produkcii. Vystupuje pod menom DJ D.K.O a okrem toho, že aktívne hráva v kluboch, má DJskú školu LOWEND, kde učí hrať a produkovať začínajúcich i skúsenejších DJov.

V osobnom živote je veľkým milovníkom reality šou a najskôr ich komentoval len pre seba a priateľov. Počas tejto Ruže však nastal zlom a dnes má jeden z najúspešnejších profilov na sociálnych sieťach.

Ako vznikol nápad na tvorbu týchto AI videí?

Ja milujem reality šou. Od Farmy 10 pozerám úplne všetko. Vždy som to pozeral s frajerkou a mal som k tomu hlúpe pripomienky. Baví ma to komentovať, a aj keď ma to niekedy vytáča, pozriem si to kľudne aj dvakrát. Som fanúšik takého humoru. Tvorím to, na čom by som sa zasmial aj ja.

Čakal si, že budú videá také virálne?



Najskôr som spravil asi dve scénky a tak sa to chytilo, že by bola škoda v tom nepokračovať. Na začiatok som si myslel, že sa na tom zasmeje len nejaká malá komunitka a nebude to taký fenomén.

Skúšal si už v minulosti niečo podobné alebo je toto premiéra?

Ja som mal vždy pohnútky vyjadrovať sa. Svoje myšlienky som zdieľal vždy na Instagrame. Tam som pridal fotku zo šou a napísal som k tomu nejaký popis. Ľudí, ktorí ma sledovali, to bavilo a navrhovali mi, aby som také niečo robil. Potom som začal robiť reakcie na TikTok. Niečo podobné ako robila Alex Godaly a malo to dosť veľké čísla. Pri tretej epizóde mi napadlo skúsiť niečo s tými AI hlasmi a tak to vzniklo.



Myslíš, že je dobre, že si začal až pri tejto tretej sérii alebo by sa dal robiť lepší obsah z tých predošlých?

Myslím, že z tých predchádzajúcich by bol lepší. Na tú českú Ružu by sa toho napríklad dalo extrémne veľa vymyslieť. Ale v každej sú osoby, ktoré sú hodné toho stať sa postavami v mojich videách. (smiech). Tie videá ale nejdú robiť na každého a myslím, že to bude náročnejšie každým dielom, keď postupne povypadávajú tie kontroverznejšie osoby.

Ako vyzerá tvorba tvojich videí? Mohol by si popísať celý kreatívny proces?

Už počas toho, ako pozerám daný diel prvý raz a vidím tie scény, tak mi v hlave napadajú návrhy na spracovanie. Potom si to pozerám znova a hocikedy si to stopnem. Snažím sa pochytať rôzne detaily a spojiť ich s personou danej účastníčky. Ako napríklad Sofia, keď prišla, vyzerala ako Kvetka Horváthová a zároveň si prišla odpromovať tie halušky, a tak vznikla prezývka Haluška.

Koľko ti trvá vyprodukovať jeden klip?

To veľmi záleží. Je to v rozmedzí medzi desiatimi minútami a dvomi hodinami. Keď mám jasný cieľ, tak to ide rýchlo. Na začiatok som si potreboval spraviť modely tých hlasov na webe Eleven Labs. Tá technická časť možno znie zložito, ale je to jednoduché. Následne už len vymýšľam repliky.