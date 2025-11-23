Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťami Notino, Douglas a Alza.
dnes 23. novembra 2025 o 14:00
Čas čítania 2:48
Sponzorovaný obsah

Rebeka z Ruže: „Bola som v šoku, že Kika sa zaľúbila do Dušana. Fandila som im, ale trošku som tomu neverila" (MAKE UP & GOSSIP)

Čo prezradila zo svojho súkromia a o účinkovaní Kiky v Love Islande?

Rebeka Šteffeková prijala pozvanie do najnovšej epizódy Make-up & Gossip. Nedávno ukončila svoju kariéru dentálnej hygieničky a naplno sa začala venovať tvorbe contentu na sociálne siete. Ako inak, v dnešnom videu sa okrem líčenia dozvieš aj pikošky z jej súkromného života alebo zo zákulisia šou Ruža pre nevestu.

Ako bude vyzerať líčenie? Rebeka si zvolila make-up, ktorý sama bežne nenosí – oslovilo ju líčenie z prehliadok Victoria's Secret, tak sa ho pokúsi sama napodobniť. Produkty, ktoré má vo svojej kozmetickej taške a použila ich aj vo videu:

Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+

Rebeka si pred líčením robí skincare. Preferuje SPF-ko kórejskej značky Instree, ktoré má ľahkú gélovú konzistenciu, neupcháva jej póry a dodá jej pleti prirodzený glow. Krém je vhodný aj pre citlivú pleť.

Alza
Zdroj: Alza

NYX Professional Makeup The Brow Glue

Ďalším krokom v Rebekinej rutine je úprava obočia. V tomto prípade preferuje transparentný gél NYX. Gél je po zaschnutí nelepivý a sľubuje výdrž až 16 hodín. 

notino
Zdroj: Notino

MAYBELLINE NEW YORK Build A Brow

Na dokreslenie chýbajúcich chĺpkov používa Rebi pero od Maybelline. Tento produkt jej poradili vizážistky šou Ruže pre nevestu počas líčenia na ceremoniál. Tvojmu obočiu dodá plnší vzhľad a bonusom je aj dlhá výdrž. 

Notino
Zdroj: Notino

Anastasia Beverly Hills Palette Soft Glam

Paletka Soft Glam kombinuje matné, saténové a metalické tiene, ktoré sú vysoko pigmentované. Pri tomto líčení využila Rebeka s Lindou matné svetlohnedé odtiene z paletky. Líčenie dokončili s trblietavým tieňom – postup uvidíš vo videu. 

Douglas
Zdroj: Douglas

MAYBELLINE NEW YORK Colossal Bubble

Líčenie očí dokončila Rebeka riasenkou od Maybelline. Má špirálovú kefku, ktorá riasy oddelí a nadvihne. Zloženie im zas dodá viditeľný objem. Riasenka má dlhú výdrž a je vhodná aj pre ľudí s kontaktnými šošovkami. 

notino
Zdroj: Notino

Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place

Rebeka je verná tomuto make-upu už dlho. Tvrdí, že to je jeden z mála, ktorý jej naozaj „sadol“ a zároveň oceňuje jeho dlhú výdrž. Double Wear je známy svojím vysokým krytím bez potreby úprav počas dňa. 

notino
Zdroj: Notino

Dermacol Beauty Stick Contour

Ako bronzer použila Rebeka krémovú tyčinku Dermacol, ktorú považuje za dupe na Rhode. Tyčinka pôsobí na pleti prirodzene a dodáva jemný opálený vzhľad. 

Notino
Zdroj: Notino

Dasique Souffle Color Pot

Túto lícenku kórejskej značky Dasique si Rebeka priniesla z Číny. Nemusíš sa obávať, je dostupná aj na Notino. Ide o multifunkčné líčidlo, ktoré môžeš použiť na líčka aj farebné tónovanie pier. 

notino
Zdroj: Notino

Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer

Stálicou v Rebekinej kozmetickej taške je aj korektor od Catrice, ktorý používa pod oči. Môžeš sa spoľahnúť, že zamaskuje všetky nedokonalosti pleti vrátane kruhov pod očami, pigmentových škvŕn, a údajne si poradí s tetovaním. 

Notino
Zdroj: Notino

L’Oréal Paris True Match Le Blush

Na zvýraznenie krémovej lícenky použila Rebeka aj púdrovú lícenku L’Oréal. Má jemný farebný nádych, ktorý pôsobí na pleti prirodzene. Je dostupná v štyroch odtieňoch. 

notino
Zdroj: Notino

 

Huda Beauty Easy Bake Loose Powder

Posledným krokom v líčení pleti je púder, s ktorým si Rebeka jemne zafixovala make-up. Použila populárny sypký púder od Huda Beauty. Ten dodáva pleti airbrush efekt, takže vyzerá ako na fotke s beauty filtrom. Do zoznamu ti prikladáme verziu v mini balení, ktoré je ideálne na skúšku nových produktov. 

douglas
Zdroj: Douglas

MAC Cosmetics Mini Silky Matte Lipstick

Do mini verzií prikladáme aj tento rúž MAC. Rebekin hack je použiť odtieň, ktorý sa najviac podobá farbe jej pier. Rúž si aplikuje do stredu pier a následne rozmaže do stratena. Silky Matte Lipstick je síce matný, ale na perách je pohodlný a zbytočne ich nevysušuje. 

notino
Zdroj: Notino

Catrice Plumping ceruzka na pery

Okraje pier si Rebeka dokresľuje ceruzkou Catrice v odtieni Manhattan. Túto ceruzku obľubuje aj Linda. Okrem krémového zloženia je príjemným bonusom aj dostupná cenovka. 

notino
Zdroj: Notino

DIOR Dior Addict Lip Maximizer

Rebeka dokončila svoje líčenie leskom na pery Dior so zväčšujúcim efektom. Má hydratačné zloženie a obsahuje 90 % zložiek prírodného pôvodu. Je dostupný v niekoľkých odtieňoch od jemných až po výrazné farby. 

notino
Zdroj: Notino
MAKE-UP & GOSSIP
