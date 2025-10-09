Je Lucia spokojná so svojím rozhodnutím dať Doru za farmárku týždňa?
V najnovšej epizóde OUT LOUD sa Mišo Totko rozprával s čerstvo vypadnutou farmárkou Luciou z Farmy 17, ktorá prehrala svoj duel s Robom. Aj keď jej cesta na farme skončila, rozhodne po sebe zanechala poriadne silný odkaz — najmä tým, že za farmárku týždňa vybrala Doru, čo v hre poriadne zamiešalo karty.
Lucia nám otvorene porozprávala, ako to na Farme naozaj funguje — aká je dynamika medzi farmármi, ako sa rozdelili skupinky a prečo podľa nej Roman a Alenka všetkým neprezrádzali všetky taktiky, ale len oznamovali, čo sa bude diať a kto kam pôjde.
Zaspomínala si aj na svoj duel s Robom, ktorý ju pripravil o miesto na Farme, a prezradila, čo by spravila inak, keby sa mohla vrátiť na farmu odznova.
Ako sa pozerá na farmu dnes a čo si myslí o zvyšných farmároch?
Toto všetko a oveľa viac sa dozvieš v novej epizóde OUT LOUD s Mišom Totkom.