dnes 8. októbra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:38
Helena Lučivňáková Radoslava Juračková

"Neverím, že by toto Miška spravila" Nicolas z Love Islandu v Close Friends

Ďalšie videá
"Nečakal som, že to Daniel v Casa Amor až takto rozbalí, bolo mi ľúto Adélky" Ivan z Love Islandu (OUT LOUD) 3. 10. 2025 18:30
Čo si Simi z Love Isladnu myslí o Danielovi a Honzim v Casa Amor? (OUT LOUD) 2. 10. 2025 18:00
Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD) 29. 9. 2025 18:30
Dominika Rošková z Let's Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP) 28. 9. 2025 14:00
Vydrží Miške a Majovi ich vzťah aj po Farme?🔮 Arseni vyveštil odpoveď (OUT LOUD) 26. 9. 2025 19:00
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou) 26. 9. 2025 17:00
Režiséri filmov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka? 26. 9. 2025 11:58
CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká? 24. 9. 2025 17:50
CLOSE FRIENDS s Fodorom a Pukačom z Oktagonu: Kto z nich je lepší bojovník? 16. 9. 2025 18:00
Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP) 14. 9. 2025 14:15

Ktorá baba z Casa Amor sa mu najviac páčila?

Nicolas, hokejista z Banskej Bystrice a jeden z tohtoročných účastníkov Love Islandu, bol ďalším hosťom v Close Friends. V rozhovore otvorene prebral nielen vzťahy vo vile, ale aj to, ako sa mu darí po odchode z ostrova lásky.

Ako sa cíti po odchode z Love Islandu? Kto mu z vily najviac chýba, čo si myslí o Danielovom správaní voči Adélke, a je pravda, že Honza je mimo kamier úplne iný človek?

Reč prišla aj na jeho kontroverzný bodycount, život bez mobilu a to, či ho ešte stále spája niečo s Lenkou. Myslí si, že Majde sa v šou len nikto nepáčil, alebo je taká k mužom vždy? A komu s Lenkou prajú výhru?

Ak ťa zaujíma zákulisie Love Islandu, dráma vo vile aj skutočné emócie mimo kamier, túto časť si určite nenechaj ujsť.

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.

Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
Všetky články
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Všetky články
