Ktorá baba z Casa Amor sa mu najviac páčila?
Nicolas, hokejista z Banskej Bystrice a jeden z tohtoročných účastníkov Love Islandu, bol ďalším hosťom v Close Friends. V rozhovore otvorene prebral nielen vzťahy vo vile, ale aj to, ako sa mu darí po odchode z ostrova lásky.
Ako sa cíti po odchode z Love Islandu? Kto mu z vily najviac chýba, čo si myslí o Danielovom správaní voči Adélke, a je pravda, že Honza je mimo kamier úplne iný človek?
Reč prišla aj na jeho kontroverzný bodycount, život bez mobilu a to, či ho ešte stále spája niečo s Lenkou. Myslí si, že Majde sa v šou len nikto nepáčil, alebo je taká k mužom vždy? A komu s Lenkou prajú výhru?
Ak ťa zaujíma zákulisie Love Islandu, dráma vo vile aj skutočné emócie mimo kamier, túto časť si určite nenechaj ujsť.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.