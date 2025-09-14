Kategórie
dnes 14. septembra 2025 o 14:15
Čas čítania 0:36
Helena Lučivňáková

Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP)

Ďalšie videá
CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou? CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou? 9. 9. 2025 18:00
Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS 2. 9. 2025 18:00
Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) 31. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? 27. 8. 2025 18:42
CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? 19. 8. 2025 18:00
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) 17. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti? CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti? 11. 8. 2025 18:00
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD) Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD) 7. 8. 2025 19:00
Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou) Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou) 6. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD) Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD) 5. 8. 2025 19:30

Pozri si tipy a triky od top vizážistky Katky Hudec!

Do kresla v Beauty Factory si tentoraz sadla vizážistka Katarína Hudec Ostatníková, ktorá má vo svojom portfóliu Tinu, Máriu Kachútovú Čírovú, Klaudiu Maniakovú a ďalšie známe tváre. V novej časti spolu s Lindou vytvorili virálny espresso make-up look.

Katka je skúsená vizážistka a v tomto diele ťa naučí, ako správne pripraviť pleť pred líčením, poradí s úpravou obočia a prezradí, ktoré trendy práve letia. Dozvieš sa, prečo sa sama tak často nelíči, ako používať korektor a ako často čistiť štetce. Vysvetlí rozdiel medzi krémovou a púdrovou kontúrou, ukáže tipy na highlighter a podelí sa o svoje začiatky aj skúsenosti so zákazníkmi.

Hostka sa s Lindou podelila o svoje must-have produkty, bez ktorých nikdy neodíde z domu. V jej kabelke nesmú chýbať korektor, lícenka a fixačný gél na obočie.

Linda a Katka ťa prevedú celým líčením – od prípravy pokožky až po finálny look. Uvidíš všetky produkty, ktoré použili, takže si určite odnesieš nové make-upové tipy.

Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
Všetky články
LevakBob prináša na českú rapovú scénu dirty underground sound. „Mainstream ma nebaví, je už strašne dlho rovnaký“ (Rozhovor)
Hudba
dnes o 16:00
LevakBob prináša na českú rapovú scénu dirty underground sound. „Mainstream ma nebaví, je už strašne dlho rovnaký“ (Rozhovor)
dnes o 16:00
LevakBob je český umelec, ktorý robí prevažne trapovú hudbu, ale nebojí sa aj experimentovať a posúvať underground ďalej.
Samey a WEN priniesli hudbu, ktorá lieči dušu. Bratislavská zastávka tour bola plná emócií, prekvapil aj Haha Crew reunion
Odporúčané
Samey a WEN priniesli hudbu, ktorá lieči dušu. Bratislavská zastávka tour bola plná emócií, prekvapil aj Haha Crew reunion
dnes o 14:28
Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP)
dnes o 14:15
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
Odporúčané
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
dnes o 13:31
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
dnes o 11:26
