Pozri si tipy a triky od top vizážistky Katky Hudec!
Do kresla v Beauty Factory si tentoraz sadla vizážistka Katarína Hudec Ostatníková, ktorá má vo svojom portfóliu Tinu, Máriu Kachútovú Čírovú, Klaudiu Maniakovú a ďalšie známe tváre. V novej časti spolu s Lindou vytvorili virálny espresso make-up look.
Katka je skúsená vizážistka a v tomto diele ťa naučí, ako správne pripraviť pleť pred líčením, poradí s úpravou obočia a prezradí, ktoré trendy práve letia. Dozvieš sa, prečo sa sama tak často nelíči, ako používať korektor a ako často čistiť štetce. Vysvetlí rozdiel medzi krémovou a púdrovou kontúrou, ukáže tipy na highlighter a podelí sa o svoje začiatky aj skúsenosti so zákazníkmi.
Hostka sa s Lindou podelila o svoje must-have produkty, bez ktorých nikdy neodíde z domu. V jej kabelke nesmú chýbať korektor, lícenka a fixačný gél na obočie.
Linda a Katka ťa prevedú celým líčením – od prípravy pokožky až po finálny look. Uvidíš všetky produkty, ktoré použili, takže si určite odnesieš nové make-upové tipy.