Fotografka Mária Švarbová: Moje diela stoja od 2 000 do 20 000, klienti sú bohatí ľudia, ktorí často chcú byť anonymní (Rozhovor)

O tom, aké boli jej začiatky, kto sú dnes jej klienti a koľko stoja jej diela sa dočítaš v rozhovore.

„Moji klienti pochádzajú väčšinou z biznisového prostredia, sú to bohatí ľudia, ktorí chcú byť anonymní. Niekedy ani ja neviem ich mená, galéria mi len zavolá, že budem u zberateľa, ktorý má v zbierke diela od Yayoi Kusama či Andyho Warhola“, hovorí Mária Švarbová.

Mária Švarbová je úspešná fotografka, ktorej diela vystavujú prestížne galérie po celom svete. Za sebou má samostatné výstavy v Európe, Spojených štátoch, Mexiku či Južnej Ázii. Vyštudovala reštaurátorstvo a archeológiu, no počas štúdia vysokej školy zistila, čomu presne sa chce v živote venovať.

Jej inscenácie kombinujú estetiku brutalizmu, krehké ľudské postavy bez emócii, inšpiruje sa neskorým socializmom. Okrem toho, že získala niekoľko ocenení, dostala sa na titulku Forbes, zaujala niekoľko významných médií ako napr. Vogue, CNN či The Guardian. Vydala aj dve knihy, a to Swimming pools a Futuro Retro. Stihla spolupracovať aj so spoločnosťou Apple, ktorá ju v roku 2019 oslovila o vytvorenie exkluzívnych snímok urobených na iPhone.

Úspešná Slovenka nedávno zahájila samostatnú výstavu Remote Control v múzeu Danubiana. My sme sa pri tejto príležitosti s Máriou Švarbovou porozprávali o jej pocitoch z výstavy na Slovensku, o tom, aké boli jej začiatky, kto sú dnes jej klienti a koľko stoja jej diela.

Mária Švarbová je významná slovenská fotografka. Zdroj: Archív: Mária Švarbová

Venovala si sa foteniu portrétov, no osudným sa ti stala návšteva starej plavárne. Bol to zlomový bod, kedy si si povedala, presne toto som ja a chcem sa tomu venovať?

Áno, presne tak ako hovoríš. Prišla som na plaváreň primárne fotiť portréty, ktorým som sa vtedy venovala. Pamätám si, že keď som tam prišla bola som okamžite unesená architektúrou, farbami, geometriou kachličiek či svetlom v budove. Naozaj to so mnou pohlo.

Domov som prišla s tým, že som neodfotila ani jeden portrét. Moje fotky som vtedy poslala mojej kamarátke a scénografke s komentárom, že toto sa určite nikomu páčiť nebude. Fotky som dala von a začali sa mi ozývať galérie z Paríža. Aj moji kamaráti, slovenskí fotografi mi vtedy hovorili, Mária toto bude úspešné.

Samozrejme, ani dnes nefotím s primárnym pocitom, aby to bolo úspešné. Fotím lebo chcem, lebo to nejakým spôsobom potrebujem. To, že je to úspešné alebo sa to niekomu páči je už vedľajší efekt.

Už v začiatkoch ťa začali oslovovať svetové galérie. Čím to podľa teba bolo?