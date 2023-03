Yaksha: Svojho vietnamského otca som pochoval vo vlastnom hrobe. Za rodinou lietam na koniec sveta, ale stojí to za to (Rozhovor)

Spolupráca s Rihannou nie je nemožná, ale neviem si predstaviť, ktorému interpretovi na Slovensku by prospela, vysvetľuje Yaksha v rozhovore.

„Sociálne siete považujem za výkladnú skriňu. Je to ako predajňa, v ktorej ponúkaš seba, svoju prácu, tvorbu a v podstate mienku o sebe samom. Keby si predával topánky, tiež nedáš do výkladu tie najškaredšie, ktoré tam máš, však? Preto tam prezentujem hlavne svoje úspechy a nie zlyhania,“ hovorí Yaksha.

Michal Novotný, ako znie jeho civilné meno, je podľa svojich slov v prvom rade kreatívec. V minulosti začínal ako obchodník so streetwear módou a DJ, neskôr zastrešoval prestížne hudobné vydavateľstvo s miliardou videní na Youtube, stál pri začiatkoch americkej rapovej hviezdy Tekashiho 6ix9inena, ale aj zrode mnohých známych slovenských hudobníkov.

Bývalý CEO prestížneho vydavateľstva Def Jam Recordings pre Slovensko a Česko a aktuálny Muž roka v kategórii biznis podľa magazínu Esquire sa dnes venuje hlavne marketingovým kampaniam pre tie najväčšie značky a mená v biznise.

V rozhovore nám prezradil aj to, v akom štádiu je aktuálne vydavateľstvo F*CK THEM, ako reaguje na „diss“ v novej skladbe Porshe Boya, či je možné, že by niekedy došlo k spolupráci slovenského interpreta s Rihannou, ako až v dospelosti spoznal svoju rodinu vo Vietname, čo plánuje so svojimi piatimi bytmi alebo akou náhodou kúpil apartmán v Martine, ktorý bol lacnejší ako interiér jeho súčasného bytu v Bratislave.

Zdroj: REFRESHER/Tomáš Gončár

Ak by ťa niekto nepoznal a chcel by zistiť, kto si a čomu sa venuješ, asi by veľmi záviselo od obdobia, kedy sa pýta. Kým je teda Yaksha aktuálne?

Sám seba by som nazval kreatívcom. Už od samého počiatku svojich pracovných aktivít som niečo tvoril a nikdy som nesústredil svoju pozornosť len jedným smerom. Aj keď som zakladal Queens, jeden z prvých hiphopových obchodov na Slovensku, som súbežne s tým organizoval koncerty a zároveň hrával ako DJ. Vždy som robil viacero aktivít a rovnako je to tak aj dnes.

A čo ťa teraz zamestnáva najviac?

Aktuálne hlavne projekty pre mojich klientov v rámci produkcií LoveThemWorks. Pripravujeme napríklad veľkú kampaň pre fotografku Máriu Švarbovú a jej výstavu v Danubiane, kvôli čomu som na 48 hodín odletel do New Yorku. Okrem toho sa zameriavame na výrobu eventov, rôznych kampaní, log a brandingu atď.

Skrz LoveThemWorks posledný čas čoraz aktívnejšie spolupracuješ aj s televíziou. Začalo to markizáckym seriálom Pán profesor a aktuálne to je Let's Dance. Akú rolu ste s tvojím tímom zohrali pri novej sérii tanečnej šou?

Spravili sme im finálne aftervideo z výroby Let's Dance a z jeho backastagu, pripravili sme fotky a k nim aj vernisáž, ktorá bola odprezentovaná počas oficiálneho press dňa a bude vystavená v Inchebe počas celého priebehu až do finálového kola.

Taktiež sme pre nich robili unikátny merch v podobe customizovaných tričiek pre každý jeden tanečný pár, pre porotcov a pre moderátorov. Sú robené na štýl vintage tričiek, ktoré nosia kapely počas turné. V neposlednom rade sme pre nich robili aj samostatný singel, ktorý naspievala Natália Hulejová. Ten síce ešte oficiálne nevyšiel, no okrem toho, že časť z neho zaznela v rámci titulného videa z backstagu, je v pláne, že z refrénu sa budú robiť tiktokové tance.

Čo pre teba ako odchovanca niekdajšej undergroundovej hiphopovej scény predstavuje toto komerčné mediálne prostredie? Keby ti pred 10 rokmi zavolala slovenská telka, že chce s tebou spolupracovať, predpokladám, že by si asi odmietol.

Ja som sa nikdy nebil do hrude za to, že som zástancom undergroundu. Svoju prácu som nerozlišoval podľa toho, či je alebo nie je komerčná, ale či je alebo nie je úspešná. Pretože veľa ľudí z hiphopovej komunity sa len schovávali za pózu undergroundu a bola to ich výhovorka pre neúspech. Ja si myslím, že sme robili komerciu už aj v zlatej ére rapu.

Zdroj: REFRESHER/Tomáš Gončár

Okrem televízie LoveThemWorks aktívne produkuješ práve aj rapové videoklipy. Naposledy napríklad so Separom a newyorským raperom Fleegom, ktorého si spoločne s jeho crew priniesol na Slovensko práve ty. Čo bolo cieľom tejto návštevy?

Prišiel primárne kvôli spolupráci so Separom, ale chcel tiež navnímať Slovensko, keďže dobre pozná 6ix9inenov príbeh a jeho začiatky na Slovensku. Býval aj v tom istom byte ako 6ix9ine, keď tu bol. Veľmi vníma celý jeho príbeh, ktorý odštartoval spoločne s F*CK THEM.

A čo z tejto návštevy ešte vyjde, sa ukáže časom. Podobne ako keď sem chodil Tekashi, ani s Fleegom sme nemali žiadne plány, vždy to je veľký freestyle a z toho vznikajú tie najlepšie a najprirodzenejšie veci. V Bratislave napríklad odohral aj krátku šou počas krstu Pil C-ho nového albumu a dozvedel sa to dva dni pred akciou.

Spomenul si hudobné vydavateľstvo F*CK THEM. V akom štádiu je tento tvoj projekt?

F*CK THEM nie je zoskupenie interpretov, ale pomenovanie činností okolo hudby, za ktorou stojíme a aktuálne ju robíme predovšetkým v New Yorku. Veľmi aktívne spolupracujeme s ASAP Illzom, ktorý je spoločne s ASAP Rockym spoluzakladateľom ASAP Mobu. Práve Fleego je pod „ochrannými krídlami“ Illza a vďaka nemu sme sa aj spoznali.

Znie to ako úlet, ale vzhľadom na to, že máš takto blízko k ASAP Mobu, je niekedy v budúcnosti reálna spolupráca nejakého slovenského interpreta s ASAP Rockym alebo dokonca Rihannou?