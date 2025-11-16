17. november: Refresher stojí za hodnotami Nežnej revolúcie

Slovensko si pripomína výročie Nežnej revolúcie.
V Refresheri si uvedomujeme hodnotu slobody a demokracie, ktorú ľudia v bývalom Československu vybojovali v novembri 1989. Odkaz Nežnej revolúcie a získanú slobodu neberieme ako samozrejmosť.
Symbolickým gestom chceme dať najavo, že ako médium stojíme za hodnotami, za ktoré ľudia v novembri '89 štrngali na námestiach. Taktiež podporujeme právo ľudí slobodne a slušne vyjadriť svoje názory aj v dnešnej dobe.
Kriedou na chodníku sme si pripomenuli hodnoty, na ktorých stojí Refresher. Vážime si demokraciu, slobodu slova a odvahu ozvať sa, keď veci nedávajú zmysel. Aj 36 rokov po Nežnej revolúcii je vidieť, že hlas mladých patrí do verejného priestoru. Či už na námestiach, v článkoch alebo napísaný kriedou na chodníku.
Gabor Boros (CEO): „Refresher vznikol a funguje vďaka slobode, ktorú si Slovensko vybojovalo aj 17. novembra. Táto sloboda umožnila kultúre rásť, hudbe znieť odvážne, ľuďom otvárať hranice a mladým hľadať vlastné spôsoby života. Dnes môžeme hovoriť otvorene, prinášať príbehy, ktoré by inak zostali nevypočuté a zachytávať realitu generácie tak, ako ju skutočne žije. Tento deň nám pripomína, že ak chceme ako spoločnosť ďalej fungovať, rásť a rozvíjať sa, slobodu si musíme chrániť a starať sa o ňu.“
Filip Minich (šéfredaktor): „Refresher je nezávislé a apolitické médium. Stojíme však na hodnotách slobody, tolerancie a rešpektu, za ktoré ľudia bojovali aj počas Nežnej revolúcie. Sloboda však nie je samozrejmosť. Treba ju chrániť a pripomínať, najmä v dnešnej geopoliticky turbulentnej dobe.“
Samuel Majdek (Creative Director): „Keďže bez 17. novembra by Refresher nemohol existovať, je to pre mňa spôsob, ako si pripomenúť slobodu a demokratické hodnoty, ktoré nám vybojovali naši rodičia.“
Miroslav Špaček (Social Media Specialist): „Vždy som vnímal 17. november ako dátum, ktorý pre mňa predstavuje víťazstvo dobra, slobody a spravodlivosti, na ktorý môžeme byť hrdí a byť zaň nesmierne vďační. Tento rok je však dôležitejšie ako kedykoľvek predtým si pripomenúť, čo 17. november znamená a čo nám priniesol, aby sme si to už nikdy nenechali vziať.“
Denisa Fordinálová (Team Lead Social Media): „Vďaka 17. novembru 1989 môžem dnes vykonávať svoju prácu. Písať o zahraničných umelcoch, LGBTI komunite či cestovateľských tipoch. Vziať si dovolenku a odletieť na druhý koniec sveta. Ísť do obchodu a vybrať si z obrovského sortimentu. Nemali by sme zabúdať na tento deň a na všetko, čo nám naši rodičia a starí rodičia na námestí vyštrngali. Táto krajina dnes však nevyzerá tak, ako si ju oni vtedy predstavovali a za čo bojovali. A preto kriedou na chodníkoch chcem pripomenúť, že sloboda nie je samozrejmosťou a mali by sme si ju vážiť a bojovať za ňu. Slušne a bez nadávok.“
Terézia Kováčiková (Copywriterka): „Je dôležité pripomenúť si dni, keď sloboda nebola samozrejmosťou a zamyslieť sa, akým smerom sa uberá naša krajina teraz.“