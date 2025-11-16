Kategórie
dnes 16. novembra 2025 o 20:00
Čas čítania 1:45

17. november: Refresher stojí za hodnotami Nežnej revolúcie

17. november: Refresher stojí za hodnotami Nežnej revolúcie
Zdroj: redakcia Refresheru
redakcia
redakcia
Slovensko si pripomína výročie Nežnej revolúcie.

V Refresheri si uvedomujeme hodnotu slobody a demokracie, ktorú ľudia v bývalom Československu vybojovali v novembri 1989. Odkaz Nežnej revolúcie a získanú slobodu neberieme ako samozrejmosť.

Symbolickým gestom chceme dať najavo, že ako médium stojíme za hodnotami, za ktoré ľudia v novembri '89 štrngali na námestiach. Taktiež podporujeme právo ľudí slobodne a slušne vyjadriť svoje názory aj v dnešnej dobe.

Kriedou na chodníku sme si pripomenuli hodnoty, na ktorých stojí Refresher. Vážime si demokraciu, slobodu slova a odvahu ozvať sa, keď veci nedávajú zmysel. Aj 36 rokov po Nežnej revolúcii je vidieť, že hlas mladých patrí do verejného priestoru. Či už na námestiach, v článkoch alebo napísaný kriedou na chodníku. 

Krieda, Kriedový protest, Námestie Slobody Krieda, Kriedový protest, Námestie Slobody Krieda, Kriedový protest, Námestie Slobody Krieda, Kriedový protest, Námestie Slobody
Zobraziť galériu
(9)

Gabor Boros (CEO): „Refresher vznikol a funguje vďaka slobode, ktorú si Slovensko vybojovalo aj 17. novembra. Táto sloboda umožnila kultúre rásť, hudbe znieť odvážne, ľuďom otvárať hranice a mladým hľadať vlastné spôsoby života. Dnes môžeme hovoriť otvorene, prinášať príbehy, ktoré by inak zostali nevypočuté a zachytávať realitu generácie tak, ako ju skutočne žije. Tento deň nám pripomína, že ak chceme ako spoločnosť ďalej fungovať, rásť a rozvíjať sa, slobodu si musíme chrániť a starať sa o ňu.“

 

Filip Minich (šéfredaktor): „Refresher je nezávislé a apolitické médium. Stojíme však na hodnotách slobody, tolerancie a rešpektu, za ktoré ľudia bojovali aj počas Nežnej revolúcie. Sloboda však nie je samozrejmosť. Treba ju chrániť a pripomínať, najmä v dnešnej geopoliticky turbulentnej dobe.“

Samuel Majdek (Creative Director): „Keďže bez 17. novembra by Refresher nemohol existovať, je to pre mňa spôsob, ako si pripomenúť slobodu a demokratické hodnoty, ktoré nám vybojovali naši rodičia.“

Miroslav Špaček (Social Media Specialist): „Vždy som vnímal 17. november ako dátum, ktorý pre mňa predstavuje víťazstvo dobra, slobody a spravodlivosti, na ktorý môžeme byť hrdí a byť zaň nesmierne vďační. Tento rok je však dôležitejšie ako kedykoľvek predtým si pripomenúť, čo 17. november znamená a čo nám priniesol, aby sme si to už nikdy nenechali vziať.“

Denisa Fordinálová (Team Lead Social Media): „Vďaka 17. novembru 1989 môžem dnes vykonávať svoju prácu. Písať o zahraničných umelcoch, LGBTI komunite či cestovateľských tipoch. Vziať si dovolenku a odletieť na druhý koniec sveta. Ísť do obchodu a vybrať si z obrovského sortimentu. Nemali by sme zabúdať na tento deň a na všetko, čo nám naši rodičia a starí rodičia na námestí vyštrngali. Táto krajina dnes však nevyzerá tak, ako si ju oni vtedy predstavovali a za čo bojovali. A preto kriedou na chodníkoch chcem pripomenúť, že sloboda nie je samozrejmosťou a mali by sme si ju vážiť a bojovať za ňu. Slušne a bez nadávok.“

 

Terézia Kováčiková (Copywriterka): „Je dôležité pripomenúť si dni, keď sloboda nebola samozrejmosťou a zamyslieť sa, akým smerom sa uberá naša krajina teraz.“

OK
