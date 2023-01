Slovenská fotografka Lena Knappová: Keď ma na Instagrame začala sledovať Bella Hadid, hneď mi pribudlo 400 followerov (Rozhovor)

„Keď ma začala sledovať na Instagrame Bella Hadid, zrazu mi pribudlo asi 400 followerov. Boli to aj rôzne fanúšikovské stránky, ktoré mi písali, či by som jej nemohla napísať to a to,“ hovorí Lena Knappová, ktorá si v Paríži vybudovala úspešnú kariéru v módnom biznise.

Keď skončila bakalárske štúdium v Bratislave, odišla do Francúzska. Nešla tam kvôli foteniu, chcela si dať prihlášku na štúdium maľby, ale okolnosti to zariadili inak. Naskytla sa jej možnosť pracovať ako asistentka známeho fotografa. Neskôr začala pracovať na voľnej nohe. Venuje sa dokumentárnej, situačnej fotke, no fotí aj fotky z prehliadok, závisí od zadania klienta.

Pred jej objektív sa postavilo mnoho slávnych mien zo sveta módy, či už Gigi Hadid, alebo Kendall Jenner, portfólio dopĺňajú značky ako Chanel, Dior, Givenchy či YSL.

V rozhovore sa dozvieš, aké pre ňu bolo fotiť na poslednej Lagerfeldovej prehliadke pre Chanel pred jeho smrťou, či je medzi fotografmi veľká rivalita, ako na ňu pôsobili tie najznámejšie modelky 90. rokov a čo si myslí o módnom biznise.

Lena pochádza z Trenčína. Zdroj: Archív Lena Knappová/Samuel Alexander



Do Paríža si odišla, pretože si chcela študovať maľbu. Ako si sa nakoniec dostala k foteniu zákulisia prehliadok fashion weekov?

Na začiatku som robila naozaj všeličo, umývala riady, učila angličtinu. Asi po roku v Paríži sa mi ozvala moja kamarátka, či by som nechcela robiť asistentku slávnemu fotografovi Stevovi Woodovi. Samozrejme, som to prijala, móda ma vždy bavila. Vo svojom voľnom čase som vždy nosila so sebou fotoaparát a robila „street“ fotky ľudí na ulici.

Popri mojich troch zamestnaniach som to vtedy vnímala ako niečo, kde sa odreagujem a možno sa posuniem ďalej. Vyzeralo to tak, že som mu pomáhala so svetlami, nosila veci a upravovala fotky. No popritom som si stihla fotiť aj pre seba.

Ako sa takýto fotograf dostane na fashion week? Vyberajú si ho priamo značky?

Existujú tri hlavné možnosti, ako sa tam môžeš ako fotograf dostať. Buď ťa osloví priamo klient a ideš to fotiť pre neho, to je často môj prípad. Môže ťa zavolať aj iný fotograf, ktorý ťa pozná, alebo požiadaš o akreditáciu.

Veľa fotografov dostane pozvánku, ale neprídu. Niektorých nezaujíma móda, vidia len zárobok. Ja mám veľmi rada módu, veľa prehliadok si rada pozriem. Je to, samozrejme, iné, pretože fotím aj pre seba. Snažím sa fotiť aj nie úplne veľké prehliadky, tí menej známi dizajnéri ti zaplatia často viac.

Fotila si na poslednej Lagerfeldovej prehliadke pre Chanel pred jeho smrťou. Ako si to prežívala?

