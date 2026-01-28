Hlavné témy
dnes 28. januára 2026 o 18:00
Radoslava Juračková Helena Lučivňáková

CLOSE FRIENDS s Jakubom Gulíkom a Luciou Pažicovou z Ťažkého týždňa: Snažili sa politici Ťažký týždeň niekedy zrušiť?

Pozvanie do novej epizódy Close Friends prijali moderátor Jakub Gulík a scenáristka Lucia Pažicová z Ťažkého týždňa.

Pozvanie do Close Friends tentokrát prijala dvojica, ktorá stojí za jedným z najúspešnejších satirických formátov na Slovensku. Komik a tvár Ťažkého týždňa Jakub Gulík spolu so scenáristkou Luciou Pažicovou uprišli otvorene odpovedať na otázky fanúšikov.

Dvojica poodhalila zákulisie výroby relácie a vysvetlila, ako vyzerá ich spoločná tvorba Ťažkého týždňa. Nevyhli sa ani priamejším otázkam a Jakub s Luciou reagovali na otázku, prečo si robia častejšie srandu zo Smeru než z PS, a či sa ich politici niekedy snažili ich podcast „zrušiť“. Dozvieš sa tiež, ako riešia morálnu hranicu vtipov, ktoré publikujú cez Aktuality, a čo ich v dnešnej spoločnosti najviac frustruje.

Samozrejme, nechýbal ani humor. Jakub s Luciou si zahrali hru Fuck, Marry, Kill s triom Matovič, Kollár a Danko. A padol aj názor na nového ženícha v šou Ruža pre nevestu.

V bonusovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš, aké je robiť Ťažký týždeň naživo a čo budú robiť, keď sa vymení vláda. Jakub prezradil či nejaký politik riešil jeho vtipy a tiež povedali, kto je autorom vtipov „na hrane.“

 

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať aj ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.

