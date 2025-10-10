Ako podľa Marcely Alenka zmanipulovala hru?
V najnovšej epizóde OUT LOUD sa Mišo Totko rozprával s vypadnutou farmárkou Marcelou z Farmy 17, ktorá po odchode z farmy porozprávala, ako vnímala dianie medzi ostatnými farmármi.
Maca sa v rozhovore vyjadrila aj k Dore. Podľa nej Dora často moralizovala Mišku, no neskôr po večierku sama flirtovala s Rišom a Minom. Maca v OUT LOUD otvorene povedala, že na jej mieste by sa hanbila.
Otvorene hovorila aj o dynamike medzi Alenkou a Romanom. Prezradila, že Alenka ju sklamala, pretože sa podľa nej nedodržala dohoda – pôvodne sa spolu (Alenka a Maca) chceli dohodnúť na tom, že farmárom týždňa bude Roman, no situácia sa nakoniec vyvinula inak a to aj čo sa týka sluhov ktorých vybrala.
V OUT LOUD sa Maca dotkla aj témy taktík a skupiniek, ktoré sa na Farme vytvorili, a povedala, ako vníma Laurino správanie či celkové rozdelenie statku.
Toto všetko – a ešte viac o zákulisí Farmy 17 – si môžeš pozrieť v novej epizóde OUT LOUD s Mišom Totkom.