dnes 10. októbra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:38
Helena Lučivňáková

„Dora moralizovala Mišku a potom sama urobila to, čo sa jej nepáčilo“ Marcela z Farmy 17 (OUT LOUD)

“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD “Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD včera o 18:00
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends “Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends pred 2 dňami
“Nečakal som, že to Daniel v Casa Amor až takto rozbalí, bolo mi ľúto Adélky” Ivan z Love Islandu (OUT LOUD) “Nečakal som, že to Daniel v Casa Amor až takto rozbalí, bolo mi ľúto Adélky” Ivan z Love Islandu (OUT LOUD) 3. 10. 2025 18:30
Čo si Simi z Love Isladnu myslí o Danielovi a Honzim v Casa Amor? (OUT LOUD) Čo si Simi z Love Isladnu myslí o Danielovi a Honzim v Casa Amor? (OUT LOUD) 2. 10. 2025 18:00
Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD) Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD) 29. 9. 2025 18:30
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP) Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP) 28. 9. 2025 14:00
Vydrží Miške a Majovi ich vzťah aj po Farme?🔮 Arseni vyveštil odpoveď (OUT LOUD) Vydrží Miške a Majovi ich vzťah aj po Farme?🔮 Arseni vyveštil odpoveď (OUT LOUD) 26. 9. 2025 19:00
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou) Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou) 26. 9. 2025 17:00
Režiséri filmov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka? Režiséri filmov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka? 26. 9. 2025 11:58
CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká? CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká? 24. 9. 2025 17:50

Ako podľa Marcely Alenka zmanipulovala hru?

V najnovšej epizóde OUT LOUD sa Mišo Totko rozprával s vypadnutou farmárkou Marcelou z Farmy 17, ktorá po odchode z farmy porozprávala, ako vnímala dianie medzi ostatnými farmármi.

Maca sa v rozhovore vyjadrila aj k Dore. Podľa nej Dora často moralizovala Mišku, no neskôr po večierku sama flirtovala s Rišom a Minom. Maca v OUT LOUD otvorene povedala, že na jej mieste by sa hanbila.

Otvorene hovorila aj o dynamike medzi Alenkou a Romanom. Prezradila, že Alenka ju sklamala, pretože sa podľa nej nedodržala dohoda – pôvodne sa spolu (Alenka a Maca) chceli dohodnúť na tom, že farmárom týždňa bude Roman, no situácia sa nakoniec vyvinula inak a to aj čo sa týka sluhov ktorých vybrala.

V OUT LOUD sa Maca dotkla aj témy taktík a skupiniek, ktoré sa na Farme vytvorili, a povedala, ako vníma Laurino správanie či celkové rozdelenie statku. 

Toto všetko – a ešte viac o zákulisí Farmy 17 – si môžeš pozrieť v novej epizóde OUT LOUD s Mišom Totkom.

Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
