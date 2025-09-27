Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci

Elliot Page predstavil svoju novú priateľku na sociálnej sieti už v júni tohto roka, ale toto je ich prvé verejné vystúpenie.
Elliot Page a jeho priateľka, herečka Julia Shiplett, konečne vyrazili na verejnosť. Aj keď už počas Pride mesiaca ukázali spoločnú fotku na Instagrame, na červenom koberci sa objavili prvýkrát. Stalo sa to v Miláne na premiére krátkeho filmu od značky Gucci, kde sa konal módny týždeň.
Julia Shiplett si zahrala napríklad v seriáli Overcompensating na Amazon Prime. Je tak prvou partnerkou, s ktorou sa Page ukázal, odkedy prešiel tranzícou. Jeho predošlou manželkou bola tanečníčka Emma Portner, s ktorou sa však ešte v roku 2021 rozviedli.
Niet divu, že na sebe mali obaja outfity od Gucci. Elliot Page si obliekol modré sako s pruhmi a výrazným opaskom. Julia Shiplett zas zažiarila v pruhovaných zelených šatách.