dnes 27. septembra 2025 o 12:40
Čas čítania 0:30
Michal Drahný

Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci

Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
FILMY A SERIÁLY OSOBNOSTI
Elliot Page predstavil svoju novú priateľku na sociálnej sieti už v júni tohto roka, ale toto je ich prvé verejné vystúpenie.

Elliot Page a jeho priateľka, herečka Julia Shiplett, konečne vyrazili na verejnosť. Aj keď už počas Pride mesiaca ukázali spoločnú fotku na Instagrame, na červenom koberci sa objavili prvýkrát. Stalo sa to v Miláne na premiére krátkeho filmu od značky Gucci, kde sa konal módny týždeň.

Julia Shiplett si zahrala napríklad v seriáli Overcompensating na Amazon Prime. Je tak prvou partnerkou, s ktorou sa Page ukázal, odkedy prešiel tranzícou. Jeho predošlou manželkou bola tanečníčka Emma Portner, s ktorou sa však ešte v roku 2021 rozviedli.

Niet divu, že na sebe mali obaja outfity od Gucci. Elliot Page si obliekol modré sako s pruhmi a výrazným opaskom. Julia Shiplett zas zažiarila v pruhovaných zelených šatách.

 
 
 
Zobraziť príspevok na Instagrame
 
 
 

A post shared by @elliotpage

OSOBNOSTI
Michal Drahný
Michal Drahný
Reporter
Všetky články
Zdroj: people.com
Náhľadový obrázok: Daniele Venturelli/Getty Images
