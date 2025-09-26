Kategórie
dnes 26. septembra 2025 o 14:00
Čas čítania 6:07
Sofia Angušová

PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí

PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
Zdroj: Patrik Gémeš
GASTRO GASTROPRIEMYSEL ROZHOVORY
Patrik už varil pre Luca Brassiho, Fera Jokea, Menta, Emu Müller či Annet X.

Patrik Gémeš, známy ako Patrik Plates, má na Instagrame takmer 70-tisíc fanúšikov a jeho videá si vo svojom feede s veľkou pravdepodobnosťou už videl/a.

Patrik zastavuje známe tváre z Česka a Slovenska a vždy im položí rovnakú otázku: „Ak by som ti mal pripraviť jedlo, čo by to bolo? Z pôvodnej výzvy v práci sa zrodil nápad, ktorý prerástol do projektu, ktorému sa chce venovať aj naďalej. 

Patrik Gémeš
Zdroj: Patrik Gémeš

Varenie ho vždy bavilo, venuje sa však grafike

Patrik nikdy neštudoval hotelovú akadémiu a ani nikdy nepracoval ako kuchár. Chcel síce variť, no rodičia mu odporučili ísť na vysokú školu, a tak sa rozhodol pre štúdium konceptuálneho umenia.

Neskôr vo Fínsku študoval grafiku, ktorej sa venuje aj dnes, no vášeň pre varenie ho sprevádzala od detstva. „Vždy ma bavilo variť. Bol som samouk, učil som sa cez videá, rád som pozeral Jamieho Olivera na DVD a neskôr aj videá na YouTube.“ 

Patrik Gémeš Patrik Gémeš Patrik Gémeš Patrik Gémeš
Zobraziť galériu
(7)

Dnes ho najviac inšpiruje Instagram. Sleduje viacerých foodblogerov, ako napríklad Jesseho Jenkinsa či Laurenta Dagenaisa, ktorých obdivuje. Patrik si dáva záležať nielen na jedle, ale aj na vizuálnej stránke, či už ide o samotné video, riad alebo nádoby. „Dávam si záležať na tom, aby to video vyzeralo pekne ale záleží mi aby aj riad, či nádoby, vyzerali esteticky, nechcem, aby som tam mal nejakú random plastovú misku,“ vysvetľuje.

Výzva v práci ho dostala k natáčaniu videí 

Koncept videí, ktorým sa dnes venuje, vznikol vďaka výzve, ktorú dostal v agentúre, kde pracuje. „Šéf nám dal za úlohu zverejniť na svojom Instagrame niečo, čo sme už dlho chceli, ale báli sme sa alebo sa vyhovárali.“ 

Ja som už dlho chcel natáčať takéto videá, ale vždy som mal nejakú výhovorku, napríklad nemám techniku, nemám peknú kuchyňu, nemám ani čas na to.

Patrik Gémeš
Zdroj: Patrik Gémeš

 
Priznáva, že myšlienka mu vírila v hlave už dlhšie, no vždy ho zastavili výhovorky. „Ja som už dlho chcel natáčať takéto videá, ale vždy som mal nejakú výhovorku, napríklad nemám techniku, nemám peknú kuchyňu, nemám ani čas na to. Potom som sa hecol vďaka tej výzve a pridal som prvý recept, ktorý mal aj celkom úspech.“

Na začiatku pridával Patrik len jedno video za týždeň, postupne však začal tvoriť častejšie. Prvé video, ktoré zverejnil pred rokom bolo tiež receptom, no tie, v ktorých varí pre známe tváre, začal natáčať len pred siedmimi mesiacmi.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa PatrikPlates (@patrikplates)

Inšpiráciu našiel u jedného zahraničného tvorcu, ktorý chodil za cudzími ľuďmi z rôznych krajín a pýtal sa ich, aké jedlo by im mohol pripraviť. „Pôvodne som mal v pláne robiť to isté – pýtať sa neznámych ľudí, aby som mohol variť recepty, ktoré sú pre mňa nové a nepoznám ich,“ hovorí Patrik. Ako prvých oslovil Yzomandiasa, Bena Crista a YakShu, a keď sa formát začal postupne rozrastať, rozhodol sa v ňom pokračovať.

Ako dlho mu trvá navariť a priniesť jedlo?

Dĺžka celého procesu, od opýtania a cez prípravu po odovzdanie jedla, sa veľmi líši. „Minulý týždeň som jednému raperovi navaril a priniesol jedlo veľmi rýchlo. Náhodne sme sa stretli večer v gyme, opýtal som sa ho a hneď na druhý deň som mu doručil hotové jedlo, keďže som mal doma všetky potrebné suroviny, “ hovorí Patrik.

Na druhej strane, niektoré recepty mu zaberú aj tri dni. Viac času mu trvalo pripraviť krabiu polievku pre Bena Crista či toffifee pre Kiku Ďurišovú. 

Patrik Gémeš
Zdroj: Patrik Gémeš

Na otázku, aké jedlo mu dalo najviac zabrať spomenul toffifee, keďže dezerty až tak často nerobí. Nájsť naň recept nebolo ľahké. „Recept som hľadal rôzne, pozeral som na Instagrame a opýtal som sa aj Chatu GPT, aby som zistil,  čo všetko by tam malo byť. To samotné toffiffee nebolo až tak zložité urobiť, ale kúpil som si príliš veľkú formu a celé sa mi roztieklo.

Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (12)
Náhľadový obrázok: Patrik Gémeš
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Domov
Zdieľať
Diskusia