Čo sa stalo medzi Lenkou a Nicolasom v HIDEAWAY podľa Sáry? (OUT LOUD)

Komu Sára najviac fandí?
Sára, jedna z prvých vypadnutých z tohtoročného Love Islandu, zavítala po odchode rovno do OUT LOUD s Mišom Totkom, kde prezradila viac o svojom pôsobení v šou.
V Love Islande tvorila pár s Nicolasom, ktorý ju neskôr vymenil za Lenku – dvojica si spolu užila aj noc v Hideaway, no podľa Sáry sa práve tam medzi nimi niečo zlomilo. Sama priznala, že si vie predstaviť, čo sa za zatvorenými dverami odohralo.
Okrem toho otvorene okomentovala aj Nicolasovo správanie – podľa nej je kritika, ktorú dostáva za sexistické výroky, oprávnená. Prezradila tiež, ktorým párom fandí na výhru, a dodala, že síce ju tam nikto iný nezaujal, no z taktického hľadiska možno mala spoznávať viac ľudí.
Aj keď jej cesta v Love Islande skončila priskoro, Sára berie skúsenosť pozitívne a s odstupom sa na celý priebeh pozerá s úsmevom.