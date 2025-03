Na názor sme sa pýtali šéfkuchárov Lukáša Heska z Irinu, Daniela Tilingera z ECK a Jozefa Brezu z Gašperovho mlynu.

Slovensko sa pripravuje na návštevu michelinských odborníkov, ktorí budú hodnotiť reštaurácie a ich gastronomický potenciál. Ministerstvo cestovného ruchu a športu podpísalo zmluvu s legendárnym gurmánskym sprievodcom Michelin v hodnote 175 000 eur, čím sa naša krajina opäť dostáva do centra pozornosti medzinárodnej gastronomickej scény.

Napriek tomu, že sme malá krajina, naše reštaurácie sa rozhodne nemajú za čo hanbiť a niektoré kvalitou konkurujú aj tým najlepším v zahraničí. Najväčší potenciál na úspech majú napríklad reštaurácie ako Irin v centre Bratislavy, Eck v Devíne či Gašperov mlyn v Batizovciach. Práve ich sme sa pýtali, ako vnímajú príchod michelinských komisárov na Slovensko a či sa na nich reštaurácie pod ich velením nejako špeciálne pripravujú.

Komisári Michelin budú analyzovať úroveň slovenskej gastronómie v rôznych kategóriách – od reštaurácií ponúkajúcich špičkovú kuchyňu až po podniky s pomerom dobrej ceny a kvality.

Irin

Reštaurácia Irin sa nachádza v historickom centre Bratislavy na Rudnayovom námestí 2, v tesnej blízkosti Dómu sv. Martina. Za týmto fine diningovým podnikom stojí renomovaný šéfkuchár Lukáš Hesko, ktorý už s michelinskou kvalitou skúsenosti má.

Predtým totiž pracoval v michelinských reštauráciách v Londýne a Štokholme, kde pracoval v reštaurácii Gastrologik či v reštaurácii Mathias Dahlgren Matsalen. Na naše otázky nám odpovedal samotný šéfkuchár Hesko.

Ako vnímate príchod komisárov Michelin na Slovensko?

Veľmi pozitívne. Je to veľký krok vpred pre slovenskú gastronómiu a jej zaradenie medzi krajiny s vyspelou kulinárskou scénou. Aj keď to pre nás nie je malá investícia, veríme, že sa to vráti – nielen finančne, ale aj hodnotovo. Takýto krok môže výrazne obohatiť slovenskú gastronómiu a zvýšiť jej prestíž na medzinárodnej úrovni.

Očakávate, že hodnotenie Michelin ovplyvní záujem o slovenské reštaurácie?

Áno, určite. Michelin môže prilákať nielen domácich návštevníkov, ale aj turistov zo zahraničia, čo môže výrazne podporiť gastroturizmus na Slovensku. Zároveň to môže zlepšiť celkové vnímanie slovenských reštaurácií na medzinárodnej scéne, čo je obrovská príležitosť pre celé odvetvie. Veríme, že tento krok zvýši záujem o kvalitnú slovenskú gastronómiu a prinesie nový impulz do tohto sektora.

Pripravujete sa na túto výzvu nejako špeciálne?

Zatiaľ sa držíme svojho smeru a hodnoty, ktoré nás definujú. Naša reštaurácia je postavená na prirodzenom prístupe k jedlu a kvalitným surovinám. Snažíme sa však zlepšiť naše technologické vybavenie, aj keď to môže ísť na úkor miest na sedenie. Naša reštaurácia musí byť sebestačná, preto k tejto výzve pristupujeme veľmi opatrne a s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť.

Aký dopad na slovenskú gastronómiu očakávate po zverejnení bedekra?

Očakávame, že to môže zatraktívniť slovenskú gastronómiu, prilákať nové pracovné sily a podporiť cestovný ruch. Okrem zahraničných turistov to môže motivovať aj Slovákov pracujúcich v zahraničí, aby sa vrátili domov a priniesli so sebou nové skúsenosti a vedomosti. Cestovný ruch bude mať pozitívny vplyv na ekonomiku, keďže turisti budú využívať miestnu dopravu, ubytovanie a reštauračné služby, čo povedie k nárastu HDP.