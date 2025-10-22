Orange prináša štedré Vianoce: získaj predplatné Disney+, dvojnásobok dát a darčeky v aplikácii

Orange Slovensko uvádza vianočnú ponuku na rok 2025.
Tento rok sa môžeš tešiť na atraktívnu vianočnú ponuku, ktorá zahŕňa široké portfólio hardvéru (vrátane dvojičiek, trojičiek i kombo 5 zariadení), silnejšiu TV ponuku aj s Disney+ a prémiový set-top-box s top zvukom, dátové benefity na Prima kartách a darčeky v Môj Orange appke pre všetkých.
MOBIL: Dvojičky a trojičky v nevídanom zložení
Po prvý raz zaradí Orange dvojičku, ktorá je silným bestsellerom na slovenskom trhu. K mobilnému paušálu si môže zákazník zobrať obľúbené kombo dvoch smartfónov Samsung Galaxy A56 + Samsung Galaxy A26. Okrem toho je k dispozícii aj celá séria Samsung Galaxy S25 v móde dvojičky s príslušenstvom (obal, SmartTag) zadarmo.
Dvojičky od dodávateľa Xiaomi ponúkajú zákazníkovi možnosť výberu. K Redmi Note 14 Pro si možno vybrať:
- buď Xiaomi Redmi 15C
- alebo teplovzdušnú fritézu Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L EU.
Od Xiaomi si však možno zobrať aj inú originálnu dvojičku TV+spotrebič, a to: Xiaomi 4K 55“ + kávovar Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine EU.
V ponuke Orangeu nebude chýbať tento rok ani trojička, a to smartfón Honor 400 + tablet Honor Pad X9a + Bluetooth klávesnica. Pre B2B zákazníkov je pripravená aj extra trojička Motorola Edge 60 Fusion + tablet Lenovo Tab LTE 10.1 + Moto Tag.
Pri hardvérových kombináciách je nasadená zvýhodnená cena k mobilným paušálom, druhé či tretie zariadenie sú potom za 1 €.
Navyše Orange chystá špeciálne kombo s piatimi zariadeniami od Motoroly, ktoré dorazí do predaja v neskoršom termíne. Súčasťou bude aj zatiaľ neuvedený smartfón, kombo bude tak obsahovať rovno čerstvú novinku v portfóliu.
MOBIL: Ďalší atraktívny hardvér pre domácnosť, tablety i konzoly
Vianočná ponuka hardvéru bude tento rok ešte bohatšia ako kedykoľvek predtým. Orange zaradí viaceré typy zariadení, kde si môžu zákazníci nájsť rozmanité kúsky pre seba i blízkych.
Z herných konzol nájdu novinku Lenovo Legion Go S v Steam verzii, aj s dockom, púzdrom a ochranným obalom. Orange ponúka aj ďalší hit roka: Nintendo Switch 2 v Mario Kart Bundle. V predaji sú aj Sony PlayStation 5 s mechanikou i v Digital verzii.
Z tabletov si môžu zákazníci vybrať Samsung Galaxy Tab (A11, S10Lite, S11), Honor Pad X9A aj s Bluetooth klávesnicou, Lenovo Idea Tab 11 5G + pero + kryt, Redmi Pad 2 Pro s Bluetooth klávesnicou a perom, Apple iPady a iné.
Pri wearables je k dispozícii celá škála hodiniek vrátane novinky Garmin VENU 4.
Mimoriadne široká je ponuka domácich spotrebičov, kde si možno vybrať napríklad prenosný kávovar Honor Choice či kulmu Honor Choice Hair Dryer Pro. Veľkú ponuku spotrebičov dodalo do ponuky aj Xiaomi: 10-litrovú teplovzdušnú fritézu, kávovar, multifunkčný ryžovar, LED stolovú lampu či elektrickú zubnú kefku.
Dva telefóny pre Paušálik
Orange v auguste predstavil nový program Paušálik s konceptom Mojej prvej zmluvy. Priebežne obmieňa aj ponuku telefónov k tomuto programu a do vianočnej kampane vybral dvojicu dostupných modelov, a to:
- Xiaomi Redmi 15C 128GB za 129 €
- Motorola Moto G35 256GB za 155 €.
PRIMA: Dvojnásobné objemy dát za rovnakú cenu
Vianočná ponuka je pripravená aj pre zákazníkov Prima Kariet. Od 22.10.2025 do 6.1.2026 sa môžu pri nákupe mesačných balíkov tešiť z dvojnásobného objemu dát za rovnakú cenu, takže možno získať:
- 2 GB za 3,08 €
- 6 GB za 5,13 €
- 10 GB za 8,20 €
- 20 GB za 10,25 €
Ceny volaní a SMS na Prima kartách ostávajú naďalej nezmenené na úrovni 0,1025 € za minútu či správu.
Silnejšia ponuka Orange TV: prémiový set-top-box a Disney+ na pol roka
Orange prináša tento rok aj bohatšiu ponuku Orange TV, a to v dvojakom smere. Najväčšou devízou bude možnosť získať Disney+ vo variante Premium na 6 mesiacov ako darček, ak si zákazník kúpi Orange TV alebo predlžuje zmluvu (ponuka platí aj pre kombo TV+internet).
Druhou novinkou v TV oblasti je uvedenie Orange TV Box Premium. Jediné zariadenie v sebe spája prémiový set-top-box a soundbar s 3+1 reproduktormi pre vylepšený zážitok sledovania TV a filmového obsahu. Orange TV Box Premium podporuje formáty Dolby Atmos a Dolby Vision a silný a čistý zvuk Audio by Bang & Olufsen. Zákazníci si ho budú môcť zakúpiť a využívať k IPTV i OTT TV službe.
PRE VŠETKÝCH: Darčeky v appke Môj Orange
Od 24. novembra 2025 sa môžu Orange zákazníci tešiť na množstvo prekvapení v digitálnej podobe. Nájdu ich priamo v aplikácii Môj Orange a odkrývanie bude fungovať jednoducho: na zákazníka čaká spolu päť darčekov, každý týždeň do Vianoc jeden a zaraďovaný bude vždy v pondelok (t.j. 24.11, 1.12, 8.12, 15.12 a 22.12.)
Medzi darčekmi bude napríklad kupón na Disney+ predplatné, 20 GB dát, nová Prima karta, zariadenie ako darček (reproduktor či zubná kefka), ozdoba na stromček, stolový kalendár, kupón na príslušenstvo či spoločenskú hru Človečina. Hlavnou výhrou bude výlet do Disneylandu pre štyri osoby.
Vianočná kampaň: Prišiel čas byť spolu
Tohtoročná vianočná kampaň má motto Prišiel čas byť spolu. Vystupuje v nej netradičný protagonista a rozpráva o unikátnych chvíľach, ktoré prídu iba raz v roku. Kampaň štartuje o niekoľko dní a Orange o nej bude informovať v samostatnej správe.