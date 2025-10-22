Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti ČSOB.
dnes 22. októbra 2025 o 9:00
Čas čítania 4:00
Sponzorovaný obsah

„Dúfam, že sa zmestím do 100 €." Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)

„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Zdroj: Unsplash/Juliana Malta
Odpovede našich sledovateľov ťa rozhodne prekvapia.

Aj ty vidíš obchodné regály, ktoré sa pomaly plnia vianočnými ozdobami? Znamená to len jedno: je načase zháňať darčeky. My sme boli zvedaví na našich sledovateľov, či už začali s nakupovaním vianočných darčekov, aký majú budget a koho budú obdarovávať. Odpovede boli naozaj rôzne a niektoré nás dosť prekvapili.

Niektorí respondenti si želali byť v anonymite – pre účely článku sme im zmenili meno. Autor ich pravú identitu pozná.

🎁 Šokujúca suma

Ozval sa nám Dávid, ktorý nás prekvapil s nezvyčajne veľkou čiastkou. Prezradil nám, že jeho budget na Vianoce je až 38 000 eur – darčeky kupuje priateľke, mame a otcovi.

„Plánujem na Štedrý večer zabezpečiť dary v podobe nového motorového vozidla pre priateľku, ktorá sa plne venuje domácnosti a našej drahej dcére. Ďalším obdareným bude moja matka, ktorej venujem 30-dňový all-inclusive pobyt v Bangkoku. V neposlednom rade sa chcem poďakovať otcovi v podobe výstavby bazéna na jeho pozemku. Všetky tieto darčeky kupujem v predstihu,“ vysvetlil nám Dávid.

čsob karta
Zdroj: Shutterstock, ČSOB

Veronika, ktorá pracuje v Londýne a prezradila, že na vianočné darčeky minie asi 3 000 eur. Podľa jej slov má v zahraničí nielen viac možností, ale aj nakúpi lacnejšie. Okrem iného nám povedala, že je celý život slobodná mamička a často sa spoliehala na zľavy.

„Darčeky začínam kupovať v auguste, hneď ako začnú výpredaje. Môj syn sa vždy poteší všetkému. Pre neho kupujem oblečenie, tenisky a špeciálne šampóny na afro vlásky. Plánujem mu kúpiť aj kozmetiku, parfémy, výživové doplnky, nový telefón alebo slúchadlá. Ale dostáva aj praktické veci ako návliečky na periny,“ píše Veronika.

Okrem syna bude respondentka kupovať darčeky aj neteri, sestre a mame, pričom v jej darčekovom nákupnom zozname sa nachádza kozmetika, sviečky, spodné prádlo, parfémy, holubice priateľstva z New Yorku alebo rastliny z Číny.

„Ja veľa cestujem, preto som vďačná za širšie možnosti. Miniem síce dosť, ale peňaženka to necíti, keďže nakupujem v podstate 5 mesiacov postupne. Darčeky kúpené na poslednú chvíľu sú podľa mňa zbytočnosť,“ skonštatovala Veronika.

Veronika.
Veronika. Zdroj: Archív respondentky

Väčší budget má aj Erika, ktorá si píše darčekový zoznam aj polroka dopredu, no kupuje ich na poslednú chvíľu. Medzi jej obdarovanými je priateľ, rodina a kamarátky. Podľa jej slov rozdeľuje ceny darčekov na základe „dôležitosti” danej osoby. Čiže  najdrahší dar dostane jej priateľ, ktorý s ňou trávi najviac času. Na darčeky chce minúť od 500 do 1 000 eur.

„Rodičom a starkej sa vždy odvďačím a nešetrím, takže siaham po lepšom značkovom oblečení, šperkoch, kozmetike, darčekových poukážkach na kozmetické procedúry/headspa, proste relax a oddych, lebo si to zaslúžia. Kamarátky a ‚vzdialení‘ členovia v rodine, s ktorými trávim menej času, ale stretávame sa na sviatky, dostanú vždy nejaké maličkosti, ktoré ich vystihujú a viem, že ich využijú. Siaham skôr po praktických darčekoch, ktoré viem, že zužitkujú a nebudú zapadať prachom,“ vysvetľuje Erika.

Respondentke záleží, komu čo kúpi a keď si všimne, že niekto z jej blízkych niečo dlhšie chce, zapisuje si to do zoznamu. Spomenula nám, že dar, ktorý nikto od nej nikdy nedostane, sú peniaze v obálke, pretože má pocit, že si človek nedal záležať s výberom darčeka.

Nech už je tvoj budget akýkoľvek, určite budeš súhlasiť, že extra peniaze na darčeky sa zídu vždy. Ak si teraz otvoríš Smart účet v ČSOB online cez náš web, môžeš získať bonus vo výške 30 € a k nemu predplatné Refresher+ na 6 mesiacov. Otvorenie aj vedenie účtu ťa budú stáť presne 0 €. Tento balík sa volá ČSOB Smart predplatné. Bonus vo výške 30 € získaš po otvorení účtu a po prihlásení do apky ČSOB SmartBanking.

Apka ČSOB ponúka užitočné SmartSlužby+, ktoré ti zjednodušia každodenné aktivity, vrátane nákupnej horúčky. Len s niekoľkými klikmi si vybavíš lístok na vlak či MHD, uložíš bločky nakúpených darčekov, vernostné karty obchodov alebo zaplatíš diaľničnú známku – to nájdeš v jednej apke ČSOB.

Členstvo Refresher+ ti zase otvorí prístup k prémiovým článkom, videám a k exkluzívnym benefitom – lístky na koncerty, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok. Benefity pravidelne obmieňame, aby sme potešili každého. Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
Založ si ČSOB SMART ÚČET

🎁 „Chcem sa zmestiť do 100 eur“

26-ročná Lea plánuje nakupovať darčeky hlavne pre priateľa, maminu, babku, brata, švagrinku a ich dve deti. Keďže si našla po dlhom čase novú prácu, chce na darčeky ísť budgetovo a dúfa, že sa zmestí do 100 eur.

„Priateľovi by som chcela asi kúpiť nejakú hru na Steame, prípadne na Nintendo Switch. Mamine jej obľúbenú voňavku a nejaké oblečenie, babinu najviac potešia lieky, ale aj teplé papučky. Pre brata a švagrinku by som možno chcela nejaké vianočné kozmetické sady, prípadne pre brata kartičky futbalistov (lebo je zberateľ) a pre švagrinku nový make-up alebo knihu,“ hovorí nám Lea o jej darčekovom zozname.

Dodáva, že neterka a synovec musia napísať list Ježiškovi, aby mala presné inštrukcie, čo má kúpiť. So zháňaním darčekov z hľadiska času to má 50:50: „Kupujem aj v predstihu, aj na poslednú chvíľu, záleží na tom, aký darček to je.“

100-eurový budget má aj Kika, ktorá kupuje darčeky rodičom, svokrovcom, priateľovi, synčekovi a psíkovi. „Rozpočet je 100 eur, i keď vieme, aké sú dnes ceny. V rozpočte je hlavne kozmetika, hračky, oblečenie, herná figúrka a keď mi vyjdú peniaze, aj sebe spravím radosť nejakou hrou. Všetko riešim v predstihu, takže niečo už mám kúpené.“

Kristína.
Kristína. Zdroj: Archív respondentky

🎁 Niektorí stavia na handmade darčeky

26-ročná Dominika nám napísala, že je čerstvou mamičkou, takže jej darčeky sa budú niesť viac v rodinnom duchu alebo staví na praktickosť. 

„Rodičom vymyslím niečo spolu so sestrou a vyrobíme im darček, ktorý definuje čo najviac našu rodinu, keďže sa tento rok rozrástla. Určite niečo s rodokmeňom, fotkami...ešte si to rozmyslím. Sestre asi tiež skôr niečo, čo jej pomôže zdokonaliť svoje hobby, ona fotí a točí videá. Priateľovi kúpim nejaké blbosti do štúdia, keďže je DJ,“ vysvetľuje Dominika, ktorá dodala, že už nikdy neurobí tú chybu, že bude vymýšľať darčeky týždeň pred Vianocami.

Dominika.
Dominika. Zdroj: Archív respondentky

Podobne ako Dominika pristupuje aj respondentka Viktória, ktorú baví vyrábať personalizované darčeky. Okrem handmade výrobkov plánuje tesne pred Vianocami aj nakupovať originálne kúsky cez second-hand platformu: „Mám z toho radosť, keď môžem potešiť blízkych, ale aj keď spravím radosť sama sebe.“

